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28 января, пятница | Последнее обновление — 14:15 | vz.ru
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Песков: Путин найдет время для оценки ответа США на предложения России
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Президент Владимир Путин выскажет свою позицию по ответу США на российские предложения о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято – мы вас проинформируем», – передает его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля допустил, что какие-то оценки будут даны в ходе разговора Путина и президента Франции Эммануэлем Макроном в пятницу.
Ранее Песков сообщил, что Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Госдеп поставил вопрос об отъезде посла России из США
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа дипломатов.
«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол.
В декабре Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности
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В ответе Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Собеседник агентства заявил, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу на предложения по гарантиям безопасности.
«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В Госдуме оценили ответ Запада на предложения России по безопасности
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Ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Дробницкий: США катастрофически не хватает времени для начала переговоров с Россией
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«Ответ США Москве, вероятно, содержит просьбу перенести основные переговоры по гарантиям безопасности на ноябрь», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме назвали отрицательной реакцию Запада на требования России.
«Очевидно, что Белому дому катастрофически не хватает времени на формирование позиции в отношении российских требований по гарантиям безопасности. Поэтому недовольство Москвы, судя по сему, вызвало предложение американской стороны отсрочить переговоры», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Другая часть документа, по его словам, состоит из «абстрактных штампованных фраз о приверженности США миру, основанному на правде и справедливости, и тому подобного». «В просьбе же США не афишировать их ответ Москве нет ничего необычного, это привычное условие работы Белого дома. Особняком тут стоит решение Москвы опубликовать свои требования», – добавил эксперт.
Аналитик указал: у Белого дома несколько видов риторики на политическом рынке. По внутриамериканскому, внутризападному, азиатскому направлениям посылаются разные сигналы, различающиеся в оттенках. Поэтому, США предпочитают вести такие диалоги в закрытом режиме.
«А вот шаг России, опубликовавшей свои требования, является беспрецедентным. Беспрецедентным, но объяснимым – это было уместно в данной ситуации, в которую Москву завели ее западные визави», – отметил собеседник.
Такое решение России вызвало большой переполох в Вашингтоне, и американская сторона стала делать заявления о том, что дальнейшим переговорам публичность точно не поможет, напомнил Дробницкий.
«Кстати, в Белом доме нет командного монолита, поэтому самый большой вопрос к США – кто писал ответ? По словам Блинкена, итоговый вариант документа правил Байден, но кто выступал советником американского лидера? Рон Клейн или Джейк Салливан? Это влиятельные люди с разными взглядами на внешнюю политику, поэтому данный вопрос не праздный», – подчеркнул эксперт.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным. «Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, парламентарий, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности.
В Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В свою очередь, издание The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что в ответах Вашингтона содержится инициатива о возрождении Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
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США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
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В Соединенных Штатах предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов, сообщил Bild со ссылкой на собственную информацию.
По информации издания, санкционный план, который был представлен в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом плане госсекретарь США Энтони Блинкен «дал понять» западным союзникам. Речь идет конкретно о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья из России, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый экономический ущерб России в связи с введением данных санкций ожидается в размере 50 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
В Совфеде объяснили, почему США не хотят афишировать ответ на предложения России
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«В США скоро выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией будет истолкован ее противниками как слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
«Пусть американцы предлагают нам не совсем то, что мы от них просим, но все-таки они обозначили некоторые направления, которые, с их точки зрения, могут удовлетворить Россию. В этом есть некая готовность к компромиссам», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Конечно, достичь взаимопонимания нелегко. Мы им говорим про неделимость безопасности, а они требуют, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной. «В огороде бузина, а в Киеве дядька», как говорится. Но надо все-таки довести дело до конца, – уверен сенатор. – Как только дипломатические инструменты себя исчерпают – мы будем вынуждены применять другие методы. Американцы это хорошо понимают. Однако принцип неделимости безопасности для них словно кость в горле. Понятно, что они не собирались к нам идти с белым флагом. От них этого никто и не ждал. Но мы требуем, чтобы уже принятые когда-то решения соблюдались».
«А то, что они не хотят афишировать свой ответ, понятно, – считает Климов. – Скоро будут выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией по очень важным проблемам будет истолкован как слабость. Мнение о том, что Байден идет на поводу у Москвы, подхватят антироссийские круги в США и в странах НАТО, что существенно испортит показатели на парламентских выборах. Вспомните Трампа – сразу после встречи с Путиным его называли русским шпионом. А сейчас между нашими странами идут серьезные переговоры. Других причин я не вижу».
«Поэтому, на мой взгляд, команда Байдена предпочла темы поиска компромиссов с Россией если не засекретить, то по крайней мере вывести из публичного обсуждения. А для того, чтобы поддерживать ореол гегемона, которому все нипочем, устами Блинкена и других деятелей США они продолжают настаивать на тех идеологемах, которые провозглашались до начала российско-американских консультаций», – указал собеседник.
«Однако интереснее всего – поняли американцы или нет, что Россия не собирается ждать их выборов. У них это вообще старая песня. Каждые два года администрация говорит нам, что у них выборы – сначала президентские, потом парламентские. Эта песня про белого бычка звучит уже лет двадцать. И при этом они подтягивают военную инфраструктуру НАТО к границам России», – добавил Климов.
«А наши предложения по гарантиям безопасности не просто конкретны, они реалистичны. Мы же не предлагаем им распустить НАТО или закрыть военные базы. Мы предлагаем простые вещи, на которые представители США уже когда-то давали свое согласие. Но боязнь американской администрации потерять лицо – не перед Прибалтикой, Польшей или Украиной, а перед своими конкурентами внутри страны – очень большая проблема для них».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал ответ Соединенных Штатов на предложения России. Он также призвал Москву приложить дипломатические усилия к разрешению разногласий с Киевом.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный. «Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию.
Позже газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом, сообщила, что США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
«В документе также четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но он открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности», – говорится в материале. По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений.
Ранее Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года.
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Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
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Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
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Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
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Сатановский: США превратились в политического бомжа
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«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке
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Соединенные Штаты пока считают заявления о возможности размещения Россией вооружений в Латинской Америке «пустыми угрозами», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», – приводит ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать потенциальные действия Соединенных Штатов в случае гипотетического размещения Россией вооружений в Латинской Америке.
Он добавил, что США ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, когда увидят «движение в этом направлении».
Напомним, в среду глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и руководители Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в ходе переговоров договорились об углублении стратегического партнерства во всех без исключения областях.
Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам. В прошлую пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Россия думает о своей безопасности, при этом призвал не забывать, что в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке.
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Сатановский: Россия сделала США прозрачный намек по Сирии
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«США обвиняют Россию в нарушении «суверенитета соседей», при этом сами оккупировали часть Сирии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Россия в СБ ООН потребовала вывода войск США из Сирии.
«Логика США состоит в том, что им можно все, а всем остальным – только то, что разрешит Белый дом. Потому, по их замыслу, Россия должна спрашивать у Вашингтона, что делать в ближнем зарубежье. Это их давняя политическая концепция, берущая начало от самого времени основания Штатов», – напомнил политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт указал на непоследовательность заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей, что американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей.
«Как говорится: «Это другое», – заметил политолог, подчеркнув, что США не считают свое присутствие в Сирии незаконным, несмотря на отсутствие разрешения на это от президента страны Башара Асада.
Сатановский также привел в пример вьетнамскую кампанию, в ходе которой США потеряли около 60 тыс. человек. «Мы все помним, как для американцев закончилась война во Вьетнаме. В Сирии их также могут в скором времени начать резать и отстреливать. Намек, который Россия сделала американским представителям в Совбезе ООН, очень прозрачный», – пояснил аналитик.
При этом, по его словам, требование России к США вывести войска из Сирии не скажется на нынешнем диалоге по безопасности в Европе.
Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил: Россия требует немедленного вывода из Сирии войск США и других иностранных сил, присутствующих там незаконно.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский. Кроме того, по его словам, районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
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Россия в СБ ООН потребовала немедленного вывода войск США из Сирии
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Россия требует немедленного вывода войск США из Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский на заседании СБ ООН.
«Буквально на днях, 25 января, на открытых дебатах Совета Безопасности по тематике защиты гражданских лиц в выступлении постоянного представителя США прозвучали очень правильные тезисы: абсолютный императив соблюдения сторонами вооруженного конфликта норм международного гуманитарного права, растущая важность защиты мирного населения при боевых действиях в городе, констатация того, насколько легко боеприпасы взрывного действия могут убить большие группы гражданских лиц», – обратил внимание Полянский.
«Что мы видим в реальности – возвышенная риторика США в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями, – отметил он. – Так, в ходе операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещенная в России террористическая организация) тюрьмы «Синаа» и ее окрестностей – те самые боевые действия в условиях города – применялись авиация и бронетехника». По словам дипломата, подобное тяжелое вооружение использует боеприпасы взрывного действия.
Накануне Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии. Днем ранее постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
В августе 2021 года США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Россия подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
В Совфеде дали оценку ответу США на предложения России по безопасности
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Ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию», – приводит слова сенатора РИА «Новости». Как подчеркнул Джабаров, это ведет к глобальному противостоянию.
Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс на фоне переговоров с Россией и «в надежде на деэскалацию» усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного моря, сенатор выразил мнение, что «Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит». «Я думаю, его не надо серьезно воспринимать», – резюмировал Джабаров.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили получение письменного ответа от США. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответ и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ США, если от Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции будет донесена до общественности.
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Кроме того, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Совфеде уличили США в намерении спровоцировать перебои поставок газа в Европу
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«Если на Украине возобновится полномасштабная гражданская война, то одним из следствий этого будет проблема с поставками газа в Европу. Видимо, этот сценарий входит в планы США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину, а ЕС задумался о введении санкций против России в случае сбоев.
«Намеки американцев европейцам на перебои поставок российского газа в Европу через Украину – это история с душком. Думаю, США прилагают определенные усилия к тому, чтобы такая проблема возникла. Это им выгодно, поскольку в таком случае они смогут занять европейский рынок своим сжиженным газом», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Не исключено, что это один из элементов нынешней политики США, которые заняли позицию односторонней поддержки Украины, что никоим образом не способствует нормализации ситуации, а самое главное – еще больше провоцирует дальнейшую эскалацию вокруг Украины», – полагает сенатор.
Он также обратил внимание на то, что куда больше поставкам газа через Украину в Европу угрожает вооружение Киева Западом. «Американские поставки оружия на Украину провоцируют Киев на силовой сценарий решения конфликта в Донбассе. Если там возобновится гражданская война, которую мы наблюдали в 2014–2015 годах, то одним из следствий будет проблема с поставками газа в Европу. Это понятно по определению. И такой сценарий совершенно точно не входит в планы России. Но, увы, судя по всему, этот сценарий входит в планы и намерения американской стороны», – отметил Косачев.
Схожей точки зрения придерживается зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Одна из возможных задач Соединенных Штатов – через конфликт ограничить подачу нашего газа в Европу в интересах американских поставщиков. Для этого же Вашингтон блокировал «Северный поток – 2». А Евросоюзу надо думать не о новых санкциях против Москвы, а о немедленном запуске нового газопровода и сдерживании Киева в рамках Минских соглашений», – заключил сенатор.
В среду утром пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности». По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала Псаки. Напомним, что Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа.
В этот же день издание Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «ограничения поставок» газа.
По информации издания, ЕС может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт, передает РИА «Новости».
При этом постпредство России при ООН указало на американское оружие на Украине и флот США у берегов России. Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. До этого Песков сообщал, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
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Вашингтон в ответе Москве обвинил Россию в нарушении суверенитета соседей
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Американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Я не буду вдаваться в точное содержание нашего документа или документа НАТО. Достаточно сказать, что в нашем документе крайне ясно обозначены обеспокоенности позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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