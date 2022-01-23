Названа причина нагнетания Лондоном ситуации вокруг Украины

Британская газета The Observer считает, что утверждения МИД Британии о том, что Россия якобы планирует посадить в Киеве «марионеточное правительство» является попыткой правительства Бориса Джонсона увести общественное внимание от сложностей внутри страны.

В газете отметили, что отсутствие деталей по поводу якобы плана России в отношении Украины и внезапные дипломатические усилия после периода нахождения на международной обочине рискуют сделать Джонсона незащищенным перед обвинениями в том, что он использует волатильный международный кризис, чтобы укрепить собственное положение внутри страны, передает ТАСС.

The Observer отмечает, что представитель британского МИД отказался приводить какие-либо детали по поводу того, располагает ли британское правительство информацией о возможном времени подобной смены правительства в Киеве.

Газета также приводит мнение бывшего специального советника МИД Великобритании Дэвида Кларк. Он усматривает в нынешних заявлениях министерства попытку отвлечь внимание от внутреннего скандала, который связан с чередой обвинений в адрес сотрудников канцелярии Джонсона о проведении ими вечеринок в канцелярии главы правительства в разгар действия ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Он отметил, что «внутренняя повестка дня непосредственно сейчас сфокусирована на правительстве, у которого есть проблемы, на правительстве, у которого, положа руку на сердце, есть послужной список организации вброса сенсационных новостей для того, чтобы отвлечь, увести внимание от собственных сложностей».

Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.