В Сети отреагировали на гибель главы МЧС Зиничева

Политики, журналисты и телеведущие выразили в соцсетях соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив героический поступок министра.

«Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его 20 лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь. В ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень. Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича!», – написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ужас какой. … Спасатель увидел, как человек попал в беду. И, не задумываясь, бросился спасать. То, что это главный спасатель, министр МЧС, в чине генерала армии – уже подробности. Главное – спасатель. Которым Евгений Зиничев стал чуть более трех лет назад. Удивительно, насколько он вошел в профессию. Плотно, без швов. Оставшись спасателем до конца. Светлая память ему и оператору», – написал корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

«Страшная, дикая, не укладывающаяся в сознание новость: погиб Евгений Зиничев. Я хорошо знал Евгения Николаевича. Это был на удивление чистый и честный человек, неиспорченный властью и звездами на погонах. Простой, доступный, без пафоса и фанаберии. Придя в МЧС, он с ходу начал разгребать доставшиеся ему «авгиевы конюшни», искренне переживая за ведомство и его будущее. Помню, с каким жаром он делился своими планами, как радовался, когда удавалось добиваться конкретных результатов. Сам – старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали», – написал глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Политик добавил, что для него Зиничев «всегда был образцом настоящего русского офицера, для которого понятие «честь» – не просто красивый тост за столом». «И погиб он тоже, как настоящий офицер, защищая чужую жизнь. Не раздумывая, прыгнул вниз, чтобы спасти человека. В это мгновение – о себе министр не думал. Генерал Зиничев – настоящий герой во всех смыслах этого слова. Его гибель – огромная, непоправимая утрата не только для родных, близких и системы МЧС, но и для всей страны. Его масштаб государственного деятеля не успел раскрыться еще в полную силу», – заключил Хинштейн.

«Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, как герой, спасая человека. Он, ни секунды не задумываясь, бросился ему на помощь. Сильный, смелый, редкий был человек. Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя», – написал сенатор Алексей Пушков.

«Евгений Зиничев был примером настоящего мужчины и офицера. Такими людьми нужно гордиться. И, разумеется, он не мог поступить иначе, мгновенно сделав то, что делают сотрудники МЧС по всей стране, – ринулся спасать человеческую жизнь», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

«Сейчас, конечно, будут вспоминать, что Евгений Зиничев – из школы КГБ. Что он был личным охранником премьера и президента Путина, что в МЧС он пришел с Лубянки… Но это все неважно. Неважно, что было до и кем он был до. Важно как он погиб», – написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Во время землетрясения на Гаити я сутки работал с американскими спасателями. Я был поражен тем, что американцы не лезут внутрь завалов. За них это делают волонтеры, которым платят соответствующую зарплату. «В мире есть две стратегии спасения, – объясняли мне потом наши матерые мужики из «Центроспаса». – Жизнь спасателя превыше всего и жизнь спасаемого превыше всего. Американцы работают по первой схеме, мы – по второй». Евгений Николаевич как настоящий русский спасатель отработал по второй схеме. И совершенно неважно, какие регалии у него были до этого момента. Он погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе. Жизнь спасаемого превыше всего…», – добавил он.

К нему присоеднилась главред RT Маргарита Симоньян. «Хочу напомнить, что Зиничев работал минстром ЧС последние несколько лет, а до этого всю свою жизнь прослужил совсем в другом ведомстве и совсем в других погонах. Много лет он был одним из самого что ни на есть «ближайшего окружения» Начальника, сопровождая его ежедневно. Я как раз тогда была с ним знакома. И он для меня был типичным представителем вот этого сорта силовиков - совсем из другого теста людей, отдельной такой обоймы – именно обоймы – нашего общества. Четкие, молчаливые, молчаливо бесстрашные, немногословно глубокие, молниеносно решительные, понимающие полутона, но не принимающие их в вопросах государственного благополучия и безопасности, они безусловно и ежеминутно готовы отдать жизнь – за Родину, за дело, которое им поручено, за малознакомого оператора, поскользнувшегося на скале», – написала она.

Симоньян добавила, что «погиб Зиничев как в назидание всей той швали, которая уже начала свой гопак на его костях». «Его смерть как будто говорит им: «Смотрите, негодники, как на самом деле устроен мир. Какие в нем есть люди. Какие в нем министры. Какое в нем «ближайшее окружение». Какие в нем силовики», – отметила она.

«За мужество, за героизм как образ жизни, за беззаветность, за служение как единственно возможный выбор, за то, что был одним из многих, и это множество было и есть такое же, как он один – вечная память», – добавила Симоньян.

В свою очередь журналист Олег Кашин предложил назвать одну из улиц Калининграда в честь Зиничева, который в 2016 году на протяжении нескольких месяцев занимал пост врио губернатора Калининградской области. «Кроме шуток – самое время назвать именем Зиничева улицу в Калининграде. Ленинский проспект напрашивается», – отметил он.

Тем временем СМИ сообщили, что Зиничев погиб, спасая режиссера и оператора, обладателя премии «Ника» и члена гильдии кинорежиссеров России 63-летнего Александра Мельника. Он прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

«Ох. Кинорежиссер, которого пытался спасти Евгений Зиничев, это 63-летний Александр Мельник. Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссёров России. Вы все знаете его гениальный фильм «Территория». А его сын Антон продюсировал картину Бодрова-старшего «Монгол», которая была номинирована на «Оскар». Мельник окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых (Тиксинское управление гидрометслужбы). Участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов», – написал автор канала Небожена.

В среду днем стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства.