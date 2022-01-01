Факельный марш бандеровцев прошел в центре Киева

Устроенный националистами факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры завершился в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины.

Около тысячи человек прошли от парка им. Шевченко по центральным улицам Киева.

Они выкрикивали лозунги в честь Бандеры, скандировали слоган «Кубань – это Украина», требовали государственного признания запрещенных в РФ Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН* – УПА*). Кроме того, были выражено возмущение в адрес властей Киева в связи с тем, что в этом году не было размещен большой портрет Бандеры на фасаде здания Киевского горсовета, передает ТАСС.

Сотрудники силовых структур перекрыли подходы к офису Зеленского, поэтому участники марша не смогли приблизиться к зданию. Митингующие выступили с требованием к президенту присвоить звание Героя Украины представителю УПА Мирославу Симчичу. В октябре 2021 года Верховная рада приняла обращение к главе государства с просьбой присвоении ему этого звания.

В целом акция, организатором которой выступили запрещенные в РФ организации «Свобода» и «Правый сектор*», прошла без нарушения общественного порядка. Заявлялось, что аналогичные мероприятия должны состояться в нескольких десятках регионов страны. По данным СМИ Украины, к охране общественного порядка привлекалось около 700 сотрудников нацполиции и нацгвардии.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя националистическое шествие в Киеве, написал в своем Telegram-канале: «Бандеровщина – это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства».

Он подчеркнул, что «вся короткая история украинской независимости, и нынешняя политика Киева, которая основана не на реалиях, а на безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и «возвращения» Крыма... Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно», – подчеркнул он.

1 января 2021 года в Киеве также состоялось факельное шествие националистов.