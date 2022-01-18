В Алма-Ате объявили о снятии режима ЧП и комендантского часа

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Казахстане с 5 января из-за массовых беспорядков, в Алма-Ате завершатся в полночь 19 января (21.00 мск вторника). При этом будет действовать «красный» уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба комендатуры города.

«Комендатура города Алматы сообщает, что 19 января 2022 года в 00.00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час. Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Отмечается, что город круглосуточно патрулируют сотрудники департамента полиции Алма-Аты, военнослужащие национальной гвардии и министерства обороны в рамках антитеррористических мероприятий. Также продолжают действовать блокпосты.

«Напоминаем, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов», – добавила комендатура. Отмечается, что режим ЧП отмечается и в целом по стране.

О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов. С 13 января был снят режим ЧП в трех областях Казахстана.