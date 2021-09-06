«Единая Россия» выставит 95 тыс. наблюдателей на выборах Военным и правоохранителям начали переводить одобренные на съезде ЕР выплаты 6 сентября 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

С понедельника, 6 сентября, по поручению президента Владимира Путина начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «Размер для всех одинаковый – это 15 тыс. рублей, как подчеркнул Президент, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на Съезде партия «Единая Россия». Как доложил мне (первый вице-премьер, министр финансов) Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты», – сказал председатель правительства, слова которого приводятся на сайте «Единой России». В свою очередь первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «одинаковая выплата – это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше». Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Решение о назначении выплаты было озвучено на встрече президента с представителями «Единой России» 22 августа. На съезде партии 24 августа Владимир Путин предложил поручил также заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции и в 2022 и в 2023 годах.

Азаров оценил реакцию в США на план Зеленского по «трансформации» Украины 5 сентября 2021, 15:20

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин

«Если бы Владимир Зеленский хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «Плана трансформации Украины», которую он озвучил американцам – 277 млрд долларов», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер Украины Николай Азаров. Так он оценил реакцию американских аналитиков на пакет проектов по модернизации Украины, который Зеленский презентовал во время визита в США. «Удивительно то, что такое издание, как National Interest, вообще отреагировало на «план трансформации Украины», с которым приехал Зеленский. Многие американские СМИ вообще оставили эту презентацию без внимания. Меня это удивило, потому что любая поездка президента учитывает медийную составляющую. Включаются определенного рода лоббисты, которые организовывают публикации, освещают визит. Непрофессионализм команды Зеленского очевиден», – отметил Николай Азаров, возглавлявший правительство Украины с 2010 по 2014 год. «Второе, что можно отметить – сам Зеленский явно не очень хорошо разбирается в тех вопросах, которые он поднимает. Если бы он хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «плана трансформации», которую он озвучил – 277 млрд долларов, – подчеркнул бывший премьер-министр. – Предположим, что завтра эту сумму выделят, а это два ВВП страны. Кто ее будет осваивать? Каким образом она будет реализовываться – если считать, что этот проект будет рассчитан на 10 лет, по 27,7 млрд долларов ежегодно?». Следующий вопрос – кто будет воплощать масштабные инфраструктурные проекты, которые перечислил Зеленский в «плане трансформации», указал собеседник. Азаров напомнил, что Украина испытывает растущую нехватку рабочих рук, по его оценке, из страны уехало до 10 млн трудоспособных граждан. «У тебя элементарные сварочные работы некому выполнять, нет квалифицированных рабочих, а ты рассуждаешь о каких-то полетах на Луну», – заметил Азаров. Действительно, в Верховной раде сообщили, что один из пунктов «плана трансформации Украины», который Зеленский представил в Вашингтоне, подразумевает участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида», в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс. «Везде и во всем сказывается непрофессионализм команды Зеленского, ее заточенность на пиар», – констатировал Азаров. По его мнению, в окружении нынешнего президента Украины рассчитывают на то, что в обществе забудут конкретные детали поездки в США, но рассчитывают на сиюминутный пропагандистский эффект. «Американцы обещали – значит, дадут» – народу нравятся обещания таких благ, которые свалятся с неба, – заметил собеседник. – Примитивные расчеты пошли в ход. Но сама поездка абсолютно пустая: и для американцев, и для Зеленского». «Единственный значимый сигнал – в том, что американцы продолжают свою политику, которую они с провальным результатом реализуют в Афганистане, а ранее – в Ираке, Ливии и на других подведомственных территориях. Это насаждение управляемого хаоса, а если говорить об Украине, то их интересует прежде всего превращение республики за небольшие деньги в анти-Россию. От этой бесперспективной политики, к большому сожалению, не отступили. Они дали понять это в совместном заявлении, которое, конечно, они готовили, и которое было написано под их диктовку». Украинскую общественность удивило решение Владимира Зеленского презентовать «план трансформации Украины» не гражданам страны, а американским экспертам в ходе визита в Вашингтон, отметило американское аналитическое издание The National Interest. Обозреватель журнала Мелинда Харинг посчитала неуместным действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну. «Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие», – заключила автор. Зеленский, по прилете в США 1 сентября, представил план трансформации Украины, содержащий проекты в области безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. «Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов», – сообщил президент Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа киевской делегации во главе с Зеленским в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с украинским коллегой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского 5 сентября 2021, 14:41

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1». «Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Названо условие отказа Германии от Газовой директивы ЕС 6 сентября 2021, 08:19

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Решение суда в Дюссельдорфе не выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза может быть отменено в случае необходимости, считает немецкий политолог Александр Рар. Политолог считает, что от этих требований для трубопровода откажутся в случае необходимости, например, в условиях предстоящей холодной зимы. «Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа», – заявил Рар в интервью «Московскому комсомольцу». Он также обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС. «Тогда оба «Северных потока» – первый и второй – станут для Европы спасением. … Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях», – предположил политолог. Рар назвал действие Газовой директивы ЕС инструментом дискриминации, поскольку в последние годы ее переделывали под давлением оппонентов России. В августе Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Названа причина драки в хабаровской колонии 5 сентября 2021, 15:22

Фото: 27.fsin.gov.ru

Текст: Дарья Григоренко

Причиной драки заключенных в хабаровской исправительной колонии строгого режима №14 (ИК-14) стал бытовой конфликт, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт двух «черных» группировок, переросший в драку с погибшими», – сообщил источник «Лента.ру». Уточняется, что «черными» группировками в местах лишения свободы называют сообщества, приверженные тюремной субкультуре. Их сторонников также отличает то, что в них все неформальные вопросы (включая те, что связаны с администрацией) решают представители криминального мира. По данным источника, конфликт между группировками возник не спонтанно: «он готовился несколько дней». Напомним, что в результате беспорядков в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае погибли два человека, четверо пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Во время бунта в колонии погиб бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. США призвали Россию взять ответственность за прекращение конфликта в Донбассе 5 сентября 2021, 15:12

Фото: Kholodovsky/wikipedia.org

Текст: Евгения Шестак

Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе, сообщили в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. «В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», – сообщается на странице посольства в Facebook. В дипмиссии заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, «начатого ею на востоке Украины». Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. В МИД России заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. Тем временем сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений, это не что иное как политическое жульничество. В свою очередь представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник сказал газете ВЗГЛЯД, что нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго. Шойгу указал места строительства новых городов в Сибири 6 сентября 2021, 00:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города, а также об ответе президента России Владимира Путина на заявление о том, что на них «денег нет». Шойгу заявил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье», передает РБК. В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью». В том же районе можно создать «Алюминиевую долину», полностью ориентированную на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия, в Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Кроме того, кластер «Лес и строительные материалы» может быть создан у Лесосибирска. Шойгу отметил, что это лишь «верхушка айсберга». Он призвал «не бояться» появления новых городов синхронно с созданием новых научно-промышленных центров. Без подобных решений, подчеркнул он, «не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска». «Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим», – заявил министр. Глава Минобороны, комментируя вопросы финансирования, заявил, что обсуждается не единичная трата средств, а запуск программы развития и роста. Необходимо организовать стабильный налоговый режим, инфраструктуру. Кроме того, Шойгу считает, что возможен перенос штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний. Шойгу отметил, что СССР «с Госпланом и Госснабом давно нет», в связи с чем «основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири, наряду с государственными средствами, должен являться частный капитал». Министр рассказал, что «на совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты», кто-то сказал: «Денег же нет». «На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет», – сообщил Шойгу. «Сибирь – моя Родина, моя душа всегда там. Недавно на встрече Владимира Путина с лидерами «Единой России» президент поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы. Работа идет очень активно и, думаю, осенью будет завершена. После согласования в правительстве она будет представлена президенту», – сказал он. Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В Кремле отмечали, что Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов. Умерла солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг 5 сентября 2021, 17:46

Фото: flickr.com/dellphotos

Текст: Дарья Григоренко

Бывшая солистка группы Girls Aloud 39-летняя Сара Хардинг умерла от рака груди. «Сегодня я с большим сожалением делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась», – написала мать певицы Мари Хардман в Instagram. Хардинг объявила о своем диагнозе в августе прошлого года. Тогда она сообщила, что опухоль распространилась на другие органы и ткани. Мать Хардинг добавила, что многие знали о борьбе Сары с раком и о том, что она так упорно боролась с момента постановки диагноза до последнего дня. «Сегодня утром она мирно ушла», – написала Хардман. Кроме того, она поблагодарила всех за поддержку, которая многое значила для Хардинг, так как «знание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение». «Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью – она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно так», – подчеркнула она. В 2002 году Хардинг безуспешно прошла прослушивание на шоу талантов BBC Fame Academy, и в том же году успешно вошла в шоу «Popstars: The Rivals» телеканала ITV. Благодаря Хардинг Girls Aloud стали одним из самых успешных музыкальных коллективов страны того десятилетия, четыре из пяти студийных альбомов попали в десятку лучших. В 2009 году у Girls Aloud был перерыв, Хардинг начала актерскую карьеру, которая продолжилась после распада группы в 2013 году. Она снялась в двух фильмах о Св. Триниане: в фильме BBC «Свободное падение» с Домиником Купером и в фильме Дэнни Дайера «Беги за женой». СБУ сообщили о подготовке покушения на Зеленского 5 сентября 2021, 17:26

Фото: Bill Ingalls/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. «На телефон доверия СБУ позвонил неизвестный, представившийся Георгиевым Владимиром Александровичем, и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и административное здание Верховной рады», – сообщил Vesti.ua источник в национальной полиции. Когда был сделан звонок на номер, с которого поступило сообщение, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры. Она рассказала, что Георгиев попросил ее телефон, чтобы позвонить. По словам женщины, мужчина имеет психические расстройства. Он постоянно находится на Лаврской площади и, скорее всего, является бездомным. Полиция проводит расследование. Ранее радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 5 сентября 2021, 23:20

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». В США Зеленского обвинили в авторитаризме и сочли его визит неудачным 6 сентября 2021, 04:27

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне, заявили американские СМИ, указав, что «правление Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма». Марк Эпископос в публикации в National Interest указал, что США решили выделить Украине 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19. Однако, «эти суммы едва ли являются грандиозными», учитывая, что только на вооруженные силы Украины США с 2014 года уже «потратили 2,5 млрд долларов». Эпископос считает, что деньги Киев получил бы и без визита Зеленского, передает ТАСС. По его мнению, президент Украины должен был «смягчить напряженность» между Вашингтоном и Киевом, которая «достигла пика во время саммита Байдена и Путина в Женеве». Эпископос отметил, что «перед Зеленским стояли три главные политические задачи»: добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО, убедить Вашингтон участвовать в «нормандском формате» и получить уступки в связи с «неизбежным завершением газопровода «Северный поток – 2». «Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей», – говорится в статье. Определенного ответа относительно перспектив членства Украины в НАТО Зеленский не получил – «нет никаких свидетельств того, что Белый дом изменил свое мнение по данному вопросу», заявил Эпископос. Также Вашингтон «неизменно отклонял приглашения» подключиться к «нормандскому формату», нынешняя просьба Зеленского «не стала исключением». Противодействие США «Северному потоку – 2» Эпископос назвал «скорее символическим, нежели практическим». Эпископос назвал переговоры «упражнением в той же выхолощенной риторике и пустых заверениях, которые определяли отношения США и Украины» после 2014 года. «Лидеры призвали к демократии во всем мире, этот призыв прозвучал особенно бессодержательно в свете того, что правление самого Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма», – заявил он. Эпископос указывает на «огромный геополитический риск», связанный с принятием Украины в НАТО. По его словам, у Белого дома «нет политической воли прямо» заявить Киеву об этом. Администрация «продолжает уклоняться от решения ключевых вопросов в отношениях США и Украины, это создает риск дать неверный сигнал Киеву и Москве, запутать и без того трудный процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также повышает вероятность просчета в военной сфере, что может привести к катастрофическим последствиям», говорится в статье. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Шойгу призвал построить «Кедровый тракт» 6 сентября 2021, 01:53

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Необходимо построить безопасный маршрут между Европой и Китаем – «Кедровый тракт», заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу отметил, что в Сибири «транспорт и логистика» являются «крайне важным вопросом», причем «как для людей, так и для товарных потоков. В частности, для жителей «огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации». Он указал на необходимость «довести пассажирское авиасообщение до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно» за день, передает РБК. Министр также призвал развивать железнодорожный транспортный коридор, модернизировать Транссибирскую магистраль, «перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели». Он указал, что «Сибирь издавна была частью Великого шелкового пути». Шойгу подчеркнул, что требуется «построить современный «Кедровый тракт» – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем». Отмечая его необходимость, министр указал на недавнюю блокировку Суэцкого канала, деятельность пиратов и ситуацию в Афганистане. Для самой России «Кедровый тракт» важен и как «возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом». По словам Шойгу, «на всей протяженности транспортных коридоров как в Сибири, так и в других регионах нужно создать производственно-логистические центры, в которых должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств», поставляющих «продукцию и внутри страны, и на экспорт». Центры или кластеры вместе с «Кедровым трактом» «создадут практически безбарьерную среду для перемещения материалов и компонентов между участниками производственных цепочек, примерно как полуфабрикаты свободно перемещаются между цехами на производстве». «Все это будет скоррелировано с ресурсными возможностями, которые огромны в Сибирском регионе, и спектр их очень широк», – заявил министр. Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. По его словам, промышленные центры могут быть созданы между Братском и Красноярском, в районе Канска и Лесосибирска. Экс-глава OMV не увидел смысла в отказе от транзита газа через Украину 6 сентября 2021, 02:25 Текст: Антон Антонов

Строительство «Северного потока – 2» не исключает продолжения транзита газа по территории Украины, нет смысла использовать только северный маршрут, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле. Зеле за несколько дней до ухода с поста выразил уверенность, что «с точки зрения логистики нет смысла все объемы газа перекачивать только по северному маршруту и полностью отказаться от южного», но только Газпром может сказать, какими на этих маршрутах будут объемы поставок, передает ТАСС. Оценивая сроки завершения строительства «Северного потока – 2», Зеле напомнил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг «сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены». Зеле также «слышал» от главы Газпрома Алексея Миллера, что до конца года «газ пойдет по этому трубопроводу». Залогом того, что проект будет реализован уже в ближайшее время, стало достижение сделки между Германией и США, подчеркнул экс-глава OMV. Зеле считает, что своевременный ввод в эксплуатацию газопровода позволил бы избежать проблем с заполняемостью подземных хранилищ газа в Европе. Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе сейчас заполнены примерно на 69% против более чем 90% годом ранее. При этом Зеле полагает, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения хранилищ. Зеле дал интервью за несколько дней до ухода с поста главы OMV, он покинул должность 1 сентября. Компанией Зеле руководил с 2015 года. Покинуть пост он решил весной 2021 года. Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заверил, что российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию. Японцы потребовали «вернуть собаку Путина» 5 сентября 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

В Японии телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые прошли на Сахалине и Курильских островах, на фоне этого пользователи Сети поспорили об отношениях Москвы и Токио. По мнению автора публикации, проведенные шествия являются отражением «жесткой позиции России по территориальной проблеме», передает РИА «Новости». «Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами», – написал пользователь Сети после выхода публикации. «Почему японский МИД не протестует против этих мероприятий в России?» – написал другой читатель. «Не путайте химеры с реальностью. <...> Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что теперь пыжиться?» – напомнил еще один пользователь. Некоторые из них вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ, которую российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году. «Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!» – возмутился один из пользователей. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против японской инициативы по Курилам, отметив, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией. Ранее президент Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией – это нонсенс, Россия никогда не отказывалась от диалога. Газета ВЗГЛЯД писала, что японскому бизнесу на Курилах мешают националисты. Стало известно о задержании президента Гвинеи мятежниками 5 сентября 2021, 16:29

Фото: Ben Kriemann/Zumapress/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники. Портал сообщает, что президент был задержан силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя. Также источники сообщили о задержании ряда высокопоставленных должностных лиц, передает РИА «Новости». В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.