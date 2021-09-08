Очевидцы рассказали о взрыве газа в Ногинске

Жители многоквартирного дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, рассказали подробности произошедшего. По словам одного из очевидцев, подумали, что началась война.

«Я слышала взрыв. Думала, что война началась. Я начала кричать. Муж вскочил и спросил, что случилось. Сказала ему, что стекла полетели. Потом выглядываю в окно, а там вот это все. Меня до сих пор трясет. У нас все стекла выбиты. Я таблеток напилась, плачу, не знаю, что делать», – рассказала каналу «360» жительница дома напротив Галина Егорова.

По ее словам, взрыв был один, но очень сильный. Сейчас люди пытаются закрыть фанерой выбитые окна, потому что в квартирах становится слишком холодно.

«У меня до сих пор голова трещит от этого газа. Я был в машине в это время. В машине стекла разбиты. Я туда полез, думал помочь. Там мужчина с пожарным из-под плиты разговаривал. Достают его сейчас. Детишки вылезли сразу. Они кричали, но вылезли сразу. Мы к ним не смогли добраться», – рассказал мужчина.

Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова сообщила, что после взрыва газа в жилом доме Ногинска пять человек госпитализированы. По ее словам, пострадавшие получили в основном ушибы.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Ногинск, он будет контролировать спасательные работы.

«Губернатор Подмосковья выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ», – сообщила пресс-служба.

По поручению главы региона после разбора завалов здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске в среду утром, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва в жилом доме могла стать утечка газа.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Взрывной волной выбило окна в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные под домом.