В Кабо-Верде расстроились из-за отказа Поклонской стать послом в республике

Военный эксперт объяснил невозможность нападения России на Украину с территории Белоруссии

«Силами, не превышающими 13 тысяч человек, невозможно осуществить серьезное вторжение на Украину с территории Белоруссии, так что утверждение Госдепартамента США некомпетентно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии.

«С оперативной точки зрения смысл наносить такой удар есть только в случае, если украинские войска увязнут в войне в Донбассе. Тогда вполне разумно наносить удар с севера, чтобы отсечь группировку вооруженных сил Украины на этом направлении от основной части армии с целью ее дальнейшей ликвидации», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

«Суть в том, что для этого нужно иметь соответствующие силы и средства. Они у нас, конечно, есть, но в учениях «Союзная решимость» они не задействованы. Проходящие в Белоруссии учения небольшого масштаба, такими силами обеспечить какое-то серьезное вторжение невозможно. В лучшем случае там находится не более 13 тысяч российских военных», – объяснил эксперт.

«Кроме того, все эти войска находятся на полигонах, которые разбросаны по региону. Для серьезного наступления необходимо сосредоточение войск и их компактное размещение. А когда войска разбросаны по разным полигонам, вести массированное наступление невозможно», – убежден Сивков.

«Поэтому очередное утверждение Госдепартамента США носит чисто информационно-пропагандистский характер и является частью информационной кампании по обоснованию возможных действий Запада в случае военного конфликта России и Украины. «Допущения» того, что Россия в ходе учений в Белоруссии может напасть на Украину, просто некомпетентны», – заключил собеседник.

В среду высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением , что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.

«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительно того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.

При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тысячах военных, а если о 13 тысячах, то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.

Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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