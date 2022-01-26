Турчак: Закон ЕР о пожизненном сроке для педофилов поможет изолировать серийных преступников навсегда

Совет Федерации единогласно поддержал закон «Единой России» о пожизненном сроке для педофилов. Этот закон дает возможность навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов по ряду новых оснований, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Прежде всего, мы предлагаем повысить до 18 лет возраст жертв, посягательства на которых может повлечь пожизненное заключение. С учетом наших изменений пожизненное лишение свободы коснется уже трех категорий преступников: тех, кто был судим за преступления против половой неприкосновенности детей, кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в отношении двух и более детей. И тех случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Турчак подчеркнул – цель не только в том, чтобы наказать нелюдей, нападающих на детей, но чтобы предотвращать такие преступления и трагедии в принципе.

«Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток своих дней проведет в тюрьме», – заявил он.

По его словам, статистика по таким делам ужасающая. «В минувшем году количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в стране на 8%. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году. При этом более половины этих преступлений – в отношении детей от 14 до 18 лет», – отметил Турчак.

Законом предполагается внесение изменений в статьи 57, 131 и 132 Уголовного кодекса в целях ужесточения уголовной ответственности за изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Сейчас для преступников, совершивших такого рода насилие, предусмотрено наказание в виде лишения свободы максимум на 20 лет, а пожизненное лишение свободы – только для насильников-рецидивистов и только, если их жертвы не достигли 14 лет. По факту же педофилы получают гораздо меньшие сроки. Один из убийц пятилетней девочки в Костроме ранее уже был осужден за изнасилование несовершеннолетнего и отсидел в тюрьме всего около четырех лет. Выходя на свободу, эти моральные уроды, как правило, возвращаются в свои города и поселки. И жители вынуждены пребывать в страхе. Особенно тяжело представить, что должны чувствовать жертвы насилия», – отметил он.

Следующим шагом должно стать изменение системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе, уверен секретарь Генсовета партии.

«Государство должно контролировать каждый их шаг. Только так наши дети, семьи и общество будут надежно защищены. Соответствующие поправки мы с коллегами уже готовим», – резюмировал Турчак.

Напомним, законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно.