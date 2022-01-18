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18 января, вторник | Последнее обновление — 20:14 | vz.ru
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Жителям Латвии запретили носить тканевые маски
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Правительство Латвии запретило использование тканевых масок в общественных местах в период пандемии COVID-19, исключение из правил распространяется только на детей, говорится в сообщении правительства.
«Решение правительства предусматривает, что с 25 января в общественных местах можно использовать только медицинские маски или респираторы класса FFP2», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина Латвии.
Правительство Латвии таким образом решило исключить из использования тканевые маски, которые популярны у значительной части населения.
Правительство во вторник постановило, что с 25 января будет запрещено ношение тканевых масок в общественных местах. Соответствующие поправки были внесены в правила о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения COVID-19.
В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.
Также правительство постановило, что малообеспеченные люди получат бесплатно по 50 масок, которых должно хватить на два месяца.
Ранее сообщалось, что в Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом.
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Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID
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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных противопоказаний указаны острые инфекционные и вирусные заболевания.
«Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», – говорится в приказе.
Кроме того, к временным противопоказаниям относятся «острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела».
Также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».
Ранее инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID.
Гинцбург назвал процент эффективности «Спутника V» против омикрона
Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.
«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация «Спутником Лайт», то 100% защита к «омикрону», – передает ТАСС его слова.
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Собянин сообщил о продлении ряда ограничений в Москве
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В Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», – передает его слова РИА «Новости».
«По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой – не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на «дистанционку», максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты», – добавил Собянин.
При этом глава города подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве власти будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения. По словам мэра столицы, тяжесть заболевания при «омикроне» меньше, количество госпитализаций практически не выросло
«Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших «омикроном», – сказал Собянин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.
Иммунолог назвала способ не заразиться «омикроном» в коллективе
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала иммунолог Ирина Ярцева.
Распространение варианта коронавируса «омикрон» может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, «дельта», однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.
Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.
«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», – отметила иммунолог в интервью радио Sputnik .
Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.
Ранее Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID.
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Инфекционист дал рекомендации людям с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса
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Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, следует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист профессор Николай Малышев, комментируя утвержденный приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Согласно документу, в число противопоказаний входят тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата, а также такие временные факторы как острые инфекционные и вирусные заболевания, и при некоторых вакцинах – наличие злокачественных новообразований, беременность и грудное вскармливание.
«Это отработано уже на протяжении десятилетий, ничего нового в противопоказаниях нет. Все это составлено на основании инструкций, которые выработали производители. Сейчас мы живем во времена, когда у населения большая юридическая грамотность, не дай бог что из перечня окажется где-то не там, это приводит сразу к судебным разбирательствам», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что, действительно, есть постоянные противопоказания, а есть временные. Если человек на момент, когда он хотел сделать прививку, имеет какие-то временные противопоказания, то ему попросту следует переждать период, когда вакцину применять нельзя. При первой возможности же врач настоятельно рекомендует сделать прививку против COVID-19.
«И, опять же, все зависит от того, какой именно вакциной хотел бы привиться человек. Самая распространенная вакцина, имеющая наименьшее количество противопоказаний – «Спутник V». Ее можно применять и беременным, и кормящим матерям, это уже одобрено. Если человек хочет другую прививку, то нужно подождать», – объясняет инфекционист.
Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, специалист советует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты: гигиена рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, избегание мест большого скопления людей и частые проверки на вирус.
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
В России за сутки выявили 31,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 865 512 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8342, Санкт-Петербурге – 4078, Московской области – 2754.
Также за сутки зафиксировано 688 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 322 678 человек.
За сутки в России полностью выздоровело 24 564 человека, всего выздоровели 9 902 935 человек.
Накануне, 17 января, в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 526.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иммунолог оценил прогноз на пятую волну коронавируса в России
В прогнозе Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в США по развитию заболеваемости во время пятой волны пандемии коронавируса «нет никакого ужаса», считает специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов.
Жемчугов заявил, что, на его взгляд, «в этом нет никакого ужаса», так как омикроном «болеют легко», передает «Ридус».
Он также предложил способ избежать переполнения больничных коек на пике пятой волны пандемии: «Задача организаторов здравоохранения – организовать сейчас, на раннем этапе, диагностику по штаммам: «дельта» у человека или «омикрон». Если «омикрон», то лечить амбулаторно. Если «дельта», то класть в больницу в зависимости от прогноза возможной тяжести течения болезни».
Вместе с тем сотрудник МГУ биолог и вирусолог Владимир Скулачев считает, что прогнозируемые сроки пика заболеваемости в России – 22 января – на деле будут только началом: «Скорее всего, пик будет достигнут в начале февраля».
В его оценке числа заражений на пике пандемии американцы даже могут быть «слишком оптимистичны»: «Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные».
Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель.
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Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID
Ученые Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вводить вместо прививок для профилактики коронавируса, сообщил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.
«В Институте молекулярной и клеточной биологии сделали искусственные антитела, которые позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые», – передает РИА «Новости» слова ученого на заседании президиума РАН.
Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.
Ранее России предсказали значительный подъем заболеваемости COVID.
Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку
Работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», – сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.
Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим, и призвал создать «максимально безопасные условия на рабочих местах».
«Необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене», – добавил он.
Мишустин напомнил, что «омикрон» распространяется по всему миру, отличается повышенной заразностью, что демонстрирует опыт других государств, передает РИА «Новости».
«В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь «омикрон» пришел и в Россию», – сказал премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Москвичам с симптомами ОРВИ разрешили приходить в поликлиники без записи
Портал «Госуслуги» на фоне роста заболеваемости коронавирусом предупредил, что жители российской столицы при симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов могут обращаться в поликлиники без записи, дежурные врачи примут их в тот же день.
Об этом говорится в сообщениях, разосланных москвичам. Указывается, что в городе «растет число заболевших коронавирусом в связи с распространением штамма «омикрон».
«Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8.00 до 20.00 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения», – указывается в смс, которые, в частности, получили корреспонденты газеты ВЗГЛЯД.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма может быть более критической, чем в предыдущие волны, в связи с чем необходимо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.
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Сроки карантина из-за COVID в России сократили до семи дней
Сроки пребывания на карантине из-за заражения коронавирусом сократили до семи дней, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», – цитирует Голикову ТАСС.
С этим заявлением она выступила на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.
Также вице-премьер сообщила, что интернаты в России переходят на закрытый режим работы из-за нового штамма коронавируса «омикрон».
«В связи с высокой заразностью «омикрона», и в плане это есть, мы вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала», – добавила она.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Голикова оценила распространение «омикрона» в России
Случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Случаи на сегодняшнее утро уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
При этом, число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах.
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«По результатам секвенирования в России выявлено 1 682 случая вируса «омикрон», но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию.<...> Случаи на сегодняшнее утро зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42», – цитируетТАСС вице-премьера.
По данным Голиковой, 60% случаев заболевания COVID в России приходятся на штамм «дельта» и 40% уже на «омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты.
Вице-премьер подчеркнула, что российские власти внимательно следят за ситуацией с распространением «омикрона» в мире, число его подтвержденных случаев увеличилось в 11,2 раза.
«Мы внимательно следим за ситуацией с распространением штамма «омикрон» в мире, исходя из доступной информации на вчерашний день за последние четыре недели число подтвержденных случаев в мире увеличилось в 11,2 раза, что свидетельствует об очень высокой контагиозности возбудителя с одной стороны, и повышение лабораторных возможностей стран с другой стороны», – отметила Голикова.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кремль опроверг обсуждение идеи всероссийского локдауна
Никакие локдауны из-за коронавируса в масштабах всей страны в Кремле не обсуждаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«(Введение) никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
По его словам, от региона к региону ситуация с коронавирусом может меняться. «Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма «омикрон», поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия», – отметил Песков.
Ранее Песков призвал «сделать себе и близким добро» с помощью прививки.
Онищенко: Масочный режим на Крещение надо соблюдать до самой проруби
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Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Однако тем, кто идет на омовение впервые, следует проконсультироваться с врачом.
В этом году в ночь с 18 на 19 января в России пройдут крещенские купания. Однако в связи с активным распространением штамма «омикрон» в РПЦ призвали быть максимально осторожными и, возможно, воздержаться от крещенских омовений в проруби. Кроме того, минздрав Подмосковья порекомендовал не окунаться тем, кто привился от коронавирусной инфекции в течение недели.
«Если человек не привит или не ревакцинирован, то окунаться не следует, потому что на тех иорданях, которые открываются, достаточно большое количество людей. Там обязательно нужно соблюдать меры предосторожности», – говорит Онищенко.
Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, продолжает врач. Однако он подчеркивает, что те люди, которые никогда в жизни не окунались в ледяную прорубь, обязательно перед омовением должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.
«Нужно понимать, что это опасно для некоторых людей, имеющих, например, гипертоническую болезнь, какие-то хронические заболевания, стадии обострения или недавно перенесенную болезнь – все это играет существенную роль. Тем, кто уже проконсультировался с врачом, нужно прийти, переодеться в купальник в раздевалке, соблюдая все правила, окунуться три раза, выйти на противоположной стороне, согреться в помещении, растеревшись хорошо полотенцем, выпить теплый чай», – рекомендует специалист.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что если президент России решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, поскольку «в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь».
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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В Москве зарегистрировано более тысячи случаев штамма «омикрон»
Всего в Москве зарегистрирован 1241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре по столице.
«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай «омикрона», из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.
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