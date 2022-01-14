Дан старт работе мобильной приемной «Единой России» в Ленобласти в 2022 году

Депутат Госдумы от Ленобласти, зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Амельченкова дала старт работе мобильной приемной «Единой России» в Ленобласти в новом 2022 году.

Парламентарий приехала к жителям Борского сельского поселения Тихвинского района, где провела прием граждан вместе с главой администрации района Юрием Наумовым и представителями администрации сельского поселения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе приема поступила жалоба от местного жителя по поводу пешеходного перехода и положенных перед ним шумовых полос, которые вызывают вибрацию подвески автомобилей. Это, в свою очередь, создает сильный шум, от которого страдают жители близлежащих домов. По их словам, в некоторых квартирах даже сыплется штукатурка, люди не могут спать. Шумозащитные экраны не установлены.

Амельченкова выехала на место, чтобы увидеть лично переход и шумовые полосы. Депутат пообещала отправить депутатский запрос в Роспотребнадзор, чтобы специалисты произвели замер шумового потока. И если он будет превышать допустимые пределы, направить обращение в «Ленавтодор» для установки шумозащитных экранов.

Следующая заявительница рассказала о ситуации в Тихвинской межрайонной больнице. По ее словам, дозвониться в колл-центр и записаться на прием к нужному врачу очень сложно. Глава тихвинской администрации Юрий Наумов заверил, что в ближайшее время в колл-центре больницы появятся дополнительные сотрудники.

Представители молодежных и общественных организаций обратили внимание на недостаточное количество образовательных мероприятий регионального масштаба для военно-патриотических клубов.

Амельченкова пообещала обсудить этот вопрос на встрече с председателем комитета по молодежной политике Ленинградской области. Один из вариантов, который предложила депутат, – создание отдельной образовательной площадки для представителей военно-патриотических клубов на форуме «Ладога».

«Очень важно, что сегодня на приеме присутствовали и глава администрации Тихвинского района, и представители администрации поселения. Именно такая совместная работа позволяет решать многие вопросы сразу, на месте. Стараюсь на каждой региональной неделе проводить прием граждан, вникать в их проблемы и оперативно помогать. Это важная часть моей депутатской работы», – подчеркнула Амельченкова.