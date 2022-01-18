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Словакия опровергла переговоры с США о подготовке украинских боевиков
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Братислава и Вашингтон не обсуждали возможность обучения американцами украинских боевиков на территории Словакии в случае военного конфликта Украины с Россией, сообщила пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова.
На днях New York Times заявила, что в случае «вторжения» России на Украину США планируют начать обучение украинских боевиков на территории Словакии, Польше и Румынии. В дальнейшем этих боевиков должны будут перебрасывать на Украину.
Коваль-Какашчикова заявила, что о «такой возможности со стороны Словакии не велась дискуссия с американской администрацией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровнях». Она подчеркнула, что «данная информация не основана на реальности», передает ТАСС со ссылкой на Pravda.
Напомним, партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо потребовала проведения референдума о пребывании войск США в республике. 5 января Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения с США о военном сотрудничестве. ВС США в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать словацкие авиабазы и другие военные объекты в Словакии. При этом словацкая армия сможет получать американское финансирование.
Шарий: Порошенко унизил Зеленского на всю страну
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«Зеленский дал возможность Порошенко восстать из пепла, после чего тот его унизил на всю страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко на родину несмотря на уголовные дела.
«Порошенко, только выйдя из аэропорта, образно говоря, помочился на лицо Зеленскому. Дело в том, что Порошенко – это полное ничтожество и вор. Но когда ничтожество может осуществить подобное, то кем же тогда является Зеленский? Он просто проиграл эту кампанию», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«У Зеленского было время подготовиться, но он окружен «гениальными» пиарщиками. Они ему посоветовали план, который провалился. Изначально Порошенко должны были задержать на паспортном контроле и доставить в суд. Но ничего не вышло. В итоге силовики бежали за Порошенко, как клоуны, после чего разбежались. Сначала у него забрали паспорт, а потом вернули. Все дошло до такого позорища, что даже государственный адвокат, которого они пытались всучить Порошенко, назвал это разбирательство провокацией следствия», – пояснил эксперт.
«Как в такой ситуации можно рассуждать о проигрыше или выигрыше Зеленского? Он был просто унижен. Причем одно дело быть униженным сильным человеком, и совсем другое, когда ты унижен ничтожеством на всю страну, – сказал Шарий. – Зеленский просто выдернул никому ненужного Порошенко из нафталина и дал ему возможность восстать из пепла. После этого ему надо срочно покидать территорию государства, только не знаю, где он сможет спрятаться».
«Судя по всему, в отношении Порошено будет избрано какое-то минимальное наказание. В худшем случае это будет домашний арест, но я думаю, что судьи вообще могут сделать ход конем и сказать, что в деле нет состава преступления, – предположил собеседник. – Видно, что никто не хочет брать на себя конечную ответственность за все это действо. Кто-то же должен был забрать у Порошенко паспорт, но он знает, что Зеленский – это ненадолго, он еще немножко попыхтит и все, а спрашивать начнут с исполнителей».
Напомним, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором решает вопрос об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. По данным телеканала «Прямой», заседание продолжится в 14.00 (15.00 мск).
Ранее в понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР.
Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Запад назвал три принципа в отношениях с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, какие три принципа поддерживают Париж и Вашингтон в отношениях с Россией.
Ле Дриан заявил, что обе страны в отношении России «разделяют три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», передает РИА «Новости».
Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.
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Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева
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Пограничники в аэропорту «Киев» попытались не впустить экс-президента Украины Петра Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.
Следователи Государственного бюро расследований Украины зачитали Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан. На пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт, передает РИА «Новости».
«Вы являетесь задержанным», – сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.
При этом депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» окружили экс-президента, не подпуская правоохранителей.
Сам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. «Сейчас происходит недопуск меня, как гражданина Украины, на территорию страны», – сказал он.
По его словам, более десяти минут пограничники не пускали на территорию страны без объяснения причин под предлогом проверки. «Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», – сказал экс-президент.
Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов Киев и Борисполь.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Лавров: Для Украины никакого плана «Б» быть не может
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Для украинского режима никакого плана «Б», кроме выполнения Минских соглашений, быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
В Госдуме призвали к серьезным санкциям против Meta
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«Мы ожидаем от Роскомнадзора серьезных санкций против Meta за цензуру российского контента в Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Москва обратилась в ОБСЕ из-за блокировки в соцсети официальной страницы российской делегации.
«Американские власти оказывают давление на службу модерации корпорации Meta и вовлекают ее в непосредственное участие в гибридной войне против нашей страны, вынуждая блокировать в Facebook страницу российской делегации на переговорах с ОБСЕ», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Произошедшее в очередной раз показывает полную политическую ангажированность Meta, добавил член Общественной палаты Александр Малькевич. «Meta считает себя глобальной, но является продолжением американской политической системы. В данной ситуации речь уже не идет о лишении права слова и позиции для конкретного пользователя или лидера определенных мнений, речь идет об акте лишения голоса целой страны, в данном случае России», – добавил эксперт.
Собеседник также подтвердил, что ни одно правило Meta не было нарушено со стороны российской делегации. «К сожалению, сбываются все наши худшие прогнозы относительно цифрового мироустройства – всевластие «бигтеха» приводит к блокировке важнейших информационных материалов о переговорах России с ОБСЕ, когда на кону – ни много ни мало, мир во всем мире», – отметил аналитик.
Ранее глава делегации России на переговорах с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.
Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Россия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.
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Арестович пожаловался на «удар по яйцам» и уволился с работы на Зеленского
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Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщают СМИ.
Арестович заявил, что принял такое решение по личным причинам. Однако накануне он раскритиковал политику украинских властей, а президента Украины Владимира Зеленского обвинил в обмане избирателей. По мнению Арестовича, Зеленский нарушил базовые предвыборные обещания, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинский Четвертый канал.
«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться», – заявил он. По его словам, представители новой власти «должны была быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка». «Где это все?» – заявил Арестович.
Напомним, киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Газпром не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину в феврале
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Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, а также не заказал прокачку через Польшу по «Ямалу – Европе» в феврале, свидетельствуют данные сессии аукциона на площадках RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на февраль в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», передает ТАСС.
По итогам аукциона они остались невостребованными. Также Газпром не забронировал на февраль мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию через Польшу. На аукционе были предложены 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.
Ранее сообщалось, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
В Кремле оценили решение США определить 18 вариантов ответа на «вторжение» России на Украину
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Россия также рассматривает различные варианты развития событий на случай ухудшения ситуации на Украине. Однако в Москве считают, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный», – передает его слова РИА «Новости».
Песков заявил, что Россия надеется, что на этой неделе американской стороне удастся «что-то сформулировать в письменном виде».
Напомним, Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
На Украине сочли «сумасшедшей» стоимость газа
Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала «Наш» на «сумасшедшую» стоимость газа.
По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.
«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», – передает РИА «Новости» слова мэра.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5-4 гривны за кубометр.
Лавров о 18 сценариях США по Украине: Возможно, это конкурс ведомств
Ведомства США, предъявляя 18 сценариев на случай эскалации ситуации на Украине, вероятно, устраивают конкурс, пошутил глава МИД России Сергей Лавров.
«Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс Госдепартамент – 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», – передает его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия также рассматривает различные варианты развития событий на случай ухудшения ситуации на Украине. Однако в Москве считают, что их должно быть меньше 18.
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Пушков указал на несостоятельность трех принципов Запада в отношениях с Россией
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«Диалог в сочетании со сдерживанием – формула политической катастрофы. Реализация такого подхода НАТО в последние годы как раз и привела к деградации отношений России с Западом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Франции заявил, что Париж и Вашингтон поддерживают в отношениях с Россией три принципа: «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».
«Слова Ле Дриана означают, что Франция отказывается от самостоятельной позиции в отношении России, на которую в свое время намекал Макрон. Он говорил о том, что Франция намерена сыграть роль наиболее активного сторонника диалога с Москвой, и даже собирался провести работу с Польшей и странами Прибалтики, которые придерживаются наиболее антироссийских позиций. Он утверждал, что НАТО надо поменять свой подход к России и что Европа должна этому способствовать», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Судя по всему, от этих намерений президента Франции мало что осталось, – уточнил собеседник. – Поддержание трансатлантической координации означает встраивание Франции в политику США. А сдерживание – политику военных усилий НАТО по противостоянию России в Европе. Кроме ритуального упоминания «диалога», причем непонятно во имя каких целей, в этом заявлении нет ничего, что могло бы продвинуть решение острых вопросов, которые накопились между Россией и западным альянсом».
Сенатор уверен: диалог в сочетании со сдерживанием – это формула политической катастрофы. «Сдерживание предполагает сумму враждебных действий по отношению к России, включая военные приготовления со стороны НАТО, поддержку наших противников, военное освоение территорий государств, граничащих с Россией, а также экономические санкции», – указал Пушков.
«На фоне такой политики диалог превращается не более чем в ритуальные обмены мнениями, в ходе которых стороны выдвигают взаимные претензии, но не ищут общей платформы, – пояснил Пушков. – Так что в связке «сдерживание – диалог» всегда доминирует сдерживание, а диалог превращается в дипломатическую вуаль, которая прикрывает противостояние. Эта формула, которой упорно придерживается НАТО последние несколько лет, приводит только к деградации отношений между Россией и Западом».
В понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, что Париж и Вашингтон разделяют в отношениях с Россией три принципа: «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».
Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.
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На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона
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Дефицит природного газа на Украине до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы, сообщила энергетический эксперт, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд кубометров. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – приводит ее слова УНИАН.
Буславец отметила, что с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд кубометров, в хранилищах остается 12,2 млрд кубометров, из которых 4,7 млрд кубометров – технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд кубометров хранится в режиме «таможенный склад» и 6,6 млрд кубометров остается для внутреннего потребления,
Буславец также уточнила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет. «Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа», – пояснила она.
Эксперт считает, что, если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно, будет ограничивать потребление промышленных потребителей или вообще отключать.
Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.
Напомним, что мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога заявил, что отопительный сезон в городе чрезвычайно сложный, цена на газ «сумасшедшая».
В четверг производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Следователь ГБР упал в попытке вручить Порошенко повестку в суд
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Следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать экс-президента страны Петра Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд для избрания меры пресечения по делу о госизмене, сообщила шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.
«Если коротко. Порошенко проходит к паспортному контролю. Паспорт забирают, не отдают. Депутаты поднимают крик. Из какой-то боковой двери появляется следователь ГБР и еще несколько сопровождающих. По идее, они должны ему что-то зачитать, но крик усиливается, начинается давка и разобрать толком ничего невозможно. Паспорт по-прежнему не отдают. До момента, пока следователь ГБР не вламывается в кабинку погранца с криком: «отдай паспорт», – написала Кошкина в Telegram.
Она отметила, что Порошенко вернули паспорт, после чего сопровождавшие его депутаты вытолкнули политика в коридор, ведущий в зал прилета.
«Следователь и его сопровождающие пытаются догнать (Порошенко). Камеры – следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка «Прямого» (телеканал Порошенко), все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела – Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу», – написала Кошкина.
Между тем Государственная пограничная служба Украины заверила, что украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства во время пересечения границы Порошенко, передает РИА «Новости».
«Пограничники фиксировали манипуляции того, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить на Украину», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что «ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться на Украину».
В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Песков усомнился в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной
Для обсуждения российско-украинских отношений Соединенные Штаты не нужны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность трехстороннего саммита Россия – США – Украина.
«Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на таком саммите. Предстоит выяснить, что о Донбассе в Киеве намерены обсуждать с Москвой, отметил Песков.
«Россия не является стороной конфликта», – напомнил он.
Представитель Кремля отметил, что пока нет ответов, означает ли это, что большую надежду в этом вопросе Украина возлагает на США, а меньшую надежду – на «нормандский формат».
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
Глава минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
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Министру обороны России Сергею Шойгу направлено приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, сообщил его британский коллега Бен Уоллес.
Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Уоллес отметил, что уже состоялись встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также телефонный разговор начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым», он выразил уверенность в том, что «дипломатия победит». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. Как отметил Уоллес, «по численности обычных вооруженных сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы», а «ее история заслуживает гордости».
«Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
Он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны».
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.