Глава депздрава оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве

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9 сентября, четверг | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
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Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.
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Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество.
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Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава депздрава оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
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В столице велика вероятность возникновения еще одной волны коронавируса, заявил глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Вероятность четвертой волны очень высокая», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Хрипуна, власти уже знают, в какой очередности и при каком уровне заболеваемости будет необходимо перепрофилировать койки для пациентов с COVID-19.
Между тем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом.
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В Москве резко выросло число изнасилований
Число изнасилований в Москве за восемь месяцев года выросло на 32,4% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в прокуратуре столицы.
В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что «в Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)».
Всего за восемь месяцев в столице было зарегистрировано 95,9 тыс. преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня.
Кроме того, в столице за это время на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей.
Также на 4,2% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.
Ранее в Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование 20-летней давности.
Собянин оценил идею объединить Москву и Подмосковье
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Объединять Москву и Подмосковье не следует, это приведет к усложнению управления Московским регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин.
«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья – очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное... Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», – сказал Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».
По его словам, при обсуждении этого вопроса следует говорить об интеграции инфраструктуры, например, водоснабжения.
«Этим мы с [губернатором Подмосковья] Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности «Мосводоканала», поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область. Система электроснабжения тоже у нас единая, как и программа газификации. «Мособлгаз» работает в Новой Москве и Московской области», – рассказал Собянин.
Мэр обратил внимание на необходимость создания единой транспортной системы для столицы и области.
«Миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение – развитие железных дорог», – отметил Собянин.
Ранее Собянин назвал самыми проблемными областями в Москве после снятия введенных из-за коронавируса ограничений гостиничную отрасль и общепит.
Страны G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики коронавируса
Министры здравоохранения стран G20 назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили, «Спутник» – лучший препарат для профилактики», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, более 1,2 тыс. медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. Мурашко отметил, что это является прорывом российской медицинской науки, когда отечественную вакцину знают во всем мире.
Ранее Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.
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На Украине умерших начали хоронить в огородах
Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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Водитель сбил ребенка и скрылся в Москве
В Москве водитель наехал на 11-летнего мальчика на самокате, после чего уехал с места аварии, сообщила столичная Госавтоинспекция.
«Во дворе дома 11 на Сахалинской улице водитель транспортного средства совершил наезд на 11-летнего мальчика, после чего скрылся», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Мальчик двигался по проезжей части во дворе дома на самокате. После наезда он ушиб левую голень, его положили в больницу. Ведется розыск водителя.
В конце августа в Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии.
Собянин анонсировал строительство еще одного вокзала рядом с Ленинградским
Около Ленинградского вокзала в столице появился еще один: для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ (высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – прим.ВЗГЛЯД). Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», – сказал мэр «Комсомольской правде».
Ранее Собянин одобрил проект скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом. Строительные работы по ВСЖМ-1 планируется совместить с восстановлением остановок и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги.
Собянин назвал самые проблемные отрасли Москвы
Самыми проблемными областями в Москве после снятия введенных из-за коронавируса ограничений являются гостиничная отрасль и общепит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. <...> Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень», – рассказал Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».
По его словам, в 2020 году экономика столицы потеряла большой объем доходов, также появились дополнительные незапланированные расходы.
«Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. <...> Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует», – отметил Собянин.
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом.
США захотели созвать саммит по борьбе с коронавирусом
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Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией нового коронавируса и вопросам вакцинации, сообщили источники американского издания Politico.
Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) развивающимся странам, пути улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.
Администрация США уведомила ряд стран о планах проведения саммита, но еще не направила официальных приглашений. Источник издания рассказал, что, хотя и рабочий график Байдена на ГА ООН еще дорабатывается, «можно с уверенностью предположить, что активно рассматриваются варианты, связанные с COVID-19 и сферой здравоохранения». «Я ожидаю, что у президента [США Джо Байдена] будет возможность пообщаться со своими коллегами по этому вопросу», – отметил источник.
Накануне глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США, что в пять раз больше прежних официальных оценок. В понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении у них COVID-19. Днем ранее он заявил о способности нового мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Глава ВОЗ призвал продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19
Необходимо продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от коронавирусной инфекции, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.
По его словам, с этого момента глобальная ситуация мало изменилась. Он призвал продлить мораторий как минимум до конца 2021 года, «чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения».
В конце августа Гебрейесус называл дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения.
Собянин предложил штрафовать за нарушение тишины в Москве с помощью специальных камер
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил штрафовать за нарушение тишины в Москве с помощью камер с шумомерами.
«Предлагаю штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания», – написал он в своем блоге.
Кроме того, Собянин отметил, что автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями предлагается задерживать и помещать на спецстоянку, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.
«Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам», – написал мэр.
Ранее стало известно, что Собянин хочет внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз, до 5 тыс. рублей.
Гуляющего с автоматом мужчину заметили в Москве
На улице Короленко в столице заметили мужчину, гуляющего с огнестрельным оружием, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
«В 10.20 в службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что на улице Короленко замечен гражданин, у которого в руках, по предварительным данным, оружие неустановленного типа. Полицейские прибыли на место, проводится проверка данной информации», – сообщили в ведомстве ТАСС.
Источник в правоохранительных органах сказал, что в руках у мужчины был автомат, правоохранители пытаются установить, настоящий ли это автомат, или муляж.
В начале августа в Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с пистолетом в руках выбежал навстречу росгвардейцам, его задержали.
Венгрия истратила запасы вакцины «Спутник V»
Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Сийярто заявил, что «мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», передает РБК.
Он указал, что препарат был очень популярен, в результате вакцины получили почти 1 млн граждан.
Отметим, что население Венгрии по данным на 2021 год составляет 9 млн 730 тыс. человек.
Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Он также выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ.
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Власти Японии продлили режим ЧС в 19 префектурах из-за коронавируса
Правительство Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлевает до 30 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.
Срок действия мер истекал 12 сентября, однако власти решили, что ограничения пока необходимо оставить в силе в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. «В ряде регионов продолжают фиксировать высокий прирост заражений, и нагрузка на медицинскую систему продолжает оставаться высокой. Мы намерены продлить режим ЧС в 19 префектурах сроком до 30 сентября», – приводит слова министра ТАСС.
Таким образом, режим ЧС продолжит действовать до конца сентября в Токио, прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, а также в ряде других регионов страны, включая Осаку, Киото, Хоккайдо и Окинаву. Вместе с тем в префектурах Мияги и Окаяме вместо режима ЧС будет введен более мягкий режим усиленных мер против распространения коронавируса. Также аналогичные менее жесткие меры продолжат действовать еще в шести префектурах Японии, в том числе в Кагосиме, Кумамото и Фукусиме. Официально решение будет утверждено в четверг вечером на заседании правительственного штаба.
Напомним, в конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур. С начала пандемии в Японии выявили более1,59 млн случаев заражения коронавирусом.
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В России выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 380 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1801, Санкт-Петербурге – 1380, Московской области – 525.
Всего в стране выявили 7 084 284 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 340 151 человека, из них 19 639 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 190 376 человек.
Накануне, 8 сентября, в России выявили 18 024 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 356.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кремль не получал от США конкретики о саммите по борьбе с COVID
Кремль не получал конкретики от Вашингтона о саммите в рамках Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало... Надо понимать, в каком формате он будет проходить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США Джо Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября.
Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
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