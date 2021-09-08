Археолог-любитель нашел золотые сокровища возрастом 1,5 тыс. лет

Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц случайно обнаружил на участке бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (город, расположенный на полуострове Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных на территории Дании, сообщили СМИ.

Как сообщает The Irish Sun, на поиск у Шитца ушло всего несколько часов. Именно столько времени понадобилось, чтобы его новый металлоискатель издал громкий сигнал, доносящийся из-под земли, передает РИА «Новости».

В разговоре с журналистами археолог-любитель заявил, что это была «чистая удача». «Площадь Дании – 43 тыс. кв. километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад», – поделился впечатлениями он.

Благодаря устройству датчанин нашел 22 предмета из драгоценного металла, общим весом почти в один килограмм. Среди наиболее ценных артефактов – большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другими магическими символами и рунами.

На место раскопок уже прибыли археологи. Они полагают, что сокровища пролежали под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку. По словам экспертов, обнаруженные вещи дают бесценные информацию о том, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства.

«Здесь мы видим скандинавскую мифологию в зачаточном состоянии, - отметил Петер Ванг Петерсен, ученый и археологи из Национального музея Дании. – Скандинавы всегда умели черпать идеи из того, что видели в других странах, а затем превращать это в то, что близко им».

Специалисты полагают, что клад был похоронен великим вождем, а этот район был крупным экономическим центром, имел торговые отношения с бывшей Римской империей, и был сформирован задолго до возникновения Датского королевства в следующие столетия.

«Только глава этого загадочного общества мог собрать сокровище, подобное тому, что было найдено здесь», – прокомментировал Мадс Равн, руководитель отдела археологии, исследований и коллекций в музеях Вайле в Дании.

Эксперты также выдвинули еще несколько версий о том, каким образом клад мог оказаться здесь. Они считают, что его закопали для того, чтобы защитить золотые изделия от захватчиков или поднести их богам. В 536 году также произошло извержение вулкана в Исландии, вызвавшего климатический хаос и голод в Европе.

По информации The Irish Sun, золото будет выставлено в Вайле в феврале этого года, а затем его перевезут в Национальный музей Дании. Кладоискателю выплатят процент, с учетом местного законодательства. Какая это сумма – неизвестно, так как стоимость клада не разглашается.

Ранее искатели сокровищ начали поиски нацистского золота в замке на юге Польши.