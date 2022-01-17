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Украинские нацгвардейцы провели учения в четырех приграничных областях Украины
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В четырех приграничных областях Украины военнослужащие Национальной гвардии отработали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям и террористическим угрозам, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
«В течение недели гвардейцы Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областей практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение живучести личного состава в условиях использования противником авиации, артиллерии и БПЛА», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что нацгвардейцы проверили свои навыки в реальных условиях. Личный состав развернул все элементы пунктов управления и провел рекогносцировку. Также они усилили меры по охране и обороне военных городков, техника и вооружение приводились к боевому применению.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Шарий: Порошенко унизил Зеленского на всю страну
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«Зеленский дал возможность Порошенко восстать из пепла, после чего тот его унизил на всю страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко на родину несмотря на уголовные дела.
«Порошенко, только выйдя из аэропорта, образно говоря, помочился на лицо Зеленскому. Дело в том, что Порошенко – это полное ничтожество и вор. Но когда ничтожество может осуществить подобное, то кем же тогда является Зеленский? Он просто проиграл эту кампанию», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«У Зеленского было время подготовиться, но он окружен «гениальными» пиарщиками. Они ему посоветовали план, который провалился. Изначально Порошенко должны были задержать на паспортном контроле и доставить в суд. Но ничего не вышло. В итоге силовики бежали за Порошенко, как клоуны, после чего разбежались. Сначала у него забрали паспорт, а потом вернули. Все дошло до такого позорища, что даже государственный адвокат, которого они пытались всучить Порошенко, назвал это разбирательство провокацией следствия», – пояснил эксперт.
«Как в такой ситуации можно рассуждать о проигрыше или выигрыше Зеленского? Он был просто унижен. Причем одно дело быть униженным сильным человеком, и совсем другое, когда ты унижен ничтожеством на всю страну, – сказал Шарий. – Зеленский просто выдернул никому ненужного Порошенко из нафталина и дал ему возможность восстать из пепла. После этого ему надо срочно покидать территорию государства, только не знаю, где он сможет спрятаться».
«Судя по всему, в отношении Порошено будет избрано какое-то минимальное наказание. В худшем случае это будет домашний арест, но я думаю, что судьи вообще могут сделать ход конем и сказать, что в деле нет состава преступления, – предположил собеседник. – Видно, что никто не хочет брать на себя конечную ответственность за все это действо. Кто-то же должен был забрать у Порошенко паспорт, но он знает, что Зеленский – это ненадолго, он еще немножко попыхтит и все, а спрашивать начнут с исполнителей».
Напомним, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором решает вопрос об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. По данным телеканала «Прямой», заседание продолжится в 14.00 (15.00 мск).
Ранее в понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР.
Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева
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Пограничники в аэропорту «Киев» попытались не впустить экс-президента Украины Петра Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.
Следователи Государственного бюро расследований Украины зачитали Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан. На пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт, передает РИА «Новости».
«Вы являетесь задержанным», – сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.
При этом депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» окружили экс-президента, не подпуская правоохранителей.
Сам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. «Сейчас происходит недопуск меня, как гражданина Украины, на территорию страны», – сказал он.
По его словам, более десяти минут пограничники не пускали на территорию страны без объяснения причин под предлогом проверки. «Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», – сказал экс-президент.
Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов Киев и Борисполь.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Столтенберг назвал Россию «агрессором»
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У НАТО «нет уверенности насчет намерений России» в ситуации вокруг Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг полагает, что «могут быть какие-то перемены планов». «Можно спекулировать на этот счет, но реальность в том, что уверенности нет», – сказал генсек НАТО, добавив, что «известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжелой технике». Кроме того, в НАТО «слышат очень грозную риторику», передает ТАСС со ссылкой на CBC.
Он призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что альянс готов «выслушать обеспокенности» России. «Мы должны понимать, что агрессор – Россия», – заявил он. По словам генсека, «ожидать, что жертве агрессии нужно реализовать деэскалацию - это как представить все в таком странном, перевернутом с ног на голову виде», передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение. По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности». Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Лавров: Для Украины никакого плана «Б» быть не может
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Для украинского режима никакого плана «Б», кроме выполнения Минских соглашений, быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
Газпром не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину в феврале
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Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, а также не заказал прокачку через Польшу по «Ямалу – Европе» в феврале, свидетельствуют данные сессии аукциона на площадках RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на февраль в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», передает ТАСС.
По итогам аукциона они остались невостребованными. Также Газпром не забронировал на февраль мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию через Польшу. На аукционе были предложены 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.
Ранее сообщалось, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
В Кремле оценили решение США определить 18 вариантов ответа на «вторжение» России на Украину
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Россия также рассматривает различные варианты развития событий на случай ухудшения ситуации на Украине. Однако в Москве считают, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный», – передает его слова РИА «Новости».
Песков заявил, что Россия надеется, что на этой неделе американской стороне удастся «что-то сформулировать в письменном виде».
Напомним, Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
На Украине сочли «сумасшедшей» стоимость газа
Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала «Наш» на «сумасшедшую» стоимость газа.
По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.
«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», – передает РИА «Новости» слова мэра.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5-4 гривны за кубометр.
Следователь ГБР упал в попытке вручить Порошенко повестку в суд
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Следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать экс-президента страны Петра Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд для избрания меры пресечения по делу о госизмене, сообщила шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.
«Если коротко. Порошенко проходит к паспортному контролю. Паспорт забирают, не отдают. Депутаты поднимают крик. Из какой-то боковой двери появляется следователь ГБР и еще несколько сопровождающих. По идее, они должны ему что-то зачитать, но крик усиливается, начинается давка и разобрать толком ничего невозможно. Паспорт по-прежнему не отдают. До момента, пока следователь ГБР не вламывается в кабинку погранца с криком: «отдай паспорт», – написала Кошкина в Telegram.
Она отметила, что Порошенко вернули паспорт, после чего сопровождавшие его депутаты вытолкнули политика в коридор, ведущий в зал прилета.
«Следователь и его сопровождающие пытаются догнать (Порошенко). Камеры – следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка «Прямого» (телеканал Порошенко), все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела – Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу», – написала Кошкина.
Между тем Государственная пограничная служба Украины заверила, что украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства во время пересечения границы Порошенко, передает РИА «Новости».
«Пограничники фиксировали манипуляции того, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить на Украину», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что «ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться на Украину».
В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Песков усомнился в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной
Для обсуждения российско-украинских отношений Соединенные Штаты не нужны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность трехстороннего саммита Россия – США – Украина.
«Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на таком саммите. Предстоит выяснить, что о Донбассе в Киеве намерены обсуждать с Москвой, отметил Песков.
«Россия не является стороной конфликта», – напомнил он.
Представитель Кремля отметил, что пока нет ответов, означает ли это, что большую надежду в этом вопросе Украина возлагает на США, а меньшую надежду – на «нормандский формат».
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ Белоруссии
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У границ Белоруссии идет наращивание военного контингента Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, мигранты на Украину «идти не собираются». «С Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси», – отметил президент.
Отмечается, что на Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.
Также Лукашенко отметил, что Польша просит НАТО развернуть у Белоруссии многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.
«Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права – (НАТО пытается) заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос: зачем?» – сказал он.
Кроме того, глава государства отметил, что около 8-10 тыс. военных США находятся на территории Польши и стран Балтии.
«Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?» – заметил он.
Ранее замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
Порошенко призвал противников Зеленского объединиться
Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая перед своими сторонниками у здания киевского аэропорта, призвал противников власти действующего главы государства Владимира Зеленского к объединению.
«Мы здесь не для того, чтобы защитить Порошенко. Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину», – цитирует ТАСС Порошенко.
Он отметил, что его поддерживает не только партия «Европейская солидарность», но и другие политические силы, выступающие против действующей украинской власти.
«Очень важно, что вместе с нами представители других политических демократических сил, что сейчас является символом нашего объединения, потому что сейчас мы должны объединиться и показать, что объединенная Украина сильна», – подчеркнул Порошенко.
Также он пообещал, что представители нынешней украинской власти понесут заслуженное наказание.
«Поскольку у меня назначена дата заседания суда, я должен ехать», – сказал Порошенко и отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене.
В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Глава МИД Германии решила обсудить с Лавровым продвижение нормандского формата
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что обсудит во вторник с главой МИД России Сергеем Лавровым продвижение нормандского формата переговоров по Украине.
«Мы сегодня говорили об идеях, как мы можем обеспечить продвижение четырехстороннего формата на всех уровнях. Об этом я буду говорить завтра с российским министром иностранных дел», – передает ее слова РИА «Новости».
Бербок заявила со ссылкой на ОБСЕ о сложной гуманитарной ситуации в Донбассе и добавила, что необходим прогресс в реализации минских соглашений.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
Канада посоветовала не ездить на Украину из-за «российской агрессии»
Гражданам Канады следует избегать поездок на Украину «без важной необходимости», говорится в обновленных рекомендациях канадского МИДа.
Оттава заявила, что таких поездок нужно избегать из-за «продолжающейся российской агрессии и военного наращивания» сил «в стране и вокруг нее». 17–18 января глава МИД Канады Мелани Жоли посетит Украину, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Перед прибытием Порошенко аэропорт в Киеве «заминировали»
Неизвестный заявил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь», сообщила официальный представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Порошенко сообщил, что прибудет самолетом 17 января в международный аэропорт «Киев» в Жулянах, но не исключает, что самолет могут посадить в другом аэропорту, передает ТАСС.
«Собрал ли «тревожный чемоданчик»? Не собрал. Не собираю. И собирать не буду. Я человек такой, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе , то одержишь победу. А если будешь готовиться к «чемоданчику», то будет тебе «чемоданчик», – приводит его слова «Укринформ».
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Самолет с Порошенко прибыл в Киев
Самолет авиакомпании Wizz Air из Варшавы, на борту которого находится экс-президент Украины Петр Порошенко приземлился в аэропорту «Киев», свидетельствуют данные табло.
По словам Порошенко, он не позволит посадить себя за решетку. «Я – не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко). Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я – не она. Третья позиция – я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину», – заявил Порошенко в интервью изданию «Левый берег».
Сторонники экс-главы украинского государства собираются в аэропорту «Киев», они намерены встретить бывшего главу государства. Несколько тысяч человек с флагами партии Порошенко «Европейская солидарность» стоят возле здания терминала, куда ожидается прилетит экс-президент. Они установили сцену на парковке аэропорта и оттуда выступают в поддержку Порошенко.
Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь».
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
-
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