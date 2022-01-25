В «Векторе» разъяснили ситуацию с закупками «ЭпиВакКороны»

Получение очередного заказа Минздрава на производство вакцины «ЭпиВакКороны» ожидается в феврале 2022 года, препарат на сегодня есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации, заявили в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

«В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года», – приводит ТАСС сообщение центра «Вектор».

«Вакцина «ЭпиВакКорона» на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации», – сообщили РИА «Новости» в ГНЦ «Вектор».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

До этого СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов. При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.

Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.

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