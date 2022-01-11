Создатель космороботов объяснил происхождение имени FEDOR

Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, впоследствии это русское имя превратилось в аббревиатуру «со смыслом» Final Experimental Demonstration Object Research, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«В Фонде перспективных исследований (ФПИ) проходит ежегодный показ работ руководителям различных ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти) и первому лицу страны. Как правило, это происходит в декабре-феврале. Перед этими показами к нам обычно приезжал Дмитрий Олегович Рогозин, который занимал тогда должность вице-премьера, курирующего «оборонку» и космос. Когда он приходил на ту часть экспозиции, которая была посвящена роботам, то говорил: «О, Федор!», – передает РИА «Новости» слова Дудорова.

По его словам, впоследствии коллектив «Андроидной техники» потратил два дня на превращение имени в англоязычную аббревиатуру Final Experimental Demonstration Object Research («Финальный экспериментальный образец демонстрационного исследования»).

Дудоров расскзал также, что работы по проекту роботизированной платформы «Маркер» успешно завершены.

«Маркер» разработан компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением. «Работы по «Маркеру» мы завершили, в ФПИ состоялась финальная защита данного проекта. В рамках него мы отработали целый ряд технологий, но самое главное – технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств», – сказал Дудоров.

По его словам, антропоморфный робот-аватар проекта «Теледроид», предназначенный для открытого космоса, будет изготовлен в конце 2022 года.

«Мы сделали задающее устройство копирующего типа и манипулятор «Теледроида». В феврале мы будем испытывать эти компоненты, а сам робот, который уже полностью разработан, появится в «железе» к концу 2022 года. Далее ему предстоит ряд наземных испытаний в условиях, приближенных к космическим, но без учета факторов космического полёта», – сказал Дудоров. Он не исключил, что при соответствующем решении головных заказчиков проекта – РКК «Энергия», ЦНИИмаша и «Роскосмоса» – «Теледроид» будет представлен широкой общественности.

При этом Дудоров отметил, что «Теледроид» – это название не самого робота, а проекта. Когда он будет готов, то, возможно, получит название FEDOR-2 в честь своего предшественника «Федора». «Теледроид» будет выглядеть как торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно. Это будет своеобразный «робот-Леонов» – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе «Федоре», который побывал на орбите в 2019 году.

Ранее Дудоров рассказал, что российский антропоморфный робот «Теледроид» (новое поколение робота-аватара FEDOR) сможет исполнять некоторые задачи за космонавтов, в разы сокращая время работы человека в открытом космосе.