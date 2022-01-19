Египет изменил правила посещения страны для туристов

Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января посещать Египет туристам можно будет по новым правилам: прилетающих будут тестировать на COVID, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Сейчас российские туристы могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо будучи привитым «Спутником V»

«Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта», – передает РИА «Новости» со ссылкой со сообщение компании.

Туристы с положительным результатом должны пять дней находиться в обсерваторе. В документе многое не уточнено: пропустят ли не вакцинированных с ПЦР-тестом, будут ли тестировать детей, процедура будет платной или бесплатной.

«Вопросов очень много мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого подключился наш египетский офис», – сказали в туроператоре.

Отмечается, что туристам надо быть готовыми к тому, что тестировать прилетающих начнут с 22 января.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД