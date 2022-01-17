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В Крыму ввели запрет на массовые мероприятия из-за «омикрона»
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Проведение массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях запретят в Крыму в связи с выявлением первого случая заражения новым штаммом коронавируса «омикроном», заявил глава республики Сергей Аксенов.
«На территории Крыма был зарегистрирован первый случай заболевания «омикроном», – написал он в Telegram.
В связи с этим были приняты меры по недопущению распространения вируса. В первую очередь, это запрет проведения массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях. Помимо этого, он обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности.
Ранее сообщалось, что режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи в Крыму возобновится с 17 января.
Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, был временно снят в Крыму в конце декабря. Изначально, послабления должны были продлиться до 20 января. При этом власти республики заявляли, что последующие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.
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Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание), при этом он отметил, что если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.
«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно», – сообщил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».
Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два-три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
«Спутник V» признали в Австралии
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Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
«Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», – передает РИА «Новости» заявление регулятора.
Отмечается, что на минувшей неделе управление получило дополнительную информацию о том, в частности, что вакцина «обеспечивает защиту», а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Регулятору данные исследований предоставило правительство России при содействии посольства Австралии в Москве.
Регулятор отметил, что две дозы вакцины «Спутник V» показали эффективность против заражения в 89%, а также они эффективны против госпитализации или смерти – в районе 98-100%. «Курс однократной прививки (производства Института) Гамалеи («Спутник Лайт») в настоящее время не признается TGA», – отмечается в заявлении.
Регулятор также отметил, что признание российской вакцины «расширит возможности» для возвращения в Австралию студентов, передвижения квалифицированных и неквалифицированных рабочих, бизнесменов и спортсменов.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24» назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.
Умер сыгравший в «Кухне» и «Склифосовском» актер Иван Рудаков
Актер Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет, причиной смерти стали осложнения после COVID-19, сообщил его отец Алексей Рудаков.
Алексей Рудаков сообщил в Facebook, что «чуда не случилось». «Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» – говорится в сообщении.
Как рассказывал Рудаков-старший, его сын летом перенес COVID-19. В январе он сообщил, что Иван Рудаков был госпитализирован из-за проблем с сердцем и легкими после болезни. Актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания, передает РИА «Новости».
Иван Рудаков известен зрителям по ролям в сериалах «Медиум», «Склифосовский», «Кухня».
Назван неожиданный симптом штамма «омикрон» в глазах
Конъюнктивит может свидетельствовать о заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон», предупредила терапевт из Великобритании Нина Аслам.
По словам эксперта, в глазах находятся клеточные рецепторы, через которые вирус способен проникать в организм. Данные рецепторы имеются в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Express.
Врач также допустила, что конъюнктивит способен возникнуть даже в случае бессимптомного течения коронавируса.
Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке.
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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Напомним, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что правительство по предложению «Единой России» вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
«Вектор» оценил живучесть «омикрона» на разных поверхностях
На различных поверхностях способность штамма «омикрон» к заражению с течением времени снижается, быстрее всего он перестает быть активным на керамике, сообщили специалисты ГНЦ «Вектор».
Для оценки заразности штамма ученые использовали металл, пластик, керамическую плитку и дистиллированную воду. При этом в каждом случае для штамма создавались одинаковые условия относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов), передает РИА «Новости».
В результате выяснилось, что быстрее всего «омикрон» теряет свои силы на керамике. Жизнеспособность истекает менее чем через 24 часа.
Однако в целом динамика снижения инфекционности штамма «омикрон» практически не отличается от других штаммов коронавируса. Следовательно, применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом для профилактики заражения.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
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В России за сутки выявили 30,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5018 (16,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 834 260 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7529, Санкт-Петербурге – 4132, Московской области – 3388.
Также за сутки зафиксировано 670 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 321 990 человек.
За сутки в России полностью выздоровело 19 756 человек, всего выздоровел 9 878 371 человек.
Накануне, 16 января, в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1496.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Минздраве оценили значение признания «Спутника V» в Австралии
Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину «Спутник V», говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
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Из поручений Путина решили убрать пункты про законопроект о QR-кодах
Пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что речь идет о поручениях по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам Пескова, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах, передает РИА «Новости».
«Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», – сказал Песков.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».
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Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в России
Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом «омикрон», скорее всего, к концу января – началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Можно сделать прогноз, что скорее всего к концу января-началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдет вниз», – передает РИА «Новости» слова Альтштейна на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
Он пояснил, что этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял. «По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», – отметил Альтштейн.
Ранее в Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона».
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Открытую продажу билетов на Олимпиаду в Пекине решили заменить распределением
Билеты на зимние Олимпийские игры в Китае решили не выпускать в открытую продажу, соответствующее решение принял оргкомитет Олимпиады.
«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады, было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями», – цитирует заявление комитета ТАСС.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае в 2022 году безопасно, поскольку руководство страны приняло соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Президент России Владимир Путин заявлял, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.
Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.
Эксперт предупредил о влиянии коронавируса на IQ ребенка
Данные ученых показывают, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», – приводит РИА «Новости» комментарий Горелова.
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По его словам, возможно догнать отставание, если заниматься ребенком, но изначально данные говорят об угрозе пониженного IQ.
Ранее научный журнал Jama Pediatrics опубликовал результаты исследования американских ученых, согласно которому рожденные в пандемию дети продемонстрировали более низкие результаты развития, чем дети допандемийного периода.
До этого главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода.
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Ученый предположил плановую вакцинацию детей от коронавируса в России
Российских детей и подростков могут начать прививать в плановом режиме, такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой, будет включена в календарь прививок. То, что сейчас начинают [вакцинацию], очень хорошо. Я надеюсь, что также дальше можно будет перейти на интраназальную вакцинацию, которая в общем мягче, дает меньше побочек и очень важна для защиты ворот [для входа] инфекций <...>, снижает возможность проникновения вируса внутрь организма», – цитирует Альтштейна ТАСС.
По его словам, вакцинация подростков защитит их не только от заболевания и тяжелого течения болезни, но и снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что привитие иммунитета от коронавируса для этой возрастной категории – перспективное дело в борьбе с пандемией.
На прошлой неделе глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вскоре ожидается выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот.
В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.
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В «Единой России» объяснили решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Необходимо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон», поэтому было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась, говорится в Telegram-канале ЕР.
«Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране – сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Доминирующим штаммом становится омикрон, и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования. О чем мы с Правительством и договорились. Первоочередная задача Единой России и всего депутатского корпуса – сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть том, чем мы занимались без малого два пандемийных года», – сказал Турчак.
Напомним, Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
В Кремле оценили возможность введения новых механизмов для борьбы с COVID
Нет необходимости в дополнительных механизмах взаимодействия ветвей власти для борьбы с коронавирусом, особые полномочия никто не отменял, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эта работа ведется и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. С регионами постоянно общается и (вице-премьер Татьяна) Голикова, и (премьер-министр Михаил) Мишустин, и президент общается с руководителями регионов. Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте России. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с принимаемыми там мерами против распространения коронавируса.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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