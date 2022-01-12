Инфекционист: Дети начали хуже справляться с обычным ОРВИ из-за изоляции

Из-за противоэпидемических мер, которые были приняты в пандемию COVID-19, в том числе изоляции, у детей и взрослых не происходило тренировки иммунитета по отношению к другим респираторным заболеваниям, включая грипп, поэтому после ослабления карантинных мер участилось число тяжелых случаев ОРВИ у детей, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов. Однако он отметил, что это естественный процесс восстановления циркуляции вирусов.

«Респираторные вирусные инфекции в жизни детей играют ряд ролей: не только негативную, повреждающую, приводящую к болезни, осложнениям, и иногда даже к летальным исходам, но и функцию некой тренировки. Иммунитет ребенка формируется в реальных условиях как раз в процессе взаимодействия с теми или иными патогенами, характерными для определенного возраста и локации. Поэтому сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями среди детей, посещающих организованные коллективы – это абсолютная норма», – говорит Коновалов.

Он напоминает, что для детей характерен определенный период адаптации на первом году посещения организованного дошкольного учреждения, когда заболеваемость у ребенка может быть гораздо выше, нежели до того, как он пошел в детский сад. Однако это совсем не означает, что у него есть какие-то поломки иммунной системы. Задача родителей в этот период создавать некие интервалы между заболеваниями, в которые организм ребенка будет успевать восстанавливаться – не отправлять в сад недовыздоровевшего ребенка.

«Но если такой тренировки иммунитета не происходит, а мы это нередко видим по детям, которые получают дошкольное обучение на дому и встречаются с коллективными заболеваниями в школьном возрасте, то такие дети гораздо чаще тяжелее болеют в младшей школе», – рассказывает врач.

Грипп у детей на первом году жизни и до текущей пандемии тоже до недавнего времени был целой проблемой, тяжело болело громадное количество детей, поскольку вирус гриппа ослабляет иммунитет и способствует развитию бактериальнойсуперинфекции, которая может привести даже к летальному исходу, особенно если у ребенка были какие-то врожденные пороки развития или иммунодефицитные состояния, продолжает специалист. Собственно, именно для того, чтобы избежать подобных последствий, врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию беременным женщинам и всем детям старше 6 месяцев, особенно если у них есть братья и сестры, посещающие детский сад.

«Пандемия временно изменила постоянство циркуляции вирусов, и, соответственно, в какой-то степени сделала более уязвимыми для инфекции людей, которые до этого времени болели достаточно легко, но каждый год.

То есть, ранее иммунитет поддерживался постоянно, происходило естественное «проэпидемичивание», но эта цепочка была оборвана в связи скарантином. Соответственно, как только мероприятия карантинного характера ослабли, мы увидели всплеск заболеваемости ОРВИ у детей раннего возраста (до 3–5 лет жизни), которые стали болеть теми же заболеваниями более тяжело, чем в предыдущие сезоны», – делится Коновалов.

Аналогичная ситуация происходит и в других странах, в том числе в США, отмечает инфекционист. По данным американских врачей, частота тяжелых случав респираторной инфекции повысилась, потому что дети не перенесли ОРВИ легко, когда они были еще защищены материнскими антителами и могли переносить эту инфекцию легче. Врач подчеркивает, что это не стопроцентный фактор защиты от инфекции, однако именно он, а также грудное вскармливание позволяет заболеванию протекать более легко, но при этом тренировать иммунитет для будущей встречи.

«Естественно, это одна из теорий. Популяционные процессы гораздо более сложны, потому что и взрослые за время пандемии потеряли иммунитет против ОРВИ, ведь многие респираторные вирусы дают лишь временный иммунный ответ, например, аденовирус или вирус гриппа, в случае с которым для поддержания иммунитета необходимо регулярно делать прививку, чтобы не болеть естественным путем с возможными осложнениями», – говорит специалист.

По словам собеседника, в какой-то степени на данную ситуацию с заболеваемостью респираторными инфекциями также влияет и сама особенность COVID-19, поскольку коронавирус вызывает иммуносупрессию (угнетение иммунитета) и в последствии возможен неадекватный иммунный ответ и на другие возбудители (после коронавируса в течение нескольких месяцев человек подвержен более тяжелым формам других инфекций).

Низкая эффективность вакцинации против гриппа или COVID-19 связана с недостаточным охватом в популяции, эту ситуацию можно наблюдать сегодня по отношению к ветряной оспе: большое количество подростков и людей молодого возраста абсолютно никакого иммунитета от данного заболевания не имеют, так как не переболели в раннем возрасте и не получили прививку, поэтому они начали болеть ветрянкой уже будучи взрослыми, и даже не подозревая, что могут перенести инфекцию очень тяжело, так как в их понимании ветрянка - это «детская болезнь».

«Однако вся эта циркуляция вирусов – естественный процесс, который придется пережить. Единственное, что человек может сделать для персональной защиты – применять все те меры и рекомендации, которые давались в начале пандемии коронавируса: санитарно-гигиеническая обработка, избегание коллективов, где есть люди с симптомами респираторного заболевания, носить медицинскую маску в закрытых помещениях, а также, особенно, если мы говорим про грипп, то необходима вакцинация – она как минимум доказывает свою эффективность в защите от тяжелых случаев и летальных исходов, хотя заболеваемость она полностью не прерывает», – указал Коновалов.

Он подчеркивает, что те меры, которые были предприняты в связи с COVID-19 – беспрецедентные, и страны, где карантинные меры по изолированию вводились по возрастным группам, показали хороший результат. «У нас действительно за прошлый год категорически упала заболеваемость и смертность от воздушно-капельных контактных инфекций, в том числе и от гриппа. Поэтому, то, что мы наблюдаем флюктуации (случайное отклонение от величины, – Прим. ВЗГЛЯД) эпидемиологического процесса на уровне популяции, абсолютно не значит, что эти меры неэффективны индивидуально.

В декабре прошлого года наблюдался существенный рост заболеваемости простудными заболеваниями в России, который кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков объяснил тем, что за время пандемии коронавируса многие граждане не встречались с другими вирусами, в том числе с гриппом, из-за чего существенно ослабла иммунная защита. Кроме того, на количество заболевших влияет отказ от вакцинации.