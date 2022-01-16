Жителей США, Японии, Новой Зеландии и Чили предупредили о цунами

Национальный центр предупреждения о цунами США оповестил об угрозе стихийного бедствия для западных штатов из-за извержения вулкана в Королевстве Тонга. Власти Японии предписали 210 тыс. жителям начать эвакуацию, сообщило Киодо. О цунами предупредили также жителей Новой Зеландии и Чили.

Предупреждение о цунами Национального центра США касается, в частности, штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи. Тем временем власти Японии предупредили жителей ряда районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы о необходимости начать эвакуацию. Эти префектуры расположены на побережье Тихого океана. Кроме того, были отменены 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии, передает ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами в ночь с субботы на воскресенье в связи с начавшимся извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. По его информации, риск стремительного изменения ситуации может сохраняться в течение ближайших суток. На побережье в различных районах Японии были зафиксированы волны высотой до 1,2 метра, ожидается цунами высотой до 3 метров. Сведений о пострадавших или ущербе от удара стихии не поступало.

В свою очередь Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии распространило предупреждение об угрозе цунами для некоторых территорий страны, включая западное побережье Южного острова и острова архипелага Чатем.

«Ожидается, что у прибрежных районов Новой Зеландии на северном и восточном побережье Северного острова, западном побережье Южного острова и на островах архипелага Чатем сформируются аномальные течения и сильные приливные волны после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. Существует опасность для пловцов, серферов, рыбаков, небольших лодок и всех, кто находится в воде или рядом с берегом», – указало Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии.

В ведомстве рекомендовали «находящимся в море или вблизи него покинуть пляжи и прибрежные районы и держаться подальше от гаваней, рек и устьев рек». При этом в ведомстве не увидели необходимости в эвакуации жителей прибрежных зон, однако рекомендовали гражданам следить за сообщениями аварийных служб страны и службы гражданской обороны.

Кроме того, уведомление об угрозе цунами было выпущено и для ряда регионов соседней Австралии, где власти призвали жителей восточного побережья соблюдать осторожность и по возможности избегать посещения прибрежных зон. «Бюро метеорологии выпустило предупреждение о цунами для некоторых районов восточного побережья, включая штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Тасманию, а также для островов Лорд-Хау, Норфолк и Маккуори. Людям, находящимся в наземных зонах предупреждения, настоятельно рекомендуется отойти на 1 км от линии побережья или подняться на высоту не менее 10 метров над уровнем моря», – указано в уведомлении государственного метеобюро Австралии.

Предупреждения об угрозе цунами были также выпущены для жителей ряда тихоокеанских островных государств, в Королевстве Тонга и в Самоа были эвакуированы жители прибрежных регионов, власти Фиджи открыли несколько эвакуационных центров на случай затопления береговых населенных пунктов.

Помимо этого, угроза цунами после извержения подводного вулкана в Королевстве Тонга была объявлена в Чили. «Основываясь на новых оценках Гидрографической и океанографической службы ВМС Чили объявила угрозу цунами для прибрежных районов региона Лос-Лагос», – говорится в сообщении Национального управления Чили по ЧС.

Угроза цунами была также объявлена в регионах Кокимбо и Лос-Риос. Власти призвали жителей покинуть прибрежные районы.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу – крупнейшего острова архипелага Тонга.

В субботу вечером угроза цунами была объявлена на Курилах. При этом представители экстренных служб отмечали, что угрозы населению и территории России нет.