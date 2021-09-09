На Украине американка держала на съемной квартире поросенка и теленка

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) американка Алиса Дэй держала на съемной квартире поросенка и теленка.

«Американка Алиса Дэй рассказала: обоих животных купила в селах, чтобы спасти от забоя. Сначала она обзавелась поросенком. Три недели держала его на съемной квартире, гуляла и даже брала с собой в рестораны. Потом решилась приобрести еще и теленка», – говорится на сайте «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

Сообщается, что теленка в центре города заметили прохожие и вызвали полицию. Прибыв на место, полицейские увидели и его владелицу, у которой на поводке был еще и поросенок. Владельцы съемного жилья американки после вызова полиции узнали о животных и пригрозили ей выселением, поэтому теленка и поросенка пришлось передать в приют.

Дэй рассказала, что путешествует по миру и преподает английский, а также спасает животных.

«У меня не было выбора. А сейчас он (теленок) будет жить до старости. И мы будем приезжать туда. Когда я умру, тогда перестану спасать животных», – рассказала она.

Ранее в поселке Козино в Одинцовском районе Московской области местные жители запечатлели на видео сбежавшую из частного дома львицу, животное залезло на крышу одного из домов.