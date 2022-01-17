Итальянский лидер противников вакцинации скончался от COVID-19

Один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа, сообщили местные СМИ.

Известие о его смерти распространило объединяющее многих противников вакцинации общественное движение «Освободим Италию», членом национального руководства которого был Марилли.

«Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины», – отметила в этой связи авторитетная миланская газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

Один из близких друзей умершего – предприниматель Марино Реккьюти, прямо написал в соцсети, что тот скончался от COVID-19.

«Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной, и которого можно было бы спасти, если бы он не следовал вашей идеологии вместо того, чтобы внять советам семьи и друзей... Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести», – говорилось в комментарии Реккьюти. Правда, по каким-то причинам это сообщение было удалено.

Об этой истории рассказали многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны движения «Освободим Италию», которое призвало прессу прекратить «медийное мародерство» в связи со смертью Марилли и пригрозило юридическими последствиями. При этом в сообщении движения подчеркивалось, что «привитые и непривитые заражаются и заболевают одинаково».

Ранее один из самых известных противников вакцинации в Северной Италии 56-летний Лоренцо Дамиано рассказал о том, как он заболел COVID-19, и чуть не умер от осложнений в больнице, после чего он призвал всех как можно скорее привиться от COVID.

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