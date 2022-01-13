Путин и Мирзиеев обсудили союзничество

Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития

Президент Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году и тем самым увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.

«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», – передает РИА «Новости» его слова.

Как пояснил Чубайс, smart strategy означает пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ. По его мнению, если бы был выбран «тупой» путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя также, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров.

В сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Он подчеркнул, что в стране снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание» спрогнозировал начало четвертой промышленной революции.

По его словам, Россия готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин.