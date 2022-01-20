Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»

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20 января, четверг | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Прокуратура начала расследование против главы МИД Германии
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Даже если переговоры об общих параметрах европейской безопасности окажутся сравнительно успешными, США вполне могут отправить в бой своих киевских сателлитов просто ради поддержания России «в тонусе» и введения против нее дополнительных санкций.
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Вот уже несколько месяцев президент России Владимир Путин не спешит выполнять пожелания Киева и вводить войска. Поэтому Владимир Зеленский придумал народу другое развлечение: он дал старт Порошенкиаде, процедуре посадки Петра Порошенко.
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Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил посещавшим Киев сенаторам США, что заявления о введении санкций «после вторжения» России на Украину не имеют смысла и рестрикции нужно ввести сейчас, говорится в материале, опубликованном на американском портале Axios.
«Президент [Украины] очень четко сказал: санкции в отношении «Северного потока – 2» должны быть введены сейчас. Любые условные меры против «Северного потока – 2» и другие санкции не помогут», – приводит ТАСС слова якобы близкого к Зеленскому источника, на которого ссылается американский портал. По его мнению, меры, обусловленные дальнейшей эскалацией, «в лучшем случае нейтральны, а в худшем фактически подстегивают» Москву.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» России на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
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В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Киев заподозрил Россию и США в сговоре против Украины
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное «вторжение России» на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, заявил источник в украинских дипломатических кругах.
По информации издания «Страна.ua», власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене
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Экс-главе Украины Петру Порошенко 19 января Печерский районный суда Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.
Ранее прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда, передает РИА «Новости».
Позже Порошенко прокомментировал решение суда. Он заявил, что никто пока не празднует победу, потому что «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен.
Мера пресечения в виде личного обязательства предписывает Петру Порошенко являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене.
Ранее Печерский районный суд Киева отказал Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.
В понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.
Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года.
Против политика было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
В Кремле указали на последствия задержки запуска «Северного потока – 2» для Европы
Задержка с запуском газопровода «Северный поток – 2» негативно скажется на экономическом развитии Европы в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Коммерческий международный проект «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», – передает его слова ТАСС.
Ранее в МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока–2» в случае эскалации на Украине.
В свою очередь в МИД России заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток – 2» не должна искусственно затягиваться и политизироваться германскими регуляторами и Еврокомиссией.
Погребинский: Запад не позволил Зеленскому посадить Порошенко даже под домашний арест
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Зеленский не смог посадить Порошенко даже под домашний арест, потому что президент Украины сдался под нажимом американцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение суда отпустить экс-президента Украины под «личное обязательство» являться на допросы по первому зову.
«Решение Печерского суда Киева – это победа Порошенко в бою, но еще не в войне. Теперь все зависит от того, как будет вести себя дальше президент Владимир Зеленский», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины еще может отыграться, полагает эксперт, но пока неясно, готов ли на это сам Зеленский – в этом есть большие сомнения. В частности, против Порошенко можно использовать обвинение в разворовывании оборонного бюджета – уже собран весь объем доказательств, достаточных, чтобы осудить экс-президента «за коррупцию во время войны». «По-моему, Зеленский сдался под давлением американцев, а они полностью держат его на крючке с его офшорами, коррупцией и тому подобным», – пояснил эксперт.
Зеленский мог бы отыграться, предъявив обвинения и по другим делам, в которых Порошенко защититься будет практически нечем. «Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала все политические силы Украины объединиться – «когда враг уже на пороге». Для английского посольства Зеленский и Порошенко – свои люди. С ее точки зрения, им не надо ссориться в такое время. Зеленскому ясно дали понять, что Запад не заинтересован в осуждении Порошенко», – предположил собеседник.
Погребинский добавил, что в деле Порошенко виден невооруженным глазом двойной подход, потому что по похожим, но менее веским обвинениям в госизмене был ранее посажен под домашний арест лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Однако Медведчуку неоднократно продлевали сроки ареста, хотя «должны были отпустить через шесть месяцев».
«По идее, ответственность Порошенко на порядок больше, чем ответственность Медведчука. Порошенко следствие считает главным организатором покупки угля в ДНР-ЛНР, но при этом он фактически освобождается пока от ответственности с формулировкой «под личные обязательства». Это просто смешно. О чем тут говорить? Жалкая и ничтожная власть. Стопроцентное внешнее управление даже по тем делам, которые хотел довести до конца лично президент Зеленский. Он не может посадить человека даже под домашний арест», – подытожил Погребинский.
В среду Печерский суд Киева решил не брать под стражу экс-президента Украины Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство по первому требованию являться в суд или на допрос. Таким образом, суд избрал политику самую мягкую из возможных мер пресечения. Его лишь обяжут сдать загранпаспорт.
Порошенко подозревают в государственной измене за организацию схем покупки угля из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области. В понедельник, когда Порошенко вернулся на родину после месячного отсутствия, прокуратура потребовала ареста бывшего главы государства, правда, с возможностью выйти под залог в размере примерно миллиарда гривен (2,6 млрд рублей).
Порошенко настаивает, что его, как лидера оппозиции, преследуют по политическим мотивам. Комментируя вердикт суда, политик заявил, что никто «пока не празднует победу», потому что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен.
Блинкен: Российская экономика заплатит «калечащую цену»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию ситуации вокруг Украины будут «калечащими».
В заявлении пресс-службы госдепа говорится, что в случае, если Россия выберет путь агрессии против Украины, то США и союзники вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену.
«Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз госдепа.
Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.
Американский политик отметил продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.
Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины.
Украинского программиста не взяли на работу из-за отказа говорить на русском
На Украине программисту отказали в вакансии в связи с тем, что он разговаривал на государственном языке и не хотел переходить на русский, рассказал языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.
«Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что по статье 20 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный», – написал Креминь в Facebook.
В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram сообщила, что в указанной компании разговаривают на русском языке. Она рассказала, что во время мониторинга СМИ обнаружена информация, что специалист по управлению персоналом ООО «Андерсанлаб» отказал претенденту на вакансию, так как он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке.
«Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО «Андерсанлаб» общаются на русском языке», – написала Денисова.
Она сообщила, что обратилась к руководству компании с требованием проверить работу сотрудников кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендентов на должности.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
Порошенко призвал «прихлопнуть крышку рояля Зеленского»
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который был отпущен из суда 19 января под личное обязательство по делу о госизмене, во время выступления перед своими сторонниками, заявил, что «наступило время прихлопнуть крышку рояля».
Он намекал на выступление действующего главы страны Владимира Зеленского в номере «Игра на рояле без рук», передает «Страна.ру».
Ранее Петр Порошенко уже упоминал это творческое выступление Зеленского.
Напомним, прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Но суд 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
Политик подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Военный эксперт указал на наступательное предназначение поставленных Украине британских противотанковых ракет
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«У комплексов NLAW небольшая дальность применения, и эффективнее всего их применять не для обороны, а для наступления», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину нескольких тысяч легких противотанковых ракет.
«Вопрос не столько в опасности противотанковых ракет NLAW, сколько в их правильном применении. У этого оружия дальность применения составляет всего 600–800 метров. В современном бою этого недостаточно, потому что стреляющий легко может быть ликвидирован стрелком противостоящей стороны», – объяснил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Эти ракеты можно использовать не только для поражения техники и укреплений, но и для наступления. То есть они даже не оборонительные, как утверждают британцы. Но на фоне того, что творится с Украиной, слово «оборона» нужно всегда воспринимать скептически», – уверен эксперт.
«Кроме того, эти комплексы фактически одноразовые, то есть взяли его в наступление, выстрелили, выкинули и побежали дальше. А насколько их много, не так важно, все они окажутся на линии соприкосновения в Донбассе. И это для республик может стать серьезным вызовом», – подытожил Леонков.
В среду в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину «тысяч легких противотанковых ракет», сообщает RT. Ранее глава ведомства Бен Уоллес заявлял, что эти вооружения «не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России, а предназначены для использования в целях самообороны».
По данным Центра анализа стратегий и технологий, Лондон поставляет Киеву противотанковые комплексы Javelin (которые, к слову, уже отправляли американцы) и противотанковые ракеты NLAW, передает портал «Вести.ru». Отмечается, что комплексы NLAW менее мощные, чем Javelin, и состоят на вооружении британской армии с 2009 года. Срок хранения этого оружия подходит к концу.
«Речь идет скорее о коммерческих поставках. Если они что-то и получают бесплатно, то в гомеопатических дозах. Это скорее декларативная поддержка. До этого британцы на два миллиарда высосали украинский бюджет, продав им абсолютно ненужные катера. Это не усиливает украинскую армию. Это крайне неприятно. Это демонстрация поддержки Украины и демонстрация антирусской политики, но на поле боя это ничего не поменяет», – отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Напомним, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.
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Конгрессмены США призвали срочно ввести санкции против России
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Делегация Конгресса США после визита на Украину встретилась в среду с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, призвав не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».
Конгрессмены подчеркнули, что побывавшая в Киеве делегация состояла из представителей обеих партий, и в ситуации вокруг Украины американский истеблишмент выступает с принципиально единых позиций, передает РИА «Новости».
«Поездка была быстрой, но интенсивной. Состоявшийся сегодня утром брифинг с президентом [США Джо Байденом] был информативен и, я думаю, конструктивен. Я думаю, что на данном этапе, посыл громок и ясен. США выступают как один вместе со свободолюбивым народом Украины и не хотят возвращения (…) к тому, чтобы Украина вновь стала частью Российской империи», – заявил сенатор Роджер Уикер.
Некоторые сенаторы-республиканцы призвали не ограничиваться угрозой введения санкций после вторжения, а ввести их заранее «в качестве средства сдерживания». «После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», – считает сенатор Джони Эрнст. Она напомнила, что на Украине находятся от 10 до 15 тыс. американцев и призвала администрацию Джо Байдена не забывать об «уроках» Афганистана.
Республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2».
Ранее Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Зеленский пообещал украинцам год без войны
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что на майские украинцы будут готовить шашлыки, осенью болеть за сборную на Чемпионате мира, а с наступлением зимы – готовиться к новогодним праздникам. Он призвал не поддаваться на провокации о войне, не бежать за гречкой и спичками.
«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент и это «уже точно», – заявил Зеленский в видеобращении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
При этом, по словам Зеленского, «эти риски существуют уже не один день и они не стали больше». «Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не [на] нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги, а также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса – ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам. Создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», – считает президент Украины.
Он отметил, то если «снимать со счетов деньги, снимать все с полок, скидывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки», то можно спровоцировать панику. «Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть средствами массовой информации, а не массовой истерии», – заявил Зеленский.
«Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах (…). Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать «Все пропало», а знать, что все под контролем и все идет по плану», – заявил президент Украины.
«22 января мы с вами отпразднуем День Соборности Украины, – сказал Зеленский. – В апреле отметим Пасху, в мае - солнце, шашлыки, выходные, День победы. А дальше лето, мы будем сдавать ВНО. Поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе. А дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима - и будем готовиться к новогодним праздникам».
«Как всегда 31 декабря [мы] всей семьей соберемся за столом и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: «Дорогие украинцы, я же говорил – вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации. Мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники. Без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны», – заявил Зеленский.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Эксперт оценил страхи Киева о сговоре России и США против Украины
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«Киев действительно торгуется за свои интересы на внешнеполитической арене, исходя из возможного закулисного сговора США и России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского пожаловались на «двуличие Байдена» из-за предполагаемого «договорняка» с Владимиром Путиным.
«В офисе Зеленского уверены, что Россия и США играют роли злого и доброго полицейского, чтобы заставить Киев пойти на уступки, прежде всего, по Минским соглашениям», – сказал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, этим настроениям и мыслям о двойной игре США, царящим в команде Зеленского, вряд ли будет придано официальное звучание. Вместе с тем, Украина сегодня торгуется на международной арене, исходя именно из позиции, озвученной со ссылкой на «источник в украинских дипломатических кругах».
Собеседник также признался, что разделяет это мнение. «Россия и США могут провести разрядку кризиса в двусторонних отношениях за счет Украины», – добавил он. «Украинские власти не верят в реальность военного конфликта с Россией, но говорят: пусть Москва и Вашингтон в создавшейся ситуации предложат Киеву что-нибудь весомое», – пояснил политолог.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заподозрили США и Россию в сговоре против Киева.
Как указывается в материале, целью является попытка заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть «договорняка» Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
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В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию
В Кремле приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине, если Турция сможет повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, то к этому можно относиться только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Украина потребовала вице-премьера Словакии опровергнуть слова о российском Крыме
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МИД Украины считает неприемлемыми заявления вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о Крыме, а также требует публично опровергнуть его слова, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
«В министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины... Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений», – цитирует Николенко агентство «РБК-Украина».
Он указал, что чиновник дружественной Украине страны демонстрирует искаженное восприятие реальности о принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций.
«Разговоры о возвращении к business as usual с Россией, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию в Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии», – заявил Николенко.
Он обратил внимание, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии.
Ранее Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров.
Украина попросила у Германии боевые корабли и зенитные комплексы
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Украина хочет, чтобы Германия «в кратчайшие сроки» передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«В первую очередь речь идет о боевых кораблях – одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей», – заявил он, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Мельник заявил, что Украине срочно требуется оружие для обороны, однако Берлину не хватает «политической воли», что «вызывает сожаление» на фоне «острой опасности войны в Европе», призвав Германию перестать «быть безвольной».
Правительство ФРГ, считает посол, должно взять пример с Великобритании, которая решила поставить Киеву противотанковые вооружения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта «политическая линия остается неизменной». Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».
Байден пригрозил России введением запрета на операции с долларами
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В случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Если они пойдут на это, если они вторгнутся [на Украину], то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», – приводит слова президента США ТАСС.
«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», – заявил Байден, добавив, что рассчитывает на единство мнений в НАТО по санкциям против России.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней». В свою очередь в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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