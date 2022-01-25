Стало известно о сроках запуска на орбиту туристов на кораблях «Союз»

В ближайшие несколько лет на кораблях «Союз» будут запущены несколько экипажей с космическими туристами, заявки на такие полеты есть, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

«Думаю, что в ближайшие несколько лет мы отправим несколько экипажей космических туристов, в настоящий момент заявки на такие полеты есть», – цитирует ТАСС главу Роскосмоса.

Также Рогозин сообщил, что запуск радиолокационного космического аппарат «Обзор-Р», ранее запланированный на 2022 год, перенесен на 2023 год.

«В этом году мы запускаем наш первый радиолокационный аппарат «Кондор». В 2023 году – еще два аппарата, в том числе «Обзор-Р» и еще один «Кондор», – уточнил глава госкорпорации.

В декабре прошлого года Рогозин заявил, что российская группа потенциальных космических туристов находится в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) и знакомится с тем, как проходят тренировки. По словам главы Роскосмоса, сейчас в изготовлении находится один корабль «Союз» для полета туристов в 2023 году. Он отметил, что попросил пересмотреть производство транспортных кораблей в пользу пилотируемых.