Модули нового зимовочного комплекса «Восток» отправились в Антарктиду

Из порта в Санкт-Петербурге в Антарктиду отправились модули нового зимовочного комплекса «Восток» на контейнеровозе «Мыс Дежнева».

«Комплекс «Восток» будет доставлен в следующем порядке: сейчас отходит контейнеровоз «Мыс Дежнева», который везет на себе почти 80% всей станции. 15 сентября отходит второй контейнеровоз и также в сентябре из порта Находка во Владивостоке выходит судно, которое на себе повезет топливо и ледокол, который 25 октября встретит наши суда на точке», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Время встречи в Антарктике – 1 ноября, передает РИА «Новости».

Планируется, что вслед за теплоходом «Мыс Дежнева» 15 сентября из Петербурга выйдет контейнеровоз «Андрей Осипов» в сопровождении ледокола «Капитан Хлебников», который выйдет из Владивостока. Доставку дизельного топлива обеспечит танкер «Ярослав Мудрый», его старт из порта Находка запланирован на 28 сентября.

Из Петербурга груз с частями модульной станции «Восток» дойдет до Кейптауна, где будет доставлен в бухту Талая на станцию Прогресс, откуда его переправят до действующей станции «Восток».

«До 15 октября будет намораживается лед, чтобы можно было разгрузиться. Наша задача до 1 февраля сделать три похода до станции Восток. Это 45 тягачей и 28 повозок. Это сложный процесс, так как от кромки льда бухты Талая до станции Прогресс 12 километров и еще 1,5 тыс. километров до станции «Восток», – добавил Козлов.

Он отметил, что весь оставшийся груз будет складирован на станции «Прогресс», его будут охранять.

«В следующем году мы эти работы продолжим. Каждый год мы должны будем делать три рейса до станции «Восток» и начинать там маркирование. На все процессы уйдет четыре года», – добавил Козлов.

Ранее сообщилось, что председатель правительства России Михаил Мишустин выделил более одного миллиарда рублей на транспортировку и монтаж комплекса станции «Восток». Планируется, что комплекс поможет создать комфортные условия для работы российских полярников, будет реализовывать стратегии развития деятельности России в Антарктике, которая предусматривает укрепление инфраструктуры и улучшение полярных станций. Уточняется, что новый комплекс был готов в августе 2020 года, а новый планируют начать использовать в 2024 году.

Комплекс представляет из себя 133 модуля в том числе жилые помещения, лаборатории, гаражи. Всего там смогут проживать 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный. Станция будет стоять на опорах высотой 3 метра, что позволит ей оставаться незанесённой снегом на протяжении многих лет.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить доставку модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду в 2021 году.