|
|
Украинскую судью внесли в базу «Миротворца» после решения об активах Порошенко
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая внесена в базу сайта украинских националистов «Миротворец», информация об этом появилась на сайте.
В карточке Бортницкой говорится, что она туда внесена за «осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней».
Также ее назвали соучастницей преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных. Уточняется, что Бортницкая принимала участие в фабрикации дела о госизмене экс-главы Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по уголовному делу.
Россия ответила на требование США «вернуть войска в казармы»
|
|
Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
-
В посольстве России также отметили, что страна и дальше продолжит проводить учения на собственной территории, поскольку это является «нашим выбором» и отвечает интересам безопасности.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Погребинский предположил формулу договоренностей России и США по Украине
|
|
«Украина должна утвердить свой внеблоковый статус – это будет хорошим итогом диалога России и США по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в США выразили несогласие с ограничением на прием новых стран в НАТО.
«Если бы власть в Киеве и сам Зеленский были сильными и могли бы как-то воздействовать на Верховную раду, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, формула состоит в том, что Вашингтон мог бы договориться с Киевом о внесении в конституцию Украины поправки, утверждающей внеблоковый статус страны. «Такой шаг Штаты, получившие по сути ультиматум от России по нерасширению НАТО, посчитали бы хорошим выходом из положения. А Украина открыла бы себе путь к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Россией», – пояснил эксперт.
Собеседник подчеркнул: такая схема, также предполагающая предоставление Донбассу автономии и права вето по внешнеполитическим вопросам, возможна, если Зеленский уйдет с поста, уступив его тому президенту, на которого США сочли бы возможным положиться.
«Все должно пройти под контролем США. Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – напомнил политолог.
«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», – подытожил Погребинский.
В понедельник российское посольство в США заявило, что Москва не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности заявила, что власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО.
Замглавы МИД Александр Грушко в преддверии заседания Совета Россия – НАТО пообещал, что Москва будет добиваться от НАТО конкретной предметной реакции на российский проект соглашения о гарантиях безопасности.
Дипломат отметил: Россия ожидает от диалога с НАТО серьезный глубокий разговор «по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течение многих лет «заматывались» странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности».
«Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», – добавил он.
Ранее замглавы Рябков утверждал, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
При этом в Киеве заявили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине предложили ввести продуктовые талоны
Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что власти страны предложили ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие.
«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», – цитирует РИА «Новости» Устенко со ссылкой на Vesti.ua.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами, поэтому необходимо поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
Украина пригрозила Германии «последствиями» за отказ продавать вооружения
|
|
Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Мельник считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
По его словам, отказ Берлина поставлять вооружения «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Мельник считает, что «Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», сказал он, призвав Берлин также способствовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
|
|
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
«России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».
«Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.
«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о «твердолобой» позиции США по Украине в НАТО
США сохраняют твердолобую позицию по Украине и не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.
Источник рассказал, что «из сопряженных аспектов можно отметить их (США) твердолобую позицию по Украине, мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», передает РИА «Новости».
Он указал, что Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, подчеркнув, что именно в США принимают такие решения.
Ранее данный источник заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны.
Напомним, Россия «разжевала» США свои предложения по безопасности в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины, призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
1 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
|
|
Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).
Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вашингтон призвал Москву вернуть российские войска в казармы
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Шерман заявила: «Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос», передает ТАСС.
«Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться [на Украину], путем <…> возвращения войск в казармы, <…> либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель», – сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.
По ее версии, «обычно не посылают 100 тыс. военнослужащих на границу только для учений». «Это довольно необычно, <…> очевидно, что это был сигнал», – считает первый заместитель госсекретаря США.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может «пойти по пути дипломатии» и «вернуть 100 тыс. военнослужащих, находящихся сейчас на границе [с Украиной], в казармы». «У них [России] есть возможности и силы для деэскалации [на Украине]», – выразила мнение Псаки.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва исключила возможность использования Украины для торга с Россией
|
|
Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я с интересом прочитал материал Питера Бейкера, где говорится, а по сути утверждается, что Россия [якобы] хочет торговаться, она [якобы] хочет обменять свою «угрозу» против Украины на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах. Но это не так. У нас нет никакого намерения вторгаться на Украину, и, таким образом, торговаться [в этой ситуации] нечем», – заявил Рябков в ходе выступления, которое опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».
Дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине изменится. «Во-первых, что правительство в Киеве начнет осмысленную работу по взаимодействию с людьми из Донецка и Луганска, над выполнением Минских соглашений <…>. Я также ожидаю, что власти в Киеве будут соблюдать соглашение о прекращении огня, которое за несколько дней до Нового года было достигнуто, но не продержалось долго из-за новых, возобновленных провокаций со стороны сил безопасности Украины», – подчеркнул замминистра.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков после завершения прошедших в Женеве консультаций с США по гарантиям безопасности предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Он также сообщил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» странами НАТО территории Украины и других государств, расположенных в непосредственной близости от границ РФ.
-
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
|
|
В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.
«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.
Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
|
|
Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
|
|
Отношения Украины с Германией ухудшил украинский лидер Владимир Зеленский, обидевший на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
По его словам, в итоге плохие личные отношения Зеленского и Меркель повлияли на перспективы сотрудничества между странами.
«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», – заявил экс-депутат в колонке для издания «Главред».
Он пояснил, что во время нахождения в Берлине Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов и отказался от встречи с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ.
Черновол заключил, что в итоге Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Стало известно о тайной военной помощи США Украине на 200 млн долларов
Администрация Соединенных Штатов тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере 200 млн долларов.
«Администрация Байдена негласно одобрила дополнительные 200 млн долларовна оборонную помощь Украине», – сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд, передает РИА «Новости».
По ее словам, решение было принято в конце декабря 2021 года. Отмечается, что американская администрация непублично уведомила Конгресс об одобрении помощи Киеву, некоторые официальные лица США узнали об этом решении по секретным каналам.
Напомним, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Украина активно работает над получением от США избыточного американского военного оборудования и вооружения.
Парламентский телеканал Украины разместил фото спикера с пометкой о смерти
Телеканал украинского парламента «Рада» в эфире разместил фотографию спикера Руслана Стефанчука с подписью «внезапно умер».
В это время сообщалось о смерти председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли. Ошибку зрители заместили во время трансляции 11 января.
Во время цитирования заявления Стефанчука, в котором тот выражал соболезнования в связи со смертью главы Европарламента, телеканал разместил крупным планом фотографию спикера Верховной рады, передает ТАСС.
Напомним, Давида Сассоли госпитализировали 10 января в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Умер глава Европарламента ночью 11 января.
В декабре 65-летний Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП. Срок его мандата истекал в январе.