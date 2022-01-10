Кремль заявил об отсутствии договоренностей о новом разговоре Путина и Байдена

Договоренностей о новом разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.

«В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет, но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться. И сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ожидается ли в ближайшее время новый разговор или встреча в каком-либо формате президентов Путина и Байдена по итогам переговоров в Женеве.

Он добавил также, что планов разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на неделе пока нет, но такие контакты оперативно согласовываются.

«Пока нет, но вы знаете, что уровень контактов и взаимодействия очень оперативный, очень высокий, поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируются ли международные телефонные разговоры Путина и Макрона на текущей неделе.

Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.

Напомним, 30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.