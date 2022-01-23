Названа причина нагнетания Лондоном ситуации вокруг Украины

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23 января, воскресенье | Последнее обновление — 18:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД заявил о подготовке Западом крупной провокации
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Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран.
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Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он – бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Названа причина нагнетания Лондоном ситуации вокруг Украины
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Британская газета The Observer считает, что утверждения МИД Британии о том, что Россия якобы планирует посадить в Киеве «марионеточное правительство» является попыткой правительства Бориса Джонсона увести общественное внимание от сложностей внутри страны.
В газете отметили, что отсутствие деталей по поводу якобы плана России в отношении Украины и внезапные дипломатические усилия после периода нахождения на международной обочине рискуют сделать Джонсона незащищенным перед обвинениями в том, что он использует волатильный международный кризис, чтобы укрепить собственное положение внутри страны, передает ТАСС.
The Observer отмечает, что представитель британского МИД отказался приводить какие-либо детали по поводу того, располагает ли британское правительство информацией о возможном времени подобной смены правительства в Киеве.
Газета также приводит мнение бывшего специального советника МИД Великобритании Дэвида Кларк. Он усматривает в нынешних заявлениях министерства попытку отвлечь внимание от внутреннего скандала, который связан с чередой обвинений в адрес сотрудников канцелярии Джонсона о проведении ими вечеринок в канцелярии главы правительства в разгар действия ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Он отметил, что «внутренняя повестка дня непосредственно сейчас сфокусирована на правительстве, у которого есть проблемы, на правительстве, у которого, положа руку на сердце, есть послужной список организации вброса сенсационных новостей для того, чтобы отвлечь, увести внимание от собственных сложностей».
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Эксперт описал отставку немецкого главкома ВМС словами из советской трагикомедии
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Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал отставку главнокомандующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха словами жандармского полковника Мерзляева из советской трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово».
«Минута откровенности дорого обошлась вице-адмиралу Шенбаху. Отправляется в отставку за свои слова о том, что Крым не вернется Украине, а [президенту России Владимиру] Путину надо оказать уважение», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.
Комментируя ситуацию, эксперт с иронией отметил, что в нынешней «предвоенной обстановке» главнокомандующему ВМС Германии следовало думать над тем, что говорить вслух, «даже если правду сказал и даже если многие на самом деле так думают». «Забавно, что выступил он с этим в Индии, то есть там, где на всю европейскую возню смотрят с некоторым изумлением: ребята, вы о чем? Сейчас вообще-то другие проблемы в мире...», – обратил внимание Лукьянов.
«Вспоминается история федерального президента Хорста Келера, который после визита в Афганистан в 2010 году имел неосторожность сказать, что Германия как глобальная экспортная держава имеет интересы по всему миру и должна быть готова их защищать разными средствами вплоть до военных. Спорить с этим трудно было даже тогда, и тем более это стало почти очевидным сейчас, но Келера просто затравили, и в итоге он ушел в отставку. Не только из-за этого, но в значительной степени», – заметил эксперт. –
«Как говорил жандармский полковник Мерзляев в рязановском «О бедном гусаре замолвите слово», «не надо, как лучше, надо, как положено». Говори, как велено господствующим нарративом, не умничай, иными словами».
Напомним, в ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Он отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает».
В МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии. Немецкие СМИ сообщили, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии. Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой». В тот же день главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.
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В США призвали Польшу и Литву «нейтрализовать» военный фактор Калининграда
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Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive призвала Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Как отметила обозреватель, российский полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО «много головной боли». Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами «Искандер – М», истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ, передает РИА «Новости».
По мнению автора материала, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» (Patriot), самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы «эффективным» ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, считает колумнист.
Ранее в январе в администрации Соединенных Штатов допустили возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе при условии аналогичных шагов России и при выполнении Москвой определенных условий, в том числе заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.
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В Кремле подчеркнули, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода вооружений из Калининградской области, поскольку регион является территорией России.
Напомним, в июле 2021 года в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда. Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.
Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».
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Генерал ВСУ описал сценарий быстрого захвата Киева Россией
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Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», – приводит РенТВ слова Кривоноса.
Генерал подчеркнул, что первый эшелон вертолетов может миновать зону разведки украинской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. Затем военно-транспортные вертолеты приземлятся в аэропортах, при этом все эти события произойдут очень быстро.
Ранее Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Добровинский сказал, как удалось вычислить грабителей вдовы Градского
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Подозреваемого в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко удалось задержать, отследив движение мобильного телефона, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
«По всей видимости грабителей смогли отследить по движению мобильных телефонов, которые находились ближе к точке нападения на Марину, потом переехали к даче или на дачу, затем обратно», – отметил Добровинский.
Адвокат добавил, что по этому следу сотрудники правоохранительных органов в конце концов и вышли на преступников.
Ранее полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко, мужчина работал на рынке.
Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Однако после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около восьми часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму молодая женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке или сейфе.
Россия предупредила Запад о последствиях провокаций в Донбассе
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Россия не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», – приводит РИА «Новости» слова Гаврилова в эфире YouТube-канала «Изолента live».
По его словам, эта кампания, которую развязали на Западе, обвиняя Россию во всех грехах, что вот-вот нападет, и их не останавливают заявления президента, министра, замминистра, других представителей российских, что Россия не собирается, что ей не нужна война, а нужно дипломатическое решение. «Я не исключаю, что они могут изобразить провокацию. Для этого делается информационное прикрытие», – добавил он.
Гаврилов напомнил, что Россия – один из гарантов Минских соглашений и «не позволит своих граждан обижать, а тем более их убивать».
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Ранее сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что помощь Украине «на случай российского вторжения», о которой заявляют и США, и Британия, и Канада, и даже страны Прибалтики – это в первую очередь пропагандистская кампания, призванная продемонстрировать глобальную поддержку Украины в подготовке к «агрессии» России.
В четверг министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что незамедлительное введение санкций против Москвы со стороны США, Британии и Европы может предотвратить якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной.
В среду Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Москва указала на невозможность размещения военных баз России в Венесуэле
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обратил внимание, что конституция Боливарианской Республики исключает возможность размещения в стране военных баз РФ.
«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
«Почему американцев напугал этот ответ [заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе], удивляться не приходится», – добавил Мелик-Багдасаров.
Посол России отметил, что самая большая опасность для Соединенных Штатов – «иметь у себя здесь, рядом, на юге от мексиканской границы самостоятельные страны, которые сами в праве выбирать с кем и в чем им сотрудничать».
«Дело в том, что американцы хотят видеть здесь только те правительства, да и не только здесь, которые им подчиняются, а не те, которые самостоятельно принимают решения», – заявил Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Напомним, в пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос ответил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
В ДНР заявили о скоплении более 100 тысяч украинских военных на линии соприкосновения
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса, а также заявил о скоплении 120 тыс. военных и техники у линии соприкосновения.
Высказываясь о возможности провокации со стороны Киева, он заметил, что совокупность фактов говорит о том, что «подготовка велась достаточно определенными составляющими».
«Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находится у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания…», – заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live» на YouTube, передает РИА «Новости».
По словам главы ДНР, у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тысяч украинских военных, постоянно в район поступает военная техника.
«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны - порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе 100 километров (от границы с РФ), плюс-минус», – отметил Пушилин, добавив, что постоянно поступает техника.
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При этом поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако стопроцентного подтверждения этих сведений пока нет, сообщил глава ДНР.
«Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень острожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет», – заявил Пушилин.
Он также подчеркнул, что вопреки истерике в западных СМИ, ДНР не готовит наступление в украинскую сторону, но со своей стороны готовы к нападению со стороны Украины.
Ранее заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Немцы поддержали уволенного за слова о Крыме главкома ВМС Германии
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали вице-адмирала, главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, уволенного за заявление о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
«[Слова вице-адмирала – ] это правда, или Украина считает, что Россия вернет Крым. Точно так же Израиль не вернет [Сирии] Голанские высоты. Украина взвинчивает ситуацию и пытается втянуть в этот кризис Германию, чтобы остановить [запуск газопровода] «Северный поток – 2», – приводит мнение пользователя Bbz РИА «Новости».
«И снова Украина вызвала немецкого посла. Причина: слова немецкого адмирала в Индии. Агрессивную антинемецкую политику Украины я считаю деструктивной. Так не приобретаются друзья или союзники», – указал jedermann.
«Адмирал Шенбах просто сказал вслух то, о чем думает большинство. Крым остается российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры – ЕС, НАТО, еврозону. В военном отношении там нечего ловить», – отметил Adrian-FAI.
«Тот, кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый», – подчеркнул firmus.
«Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать «нет». У нас достаточно фальшивых друзей», – выразил мнение Partytime.
«Нравится это Украине или нет, но Крым для нее ушел, он – российский, адмирал прав и говорит верно», – заключил другой пользователь.
Напомним, в ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Он отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает».
В МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии. Немецкие СМИ сообщили, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии. Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой». В тот же день главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал отставку главнокомандующего ВМС Германии словами жандармского полковника Мерзляева из советской трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово».
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МИД заявил о подготовке Западом крупной провокации
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Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«(В информационной среде) идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», – цитирует ее ТАСС.
Она подчеркнула, что «мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций».
По словам Захаровой, МИД Британии заранее готовил вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя.
«Сегодня был вброс британского внешнеполитического ведомства. Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идет о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. <...> Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время – 01.30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации. <...> Мы отреагировали и будем реагировать», – заключила она.
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
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Соединенным Штатам следует отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет, выразил мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.
Автор материала выразил уверенность, что «попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», передает РИА «Новости».
По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. «И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период – например, 25 лет <…> кажется очень разумной», – добавил он.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике
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Корреспондент французского издания Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, где НАТО усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией.
В маневрах на территории стран Прибалтики участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса, передает РИА «Новости».
В Эстонии дислоцированы около 1 тыс. военных из Франции и Британии. В марте на место британцев прибудут датчане с подкреплением в виде фрегата. Часть учений проходит в Латвии: войска НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают над вопросами обороной в связке. «На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких «природных» полигонов просто нет», – добавил автор.
Среди целей маневров в Прибалтике – проверка «оперативной совместимости» натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил входящих в альянс стран.
В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве «рамочная нация» – Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные.
«Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше) «усиленного передового присутствия» призваны успокоить и защитить страны Балтии», – утверждает автор.
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Задача этих подразделений – сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.
Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.
Накануне в США призвали Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Напомним, в декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Британии назвали Россию «крепким орешком»
Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком, выразил мнение главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.
Обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер выразил уверенность, что новые антироссийские санкции, если Соединенные Штаты их решатся ввести, не станут для экономики России «экзистенциальными». Ограничения способны осложнить жизнь России, но не нанесут по ней смертельного удара, отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Схожее мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. «У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», – сказал эксперт.
Чтобы оказать реальное влияние, Западу придется сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив Россию из международной платежной системы SWIFT, заявил Уорнер. «Ни одно из этих действий не выглядит реалистичным, – констатировал он.
В пятницу вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения России от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Главком ВМС Германии ушел в отставку после высказываний о Крыме
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Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщилo немецкое издание Bild.
Согласно имеющимся у издания сведениям, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку Шенбаха, передает ТАСС.
В ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес России о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю. Он отметил, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает», передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.
Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.
Как сообщалось, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Джонсон решил направить главу Минобороны Британии на переговоры в Москву
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит главу Минобороны королевства Бена Уоллеса на переговоры в Москву, сообщил телеканал Sky News.
Ожидается, что глава правительства даст указание Уоллесу, чтобы тот принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в российской столице. Встреча может состояться в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
По данным телеканала, Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную» и ежедневно получает информацию о происходящих там событиях.
Ранее сообщалось, что британское правительство активно разрабатывает новые санкции против России на случай гипотетического «вторжения» на Украину, кабинет министров Соединенного Королевства рассматривает возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в качестве крайней меры.
Оскорбившую Эрдогана журналистку арестовали в Турции
В Турции арестовали журналистку Седеф Кабаш, которая оскорбила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире, сообщает телеканал CNN Turk.
«Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш», – сообщил корреспондент турецкого телеканала, передает РИА «Новости».
Журналистка привела в прямом эфире оскорбительную поговорку про скот во дворце в контексте политики Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Ряд официальных лиц, представители правящей Партии справедливости и развития публично жестко отреагировали на слова журналистки.
Пресс-секретарь правящей партии Омер Челик заявил, что сказанное журналисткой - не предъявление оппозиционной позиции, а «безнравственность и глупость». Высший совет радио и телевидения (RTÜK) также начал расследование и против телеканала, на котором выступала Кабаш.
Оскорбление президента Турции уголовно наказуемо. В ноябре прошлого года было завершено рассмотрение иска о компенсации, поданного против главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдарогл в шестой гражданский суд первой инстанции Анкары из-за его высказываний в адрес президента Эрдогана в его речи в Великом национальном собрании Турции 6 февраля 2018 года.
Кылычдароглу был приговорен к выплате 43 307,45 турецких лир (свыше 3200 долларов США) компенсации морального вреда. Выплаченную компенсацию турецкий лидер передал в Фонд развития университета Тайипа Эрдогана для предоставления студентам в качестве стипендии.
Между тем, суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко в социальной сети.
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