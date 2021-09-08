Эксперт объяснил отказ Киева добиваться статуса основного союзника США вне НАТО

«США и Россия, видимо, пришли к взаимопониманию по вопросу Украины и НАТО. Зачем подвергать эти договоренности риску?», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее депутаты Верховной рады отказались поддержать обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

«Такая инициатива однозначно вызвала бы непонимание и раздражение в Вашингтоне на фоне кризиса в Афганистане после вывода оттуда американских войск, а также внутриполитических противоречий», – отметил украинский политолог Андрей Золотарев.

Он напомнил, что Афганистан с 2013 года имел статус официального союзника США вне НАТО. «Сейчас мы видим, чем это закончилось», – пояснил собеседник. «Такая подача явно была лишней и не пришлась бы ко двору в Вашингтоне. Поэтому послу США в Киеве – госпоже Маркаровой – дали понять, что этого делать не стоит, а «слуги народа», то есть депутаты правящей партии, приняли этот сигнал к сведению и отыграли кампанию назад. Теперь на Украине постараются поскорее забыть этот неудачный экспромт», – считает политолог.

Кроме того, эксперт указал на то, что внутриполитические проблемы в США взяли верх в этом вопросе. «У демократов сейчас много своих сложностей, зачем давать лишний козырь против себя республиканцам и ставить себя на растяжку? Также нельзя отбрасывать и тот факт, что США и Россия, видимо, пришли к некоторому взаимопониманию по вопросу Украины и НАТО. Зачем подвергать эти договоренности риску?», – риторически заключил Золотарев.

В среду Верховная рада отказалась поддерживать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО (MNNA). На внеочередном заседании парламента за инициативу проголосовали лишь 24 депутата из 226 необходимых.

Автором обращения, депутат от парламентской фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, утверждал, что такой статус позволил бы стране защититься от «российской агрессии».

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил депутатов не поддерживать это обращение, так как это может поломать стратегическую логику государства по вступлению в альянс. «Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире», – заявил Кулеба.

Министр добавил, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе визита президента Украины Владимира Зеленского в США были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которые якобы превосходят возможности статуса союзника вне НАТО.

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