В Госдуме предложили способы развития сельских территорий

Развитие сельских территорий требует включения всех Комитетов Госдумы. Для этого необходимо создать рабочую группу по селу внутри парламента и решать вопросы сельских территорий сразу по нескольким направлениям, заявила зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«Проблемы сельских территорий невозможно решить внутри одного Комитета по аграрным вопросам. Вопросы по жилью, дорогам, здравоохранению, образованию и другие требуют включения депутатов практически из всех Комитетов Госдумы. Я выступаю с инициативой создания такой межкомитетской группы», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Парламентские слушания депутатов, прошедшие 19 января в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, были посвящены вопросам подготовки кадрового потенциала в агропромышленном комплексе. Эксперты отметили, что отрасль остро нуждается в специалистах, несмотря на то, что порядка 700 образовательных учреждений России готовят аграрных специалистов.

«В прошлом году я посетила почти все сельхозпредприятии своего региона – Мордовии. И только в одном мне сказали, что вакансий нет. В остальных – катастрофическая нехватка специалистов. Причиной тому – низкий уровень жизни на селе, непрестижность работы в АПК», – отметила Оглоблина.

Она добавила, что решением должны стать повышение уровня оплаты труда и условий жизни в сельских территориях, обеспечение жильем, поддержка практик и стажировок студентов. Для решения этих вопросов она и планирует создать рабочую группу внутри Госдумы.

В числе инициатив, которые отстаивает Оглоблина, создание федеральной программы выплат для выпускников, которые пошли работать по специальности. «Сейчас они предусмотрены более чем в 20 регионах России. Однако условия предоставления разнятся, объем выплат – тоже. Необходимо ввести единую систему поддержки по всей стране, это будет дополнительной мотивацией для специалистов работать на селе», – уверена Оглоблина.

Депутат также указала на необходимость довузовской подготовки абитуриентов в агроклассах, чтобы, еще учась в школе, дети осознанно выбирали аграрное образование. В различных форматах такие классы существуют примерно в половине регионов России. «Однако их деятельность не регламентирована федеральным законодательством, из-за этого нет и федеральной поддержки их развития. Если мы её предусмотрим, во всех аграрных регионах смогут появиться и развиваться такие агрошколы», – добавила депутат.

Оглоблина напомнила, что по поручению президента Российским союзом сельской молодежи, лидером которого она является, совместно с Росмолодежью идет доработка программа «Кадры для села». Цель программы – создание единого механизма профориентации, трудоустройства и самореализации молодежи на сельских территориях. Она включит в себя агрегатор всех мер поддержки специалистов, помощь в поиске работы, реализацию проектов по продвижению имиджа села в медиасфере.

Сейчас авторы программы «Кадры для села» выступили с предложением продлить срок исполнения поручения президента, чтобы определить источники финансирования таких обширных планов по решению кадрового вопроса на селе, в частности добиться выделения средств в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.