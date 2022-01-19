Макрон в Европарламенте призвал к диалогу с Россией

Кононенко объяснил скандал с Волочковой на борту самолета

Балерина Анастасия Волочкова – девушка выпивающая, поэтому скандал на борту самолета из-за отказа носить медицинскую маску, который закончился задержанием артистки полицией в аэропорту Шереметьево, скорее всего, вызван ее состоянием алкогольного опьянения, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Балерина Анастасия Волочкова на борту самолета, следующем рейсом из Мальдивской Республики в Москву, устроила скандал. Она на протяжении шести часов спорила с бортпроводниками, потому что не хотела надевать маску. В итоге ее вывели в сопровождении полиции. Сама экс-прима балета считает, что бортпроводники специально спровоцировали конфликт. «Просто я – Волочкова! Полсамолета сидели без масок. А докопались до Волочковой», – прокомментировала данный инцидент балерина.

«Вообще, вопрос по поводу масок в самолете – непростой, потому что самолет летит часами, и в маске там все время сидеть просто тяжело. Поэтому, когда к тебе, конечно, подходит бортпроводник, тогда ты ее натягиваешь. А как он уходит – снимаешь. И все делают вид, что все нормально. Что касается Насти, она девушка выпивающая. Поэтому, я думаю, что ее поведение связано с тем, что она была выпившая», – полагает Кононенко.

Он подчеркивает, что скорее всего сама проблема была не в маске, а в манере общения артистки. То есть, если бы к ней подошел бортпроводник с просьбой пользоваться на борту средствами индивидуальной защиты, а она молча надела бы маску, то никаких разборок, скорее всего, не было бы. Но поскольку она начала оказывать сопротивление, экипаж отстаивал свое.

Отметим, что на видеоролике видно, что балерина и ее спутник летят с отдыха не в «бизнес-классе», а в «экономе», что удивило некоторых пассажиров и пользователей Сети, поскольку Волочкова живет в роскоши и позиционирует себя как звезду.

«Вообще, «бизнес-класс», по сути, ничем не отличается от «эконома», кроме того, что там сидения шире и наливают бесплатно. А если ты уже «нормальный», то тебе не надо, чтобы тебе наливали», – пошутил Кононенко.

Собеседник напоминает, что есть две формулы: «казаться, а не быть» и «быть, а не казаться». В первом случае, человек делает вид, что обеспеченный, покупает вещи не по своему карману, а во-втором – состоятельный человек может ходить в дешевой одежде, жить в скромном доме и не проявляет никаких внешних признаков своего состояния.

«Видимо, Настя Волочкова живет либо по принципу «быть, а не казаться» и поездка в «экономе» – обычное дело, либо наоборот: этот роскошный дом, ее знаменитая баня – это остатки былой роскоши, и на самом деле денег нифига нет, приходится летать в «экономе», – заключил Кононенко.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что медицинское освидетельствование артистки выявило состояние алкогольного опьянения, передают РИА «Новости». За пьяный дебош в самолете балерине грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако в своем Instagram Волочкова сообщила, что намерена подавать в суд на стюарда, с которым у нее начался конфликт.