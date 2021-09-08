На Украине выступили против обращения к США по статусу союзника вне НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба просит Раду не поддерживать постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, так как это может поломать стратегическую логику государства по вступлению в альянс.

«Идея обращения в США по статусу «основного союзника вне НАТО» не несет добавленной стоимости для безопасности Украины... Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире», – заявил Кулеба агентству «РБК-Украина».

Он напомнил, что в 2021 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который дает реальное углубление взаимодействия с альянсом.

Также, по его словам, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США были подписаны ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которые превосходят возможности статуса союзника вне НАТО.

В среду парламент Украины намерен обратиться к конгрессу США о предоставлении Киеву MNNA. На Украине раскритиковали эту инициативу депутатов. Посол в США Оксана Маркарова заявила, что Киеву не нужен статус MNNA, так как страна стремиться вступить в альянс.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст выразил мнение, что в ближайшие десять лет Киев не сможет стать частью альянса ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Он пояснил, что виной всему нежелание членов НАТО «раздражать» Россию.

Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.

При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.