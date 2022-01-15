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Генерал СБУ обвинил США в нагнетании ситуации против России
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У Москвы нет желания воевать с Киевом, ситуацию в медиа нагнетают из США, заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк
«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <...> Сегодня таких намерений у России нет – <...> вести полномасштабную войну против Украины», – заявил генерал эфире телеканала «Украина-24», передает ТАСС.
По мнению офицера, российский народ такие действия не поддержал бы.
Он обратил внимание и на периодичность таких заявлений со стороны Запада. «Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?», – напомнил Вовк один из последних растиражированных прогнозов, который так и не реализовался.
Американские чиновники, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, подобного рода заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине, считает генерал.
«Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки», –пояснил Вовк.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Пушков высмеял попытки Зеленского встретиться с Путиным
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России и США.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
По мнению политолога, сейчас нет шансов не только на контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с Зеленским будет возможен лишь тогда, когда он выполнит обещания, данные на саммите «четверки» в Париже в декабре 2019 года, подчеркнул украинский эксперт.
Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о возвращении «нормандского» формата к работе. При этом глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений».
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Соловьев задал Западу очевидные вопросы о «войсках России на границе с Украиной»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал вопросы Западу на фоне повышенного внимания к якобы размещению Россией войск близ Украины.
Соловьев отметил в своем Telegram, что всюду звучат «громкие заявления НАТО, США, ЕС» о российских войсках близ Украины, появляются «статьи в газетах с картами «концентрации российских войск на границе с Украиной», предполагаемые направления вторжения, очередные «точные сроки наступления русских».
«И абсолютное молчание на всех уровнях о том, где и сколько сосредоточено войск Украины. Тишина. А что так? Так сколько и где? Живой силы и техники? В местах постоянной дислокации или нет? Казалось бы, очевидные вопросы, но только не для нынешнего Запада», – добавил журналист.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Российские блогеры отреагировали на инцидент с «порванным Бандерой»
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В Тернополе ветер разорвал баннер с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степана Бандеры. Российские блогеры прокомментировали этот инцидент.
«Тернополь. Ветер на службе ФСБ разорвал Бандеру», – написал в Telegram российский журналист и политолог Армен Гаспарян.
«Удивительного персонажа наши себе на Украине в качестве символа нации. Террорист, убийца, сподвижник Гитлера, казалось бы, что может быть хуже? Но нет – настаивают именно на нем. В противовес, надо полагать, Богдану Хмельницкому, который выбрал альянс с Россией. Хоть бы кого другого разыскали. Но – нет. Настаивают на этом. А все от бедности ума и бедности истории», – написал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
«Как иронично. Порванный рот у Бандеры», – написал автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена!».
«Ваш Бандера порвался. Следующего не несите», – прокомментировал журналист Макс Назаров, репост его записи сделал телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее в ночь на 14 января, называемую «ночью гаданий», украинский флаг в Харькове разорвало надвое мощным порывом ветра.
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Поляки высмеяли Украину из-за «Северного потока – 2»
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Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против «Северного потока – 2», усомнившись в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.
«Вынуждает ли запуск «Северного потока – 2» кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то «претензии» еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции – это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток – 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!», – написал пользователь mefis58, передает РИА «Новости».
«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока – 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», – написал Myslacy.
«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?», – задался вопросом jednak.
«Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров)», – отметил czyz nie.
«Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь», – выразил беспокойство Pepe.
Ранее на Украине заявили о «сговоре» президента США Джо Байдена с Россией после того, как сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2».
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Посольство России ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину
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Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.
В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.
Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что Россия якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину
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Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила в интервью в британской газете Financial Times, что всего подготовлено 18 сценариев, подробности которых она не стала рассказывать. Она добавила, что «мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный) шаг», передает ТАСС.
Нуланд также подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга: «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот».
Вместе с тем она выразила надежду, что США смогут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне также надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия «просто услышали друг друга», а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Экс-депутат заявил о готовности США передать Украину России
Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.
«Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России», – сказал он в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
По словам экс-парламентария, никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. Американская пресса своими заявлениями о «войне» пытается выдавить инвесторов, сделать Украину зависимой от западных кредитов, чтобы уничтожить ее экономику.
Сейчас американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Силам территориальной обороны Украины решили выдать оружие
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Силы территориальной обороны (СТО) Украины 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля – по всей стране, сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский.
«Завтра (15 января) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю», – приводит слова парламентария ТАСС.
Как утверждает депутат, сейчас военно-политическое руководство Украины «разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай». «К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался», – сказал Вениславский в эфире канала «Эспресо».
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим Силами терробороны генерал Юрий Галушкин.
Формирование подразделений СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.
Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях терробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США пообещали поддержать Европу в случае срыва поставок газа из России
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Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», сообщил один из источников Reuters.
По данным Reuters, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», передает РИА «Новости».
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Как заявили источники Reuters, американские дипломаты поинтересовались у компаний, откуда в случае необходимости можно получать газ. Там на это ответили, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии мало топлива для замещения больших объемов импорта из России. После этого «Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций», сообщил один из источников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Флаг Украины порвало ветром напополам в Харькове
В ночь на 14 января, называемую «ночью гаданий», украинский флаг в Харькове разорвало надвое мощным порывом ветра.
«Тревожный знак», – отмечает Telegram-канал «Украина.ру».
«В Харькове порвало прапор. Всюду знаки», – прокомментировал в Telegram военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Ранее жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего».
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СБУ обвинила «связанных со спецслужбами России» хакеров в атаке на Украину
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Служба безопасности Украины (СБУ) усматривает «некоторые признаки причастности» к кибератаке на сайты органов государственной власти на Украине хакерских групп, «связанных с российскими спецслужбами», сообщил пресс-центр СБУ.
«На данный момент можно сказать, что есть некоторые признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами», – приводит текст сообщения пресс-службы СБУ ТАСС.
СБУ напомнила, что всего было атаковано более 70 государственных сайтов, десять из которых подверглись несанкционированному вмешательству. «Содержание сайтов не изменилось, а утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты совместно с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов», – подчеркивает спецслужба.
Отмечается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критически важных государственных ресурсов, в том числе портал госуслуг «Дия» («Действие»), для локализации технической проблемы и предотвращения распространения атаки. При этом сообщения о хакерах, эксплуатирующих конкретную уязвимость системы управления контентом, появившиеся в СМИ в течение дня, были одной из версий, которые обрабатывались.
«Теперь, в конце концов, мы, скорее всего, можем утверждать, что среди прочего произошла так называемая атака на цепочку поставок, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования веб-ресурсов, пострадавших от атаки. Специалисты продолжат работу над расследованием, чтобы установить его клиентов и дальнейшую официальную атрибуцию. Все подробности события задокументированы в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ», – отмечается в сообщении.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках на сайты украинского правительства.
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты на Украине подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
Напомним, в декабре 2021 года США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности под предлогом «защиты от России». В ноябре 2021 года СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины.
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На Украине потребовали назвать противников вступления страны в НАТО
Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, пригрозив участникам блока «непростыми вопросами» от украинцев.
«Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию», – приводит РИА «Новости» слова Ермака.
При этом украинский чиновник признался, что не знает, когда Украину примут в военно-политический блок, это решение должно быть единогласным.
«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», – заявил Ермак.
Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса «непростыми вопросами» от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.
Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.
Американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Украинский депутат обвинил власти во лжи в вопросе стремления в НАТО
Попытки властей Украины объяснить стремление в НАТО обострением отношений с Россией после 2014 года представляют собой политическую мистификацию, так как желание Киева попасть в альянс проявилось еще в середине 2000-х годов, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Не нужно объяснять наше маниакальное стремление в НАТО российской агрессией в Крыму и в Донбассе. И не нужно врать с высоких трибун о том, что Украина в НАТО – это ответ «майдана» [президенту России Владимиру] Путину. Все совершенно не так», – написал он в Telegram-канале.
Депутат сослался на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что заявку на вступление Украина подала еще в 2008 году. «И такое решение альянс одобрил, только вот дату присоединения Украины до сих пор не определил. Другими словами, конфликт Украины и России вызван как раз попытками Украины стать частью НАТО в самом «подбрюшье» России, а вовсе не «майданом», как нам пытаются рассказать всякие политические мистификаторы», – отметил Кузьмин.
Ранее Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.
5 ноября госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь Независимости вышли сторонники евроинтеграции.
Умер бывший глава СБУ Украины
В возрасте 82 лет скончался бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Леонид Деркач, сообщил его сын, депутат Верховной рады Андрей Деркач.
«Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом», – написал Деркач-младший в своем Telegram-канале.
О причине смерти не сообщалось, отпевание пройдет 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Деркач занимал должность руководителя СБУ с 1998 по 2001 год, во времена президентства Леониды Кучмы.
Родился Леонид Деркач в Днепропетровске в 1939 году. В 1961–1964 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. Работал в спецслужбах страны с марта 1972 года. В 2000 году ему было присвоено звание генерала армии Украины.
США захотели «помочь» Киеву найти виновных в кибератаках на Украину
Соединенные Штаты и их союзники обеспокоены кибератакой на сайты украинских министерств и предложили свою помощь Киеву по этому поводу, заявила высокопоставленный официальный представитель американской администрации.
«Мы находимся в контакте с украинцами и предложили свою помощь в ситуации, когда Украина изучает последствия и восстанавливается после этих инцидентов», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
«Мы, а также наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, и президента [США Джо Байдена] проинформировали о ней», – добавила сотрудница администрации.
«Мы продолжаем оценивать ущерб вместе с украинцами, но он кажется ограниченным: многие сайты вновь начинают работать», – отметила чиновница. «Мы в настоящий момент не можем сказать, кто за этим стоит», – подчеркнула также представительница администрации.
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве с США и Великобританией» в расследовании.
Напомним, в декабре 2021 года США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности под предлогом «защиты от России». В ноябре 2021 года СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины.
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