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Украина выдвинула требование к президенту Хорватии
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Президент Хорватии Зоран Миланович должен публично опровергнуть свои слова об Украине, заявил украинский МИД.
Ведомство сообщило, что в МИД Украины «была приглашена госпожа посол Хорватии Аница Джамич». До ее «сведения доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии». Киев «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», передает ТАСС.
Украина считает, что Миланович «ретранслирует нарративы российской пропаганды». Его слова, как утверждает украинский МИД, «не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Заявления Милановича «наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе», сказано в сообщении.
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.
В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России
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«Законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил об отзыве из Верховной рады спорного законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.
«По сути, данный законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него. Она просто будет его пересматривать. Киев все еще продолжает обдумывать варианты ущемления гражданских, политических и социальных прав жителей Донбасса», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это временная уступка, сделанная исключительно под жестким давлением России. Кроме того, европейские посредники также были несогласны с его принятием, – уверен собеседник. – Это стало одним из предусловий России для проведения встречи на уровне советников лидеров «нормандской четверки». И это абсолютно правомерно – как обсуждать с Украиной выполнение Минских соглашений, если она на законодательном уровне отказывается от них?».
«Еще одним предусловием будет являться выполнение Украиной решений Парижского саммита. Киев взял на себя обязательство, а потом решил передумать. Как вести диалог с партнером, который сначала подумал и согласился, а потом передумал? Так что встреча на уровне лидеров невозможна без принятия Киевом хотя бы большей части договоренностей, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Иначе зачем встречаться?» – риторически заключил Мирошник.
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Киев.
Как сообщала «Европейская правда», в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи «нормандской четверки» на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности
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В ответе Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Собеседник агентства заявил, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу на предложения по гарантиям безопасности.
«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
США отказались идти на уступки России
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США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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Профессор МГУ назвал главный секрет способностей студентки Тепляковой
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Способности девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой основаны на методе работы с памятью и вниманием, разработанном ее отцом, заявил заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета Александр Асмолов.
«Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и ее мускулизация, у других функций происходит дисфункция. За подготовкой Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические приемы – натаскивание памяти, которые сконструировал Евгений Тепляков», – заявил профессор News.ru.
По мнению Асмолова, ситуация с Тепляковой является «трагедией потерянного детства», а поступление девятилетней девочки на факультет психологии психолог считает – «абсолютно неадекватным».
«Я мог бы что-то обсуждать, если бы Алиса Теплякова пришла в консерваторию как блестящий музыкант, как Кисин (Евгений Кисин – российский, британский и израильский пианист-виртуоз. В 10 лет исполнил с оркестром 20-й концерт Моцарта, в 11 лет дал первый сольный концерт – прим. ВЗГЛЯД), это было бы другое. Девочку лишили детства», – рассудждает он.
Асмолов рассказал, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) месяц назад обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на «эксперимент» над девочкой, и та «восприняла трагедию Алисы Тепляковой как собственную».
По словам ученого, он неоднократно призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери из вуза. По мнению психолога, нынешняя ситуация может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. При этом Евгений Тепляков раскритиковал это предложение.
Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.
Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.
После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.
Член Совета при президенте России по правам человека, адвокат Шота Горгадзе удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком.
Шарий: В Германии растет понимание того, что Украине давно пора заткнуться
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«В Берлине идет обсуждение того, что некоторым украинским дипломатам и политикам давно пора заткнуть пасть», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее сразу несколько политиков Украины выступили с обвинениями в адрес Германии из-за отказа продать Киеву оружие.
«В Германии к Украине относятся, как к психованному ребенку. Это государственное образование находится вне критики Евросоюза. Поэтому немцы до последнего будут делать вид, что не замечают ненормального поведения. Но при этом внутри политического истеблишмента страны идет жаркое обсуждение того, что давно пора заткнуть пасть многим украинским дипломатам и политикам», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«Это касается, например, посла Украины в Германии Мельника, который постоянно что-то требует. После ухода в отставку адмирала ВМС ФРГ за слова о Крыме он требовал от правительства Германии наказать его еще больше. От постоянных требований в Берлине закономерно нарастает отторжение и недовольство циничной политикой Киева, – пояснил эксперт. – Растет понимание того, что это мерзко, и Украине давно пора заткнуться, учитывая, что именно Германия дает ей деньги, а также во многом от ее решения зависит вступление Украины в ЕС».
«Но украинские политики как будто не замечают этого – постоянно что-то требуют и хамят. И это даже не жлобство рядовых исполнителей, а четкая государственная политика. Дипломатов и политиков Украины готовят, как торговых представителей, чтобы своим хамским и грубым поведением они смогли выбить какие-то преференции. Их этому обучают», – указал Шарий.
«В итоге, когда долгое время не обращаешь внимания на чудачества психбольного, он в какой-то момент теряет берега и идет в атаку. Думаю, что Германия должна это прекратить. Причем, если они раньше разговаривали с Зеленским дипломатично, то теперь ему пора сказать прямым текстом, что поведение Украины неадекватно, потому что он этого, видимо, не понимает», – подытожил собеседник.
Во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Берлина блокировать поставки оружия на Украину, заявил, что в отношениях Украины и Германии наступил «момент истины».
Кулеба сказал, что «каждый кризис выводит отношения на момент истины». Для Киева и Берлина такой момент наступил «по ряду фундаментально важных вопросов», он отметил «поддержку мощнейших санкций против России со стороны Германии», «Северный поток – 2» и «вопрос поставок оружия», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
В частности, как заявил Кулеба, Германия может сама предоставить оружие, разрешить третьей стране передачу оружия Украине и поддержать закупку Украиной оружия через систему НАТО. По мнению министра, в вопросе закупки через систему НАТО «вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то».
В этот же день депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что комитеты парламента по интеграции в ЕС, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству направили письмо в Бундестаг.
Она заявила, что Берлин «подрывает хорошие отношения» двух стран. По мнению депутата, «не вооружать» Украину в сложившейся ситуации, «да еще препятствовать делать это партнерам – безответственно и недальновидно», передает ТАСС.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул
Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2».
Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева. «Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению. Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – заявил он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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Лидеры ряда стран НАТО пригрозили России «карательными мерами»
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В случае «российского вторжения на Украину» против Москвы введут «беспрецедентный пакет санкций», сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как сообщила канцелярия по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО, «лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее вторжение, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры», передает ТАСС.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. При этом путь дипломатии сочли «основным приоритетом» и «приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО». При этом они решили, что нельзя «терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет».
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что «участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью». По их мнению, «Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции сообщил, что НАТО начало усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп для защиты стран альянса. При этом Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу с ней. Он подчеркнул, что «НАТО – это оборонительный альянс». Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева.
Напомним, НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе. В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Немцы жестко ответили Кличко на обвинения в предательстве
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Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева Виталия Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Читатели Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес украинского политика.
«Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению», – заявил он.
«Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – написал он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
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США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
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В Соединенных Штатах предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов, сообщил Bild со ссылкой на собственную информацию.
По информации издания, санкционный план, который был представлен в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом плане госсекретарь США Энтони Блинкен «дал понять» западным союзникам. Речь идет конкретно о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья из России, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый экономический ущерб России в связи с введением данных санкций ожидается в размере 50 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Названа причина массового отключения электричества в Центральной Азии
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Сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии произошел из-за аварии в электросетях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана. При этом в Казахстане в ЧП обвинили энергетиков Узбекистана и Киргизии.
В Минэнерго республики заявили, что «узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана», передает РИА «Новости».
По данным ведомства, электроэнергия была отключена в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской областях Узбекистана.
Отмечается, что в случае отключения от соседних государственных сетей принимаются меры по запуску каждой ТЭЦ отдельно, подключая сети поэтапно.
Между тем казахстанская энергетическая компания «Самрук-Энерго» сообщила, что во вторник «произошло выделение города Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы, причины произошедшего выясняются».
По ее данным, расположенные в южном регионе электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО «Самрук-Энерго» – Экибастузские ГРЭС – несут заданную нагрузку без замечаний.
Вместе с тем в акимате Алма-Аты сообщили, что отключение энергоснабжения произошло по линии «Казахстанской компании по управлению электросетями» (KEGOC), упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки, передает «Интерфакс».
Виновными в компании назвали энергетиков Узбекистана и Киргизии: «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».
«Sputnik Кыргызстан» сообщает в Telegram, что «по всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработки автоматики, сейчас идет восстановление системы до нормального режима», в республике ожидается восстановление электричества в течение часа.
Ранее сбой электроснабжения произошел по всему энергокольцу Центральной Азии: сразу три страны – Киргизия, Узбекистан и Казахстан – столкнулись с массовым отключением электричества, также сообщается о перебоях с водоснабжением.
Законопроект о «переходном периоде» в Донбассе отозван из Рады
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Решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Украину, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Как сообщала «Европейская правда» в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата. Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
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Сатановский оценил веру США в эффективность санкционных угроз
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«Санкции неэффективны ни в виде угрозы, ни в форме превентивной меры. Примеров тому – масса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций более эффективна для сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
«Вашингтону своими рестрикциями еще ни разу не удалось принудить другое государство к чему-либо, и вряд ли такое когда-либо произойдет. Но США нравится такая манера ведения внешней политики, поэтому они от этого вряд ли откажутся», – допускает политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт назвал «глупостью» слова Джен Псаки. «США безрезультатно пытались и пытаются давить санкционными инструментами на Россию, Китай, Кубу, Иран. Примеров того, что санкции – это «собачья чушь», очень много», – подчеркнул аналитик.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций со стороны США более эффективна как средство сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
Псаки также дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель администрации президента подтвердила, что США и другие страны НАТО прорабатывают планы усиления восточного фланга альянса, но отказалась сообщить подробности.
По ее словам, «эти дискуссии продолжаются». Как заявила Псаки, глава американского государства Джо Байден полагает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».
Кроме того, администрация США пока не готова сообщить, каким будет содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, подчеркнула Псаки.
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В Киеве митингующие попытались прорваться в Верховную раду
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Представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», потасовка произошла во время митинга, который участники движения «SaveФОП» с утра проводят на площади Конституции. Участники акции попытались прорваться к центральному входу в украинский парламент. Правоохранители начали их оттеснять. Это стало причиной драки.
У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек.
Как сообщает «Страна.ua» в своем телеграм-канале, «SaveФОП» грозятся прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов.
Правоохранители пока сдерживают толпу протестующих предпринимателей. Все выходы и входы парламента закрыты.
Ранее митингующие в Киеве забросали монетами здание администрации президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой, заявив, что эти деньги «на билет в Ростов».
Украинский генерал испугался «захвата» Россией восьми восточных регионов
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В случае обострения конфликта на Украине Россия якобы может «захватить» восемь регионов на востоке страны, заявил командующий операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.
По его словам, речь в том числе идет о Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Павлюк заявил, что такой ход событий лишит Украину военного и промышленного потенциала, а также оставит без выхода к Черному морю, передает РИА «Новости».
Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его словам, европейские страны «находятся в своей зоне комфорта и не хотят действовать, как и в 1939 году».
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Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение России», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут
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В Германии 125 католических священников и другие работники связанных с церковью организаций совершили коллективный каминг-аут, потребовав прекратить дискриминацию представителей ЛГБТ в церкви.
Организаторами акции OutInChurch – «За единую церковь без страха» стали бывшие и действующие священники, их помощники, администраторы церковных организаций, учителя религиозных школ и добровольцы, передает Life.ru.
Они заявили, что являются представителями секс-меньшинств и выдвинули ряд требований. Священники хотят иметь возможность спокойно работать в церкви, не скрывая своей ориентации, равный по сравнению с остальными доступ к любой работе, также они потребовали перестать дискриминировать и увольнять людей за их сексуальную ориентацию.
Кроме того, священники отметили, что надо пересмотреть устаревшие постулаты о гендере и предоставить представителям ЛГБТ, а также однополым парам благословение и доступ к таинствам.
Участники акции полагают, что церкви необходимо противостоять любой дискриминации и продвигать культуру многообразия.
В прошлом году папа Римский Франциск заявил, что однополые пары имеют право на семью, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.
Киев перебросил РСЗО и танковые соединения в Донбасс
Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения, сообщила народная милиция ДНР.
В ДНР сообщили, что Киев активно стягивает в регион «вооружение для формирования ударных групп». Уже «зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений», передает РИА «Новости».
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Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.