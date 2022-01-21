Египет изменил правила въезда из-за фальшивых сертификатов вакцинации

В Роспотребнадзоре предсказали поведение «омикрона» в России

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Омикрон» реже приводит к тяжелой форме COVID-19, чем другие варианты коронавируса, полагают медики в некоторых странах. Но это не означает, что к новому штамму можно относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять такие факторы, как климатические условия, генетические особенности населения, а также характер питания людей, отметила Руженцова в интервью радио Sputnik. По ее словам, нельзя исключать вероятность того, что россияне будут переносить заражение «омикроном» не так, как жители других стран, передает РИА «Новости».

«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», – сказала Руженцова.

Омикрон-штамм еще плохо изучен, добавила она. Не исключено, что в определенных условиях этот патоген может вызывать тяжелую форму болезни.

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«Омикрон» – это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми», – добавила доктор медицинских наук.

Известно, что вариант «омикрон» очень заразен, но вакцинация кардинально снижает риск заболевания, продолжила Руженцова.

«Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию – тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», – уверена она.

Эксперт Роспотребнадзора напомнила и о других мерах профилактики, защищающих от заражения коронавирусом.

«Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции», – такие рекомендации дала Руженцова.

Напомним, ко вторнику в России случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в 42 регионах страны. При этом «омикрон» уже доминирует в Москве и области. Премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу.

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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