Москва указала на невозможность размещения военных баз России в Венесуэле

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обратил внимание, что конституция Боливарианской Республики исключает возможность размещения в стране военных баз РФ.

«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

«Почему американцев напугал этот ответ [заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе], удивляться не приходится», – добавил Мелик-Багдасаров.

Посол России отметил, что самая большая опасность для Соединенных Штатов – «иметь у себя здесь, рядом, на юге от мексиканской границы самостоятельные страны, которые сами в праве выбирать с кем и в чем им сотрудничать».

«Дело в том, что американцы хотят видеть здесь только те правительства, да и не только здесь, которые им подчиняются, а не те, которые самостоятельно принимают решения», – заявил Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, в пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.

Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос ответил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.