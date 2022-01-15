Генерал СБУ обвинил США в нагнетании ситуации против России

У Москвы нет желания воевать с Киевом, ситуацию в медиа нагнетают из США, заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк

«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <...> Сегодня таких намерений у России нет – <...> вести полномасштабную войну против Украины», – заявил генерал эфире телеканала «Украина-24», передает ТАСС.

По мнению офицера, российский народ такие действия не поддержал бы.

Он обратил внимание и на периодичность таких заявлений со стороны Запада. «Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?», – напомнил Вовк один из последних растиражированных прогнозов, который так и не реализовался.

Американские чиновники, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, подобного рода заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине, считает генерал.

«Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки», –пояснил Вовк.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.

Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

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