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Украина увидела в детских книгах из РФ угрозу милитаризации своих детей
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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввозить в страну три детские книги о машинах и с тестами из России из-за символики, посчитав, что они нацелены на «милитаризацию сознания детей», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввоз с территории России для распространения в Украине еще трех детских книг, в которых была обнаружена пропаганда государства-агрессора...», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.
Запрет коснулся детских книг российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» «Стихи о машинах малышам», «Транспорт», «Тесты для малышей 2–3 года».
Указано, что в книгах есть большое число иллюстраций, в которых используется символика «страны-агрессора», силовых и военных структур, а также символика коммунистического режима.
Импортеру отказали на основании закона Украины «Об издательском деле». Книги якобы нацелены на «милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам».
В декабре 2021 года на Украину запретили ввозить пять детских книг из России, в том числе из-за хвалебного стихотворения о ВС России и выделения среди заслуг Екатерины II увеличения российской армии.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
«России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».
«Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.
«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).
Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
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Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
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Отношения Украины с Германией ухудшил украинский лидер Владимир Зеленский, обидевший на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
По его словам, в итоге плохие личные отношения Зеленского и Меркель повлияли на перспективы сотрудничества между странами.
«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», – заявил экс-депутат в колонке для издания «Главред».
Он пояснил, что во время нахождения в Берлине Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов и отказался от встречи с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ.
Черновол заключил, что в итоге Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
Шарий: Зеленского не позовут на переговоры России и США по Украине
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«В США Зеленского и Кулебу никто ни во что не ставит, поэтому никто их не будет приглашать на совместные переговоры с Россией. Их мнение никому не интересно», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе не обсуждать Украину без ее участия.
«Я думаю, что обещание Блинкена Кулебе – это очередная шутка и попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Лидеры США и России постоянно обсуждают Украину за ее спиной. Кроме того, зачастую после таких обсуждений с Зеленским связывается тот же Блинкен или Нуланд, что говорит о понижении статуса украинского президента до уровня министра», – считает Анатолий Шарий.
«Зеленский делает вид, будто этого не замечает, но это видит весь мир. Абсурд. И очевидно, что в США Зеленского никто ни во что не ставит. Поэтому его не позовут в Женеву или куда-то еще на совместные переговоры. Какой от него толк?» – задается вопросом политик.
«Игроком в украинском вопросе являются Соединенные Штаты, которые используют Украину исключительно как инструмент в своей борьбе с Россией. Хотя, возможно, сейчас им следовало бы больше внимания уделить противостоянию с Китаем», – добавил собеседник.
«А у Зеленского мозгов нет вообще. От него можно ожидать чего-то вроде суицидальной атаки на Донбасс, потому что Россия неоднократно заявляла: силовая попытка Киева вернуть эту территорию обернется катастрофой. Так что всерьез слушать мнение Зеленского и Кулебы в США никто не будет. Их позиция – это гундосить о том, что надо вернуть Крым, а «Северный поток – 2» представляет угрозу Европе. Это полнейшее лицемерие», – заключил Шарий.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.
Отмечается, что «политики выразили общую обеспокоенность» относительно «продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины». Также стороны обсудили итоги консультаций США – Россия в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.
По словам Блинкена, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.
Ранее Кулеба и Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменности евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
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Парламентский телеканал Украины разместил фото спикера с пометкой о смерти
Телеканал украинского парламента «Рада» в эфире разместил фотографию спикера Руслана Стефанчука с подписью «внезапно умер».
В это время сообщалось о смерти председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли. Ошибку зрители заместили во время трансляции 11 января.
Во время цитирования заявления Стефанчука, в котором тот выражал соболезнования в связи со смертью главы Европарламента, телеканал разместил крупным планом фотографию спикера Верховной рады, передает ТАСС.
Напомним, Давида Сассоли госпитализировали 10 января в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Умер глава Европарламента ночью 11 января.
В декабре 65-летний Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП. Срок его мандата истекал в январе.
Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко сразу после его возращения
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Защита экс-президента Украины Петра Порошенко просила судью назначить судебное заседание по избранию политику меры пресечения на 17 января, когда экс-президент вернется на Украину.
Также адвокат Порошенко подчеркнул, что оснований для принудительной доставки Порошенко сразу после его возвращения из-за границы нет. Но суд позже дал разрешение на доставку бывшего президента в суд для избрания ему меры пресечения, передает ТАСС.
«Мы со своей стороны сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) обратились в Печерский районный суд с ходатайством официально… Мы требуем от того судьи, в производстве которого есть ходатайство офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года для того, чтобы обеспечить Порошенко возможность по прибытии на Украину прибыть в суд и принять участие в судебном заседании», – сказал адвокат Игорь Головань.
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Франция объявила о возвращении «нормандского» формата к работе
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«Нормандский» формат длительное время не действовал, но сейчас возвращен в рабочее состояние, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания страны.
«Нормандский» формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал», – приводит слова министра иностранных дел Франции ТАСС.
«На столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения, статус Донбасса», – подчеркнул Ле Дриан. «Необходимо вернуться к этим дискуссиям», – отметил министр.
Одновременно глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Ле Дриан заявил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией. «Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности», – сказал он. «Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостностью Украины имело бы масштабные последствия», – добавил он.
Тем временем источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. «Мы предполагаем, что сможем провести встречу на уровне советников до конца января», – отметил представитель администрации президента Франции, слова которого приводит Agence France-Presse.
Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений». Подготовленный летом 2021 года законопроект посвящен «переходному периоду» в Донбассе и Крыму, отметил источник. «Мы ожидаем, что этот жест с украинской стороны нам позволит приступить к обсуждению вопросов по существу», – добавил он.
Накануне внешнеполитические советники лидеров Германии и Франции Йенс Плетнер и Эмманюэль Бонн встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве заявили, что стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри «нормандского формата» на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц «нормандского формата».
В прошлый четверг советник канцлера Германии Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн перед переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком проехались по Московской области на «русской тройке».
24 декабря внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак договорились провести в январе 2022 года встречу для обсуждения конфликта вокруг Украины. Ранее президент России Владимир Путин и немецкий канцлер Олаф Шольц обсудили по телефону статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
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США анонсировали новый пакет санкций против России «на случай эскалации»
В среду американские сенаторы-демократы представят новый пакет санкций против России и якобы лично президента Владимира Путина «на случай эскалации» на Украине, сообщают местные СМИ.
Газета The Washington Post пишет со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, что «сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций (на случай), если президент России (Владимир) Путин вторгнется на Украину», - передает РИА «Новости».
Предлагаемые демократами санкции США могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.
При этом Белый дом поддерживает предлагаемый демократами США законопроект по санкциям против России, пишет газета со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США выдали главную цель в переговорах с Россией.
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Зеленский призвал Запад к жесткости в диалоге с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов, передает ТАСС.
Во время разговора Зеленский отметил неизменность евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Киеву на пути членства в НАТО. «Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом», – заявил политик.
Он в очередной раз подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины. Отдельно была отмечена важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных, сообщает пресс-служба.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В ходе разговора Зеленский предложил обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. «Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию», – сказал политик.
«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», – заявил Зеленский.
Президент Украины и премьер-министр Канады также согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения украинского самолета, который два года назад был сбит над Тегераном. Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве сообщил, что Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга. При этом российский дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений.
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Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Германия исключила обсуждение вступления Украины в альянсы
Вступление Украины в какие-либо альянсы на сегодняшний день не обсуждается, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
«Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом», – цитирует ТАСС Хебештрайта.
По его словам, к настоящему моменту вступление Украины в какой-либо альянс не обсуждается.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины, призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до подписания Основополагающего акта Россия – НАТО).
Посол России в Британии обвинил НАТО в росте агрессивности Украины
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Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», – сказал глава российской дипмиссии в Лондоне, добавив, что Москва, напротив, стремится снизить напряженность в европейском регионе. По мнению Келина, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО. «И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», – приводит слова дипломата ТАСС.
Келин отметил, что каждая страна вправе принимать решения из соображений собственной безопасности, однако государства также должны «принимать во внимание интересы своих соседей, историю, экономическую ситуацию». Дипломат выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать снижению безопасности в Европе и может спровоцировать риск войны. При этом он указал, что Россия не намерена «посылать войска» на Украину и надеется на политическое урегулирование разногласий с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Среди агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ, посол обратил внимание на учения ВМС стран членов – альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры. «Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, ни для кого ни секрет, что войска [РФ] готовы ответить на любые угрозы», – добавил Келин. Он подчеркнул, что РФ желает «раз и навсегда» договориться о «принципах сосуществования» с НАТО и США для стабилизации обстановки в Европе, которые будут «закреплены на бумаге» и не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в Вашингтоне.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Отвечая на вопрос ведущего Келин также сообщил, что идея вступления России в НАТО никогда не была реалистичной. «Эта идея витала в воздухе. Но родилась эта идея не у нас. Может быть, у каких-то политологов, о том, что Россия присоединится к НАТО, но, на самом деле, это не было реалистично, ни в то время, ни позже». Говоря о намеченном на среду в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО, дипломат сказал: «Самое худшее будет, если мы, как и последние годы, услышим лишь повторение позиций от других членов НАТО. Совет Россия – НАТО не был создан ради этого, он был создан для обсуждения среди членов, обсуждения и поиска решений, точек соприкосновения, которые могут трансформировать в позицию».
Ранее стало известно, что США собрались передать Украине «неотложную военную помощь». В понедельник американские «ястребы» призвали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отправить на Украину больше оружия.
Напомним, 31 декабря 2021 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
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В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Блинкен пообещал Кулебе не обсуждать Украину без Украины
Обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единственному ответственному пути продвижения вперед, и что никаких предметных дискуссий по Украине не будет без Украины», – говорится в сообщении госдепартамента, передает РИА «Новости».
Отмечается, что «политики выразили общую обеспокоенность» относительно «продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины».
Также стороны обсудили итоги консультаций США-России в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.
По словам Блинкена, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.
Ранее Кулеба и Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета НАТО – Россия и Постоянного совета ОБСЕ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
США призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины
Администрация Соединенных Штатов ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны маневров или полностью их прекратит, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США РИА «Новости».
Он добавил, что прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в «атмосфере деэскалации».
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что для прогресса в ситуации вокруг Украины требуется обеспечить снижение напряженности. «Мы заявляли о серьезной озабоченности наращиванием сил Россией вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем отслеживать их военную активность около украинской границы. И мы подчеркиваем, что подлинный прогресс может быть только в условиях деэскалации и наилучшим путем вперед является дипломатия», – приводит слова Псаки ТАСС.
При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выступила с утверждением, что США не наблюдают со стороны России действий по «деэскалации» ситуации вокруг Украины, которые необходимы для успеха переговоров с Москвой.
«Мы не видим каких-либо шагов [по деэскалации] <…>, – сказала Нуланд. – По мере продолжения этих переговоров (с Россией по безопасности) они не могут быть успешными, пока мы не будем [их проводить] в атмосфере деэскалации». Также Нуланд выступила с утверждением, что развертывание «сотен тысяч военнослужащих» около границы с Украиной «чрезвычайно затратно» для России.
В то же время представитель американской администрации призвала население Украины «к единству». «Национальное единство особенно необходимо в данный момент. Ваша независимость и суверенитет касаются <…> ваших европейских устремлений. Но сейчас важно быть едиными в контексте происходящего», – сказала она.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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