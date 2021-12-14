Врач объяснил причину вспышки гриппа в России

Рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями произошел из-за ослабления иммунной защиты от гриппа, отказа от вакцинации и влияния коронавируса, заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.

Медик уточнил, что в настоящее время в России циркулирует не менее одиннадцати вирусов различных типов. По его словам, вспышка гриппа переросла в активную стадию, самыми распространенными вариантами инфекционного заболевания стали H1N1 и H3N2.

«Многие люди не болели в последние два года гриппом, иммунитет не встречался с возбудителем, соответственно, не было дополнительной тренировки у организма. А так как иммунитет к этим формам вируса не стойкий и вырабатывается лишь при повторном заболевании, ситуация усугубилась еще и по причине того, что граждане не вакцинировались», – приводит «Вечерняя Москва» слова Тимакова.

По словам врача, коронавирусная инфекция частично уничтожает память иммунитета, поэтому он может не выработать антитела к заболеваниям, которые человек когда-то поборол.

Эксперт уточнил, что среди граждан, которые перенесли коронавирус, чаще встречаются заболевшие гриппом и иными ОРВИ.

«Есть еще одна особенность: дети, которые недавно вылечились от коронавирусной инфекции, но следом заболели гриппом, переносят его намного сложнее, а процесс лечения и восстановления тоже стал занимать больше времени», – отметил Тимаков.

Продолжительное отсутствие контакта с возбудителем гриппа, отказ от вакцинации от ОРВИ, влияние коронавируса на иммунитет – это, по словам медика, три совокупных фактора, которые и повлияли на рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями.

В заключение эксперт отметил, что пока неизвестно, как на грипп повлияет новый штамм коронавируса «омикрон».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за неделю вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, превышение эпидемических порогов зафиксировано в 54 регионах России.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

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