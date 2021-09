Японцев возмутило «глубокое сожаление» Токио из-за слов Путина о Курилах Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова осуждена к 11 годам колонии Лукашенко допустил обсуждение вопросов нефтяной сферы на встрече с Путиным 6 сентября 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках запланированной на 9 сентября встречи с лидером России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в нефтяной сфере. В понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова. Президент Белоруссии заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО «Белоруснефть». Главное, чего он требует – чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии. «Надо каждый год добавлять. И не только за рубежом. Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим», – приводит БелТА слова Лукашенко. «Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться», – добавил Лукашенко. Президент также с сожалением вспомнил, как раньше в Белоруссии добывали свыше 8 млн тонн нефти. «Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Белоруссии мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет», – добавил он. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции.

Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной 3 сентября 2021, 13:20

Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». «Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости». На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС. Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства. Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского. Столтенберг призвал Россию раскрыть детали учений «Запад-2021» 3 сентября 2021, 15:28

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад-2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Генсек считает, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом». «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», – утверждает он, передает ТАСС. Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут 10–16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было. Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 5 сентября 2021, 23:20

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Песков посочувствовал переживаниям поправившего президента школьника 5 сентября 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника Никанора Толстых, который поправил президента России Владимира Путина на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. «Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой были показаны в субботу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию. Путин посетил космодром Восточный 3 сентября 2021, 21:12

Президент России Владимир Путин ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома Восточный, осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара». Глава государства прибыл в Амурскую область в пятницу вечером после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье, на Восточном он осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара», передает ТАСС. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял в июне, что стартовый стол под ракеты «Ангара», который строится на космодроме Восточный, спроектирован так, что сможет выдержать падение ракеты, если она не улетит. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Благовещенск, откуда отправится на космодром Восточный, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий региональных природных ЧС. Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года. США решили распечатать стратегический резерв нефти 4 сентября 2021, 02:30

Американская нефтеперерабатывающая компания Placid Refining Company получит 300 тыс. баррелей энергоносителя из стратегического резерва США для предотвращения перебоев с поставками топлива из-за последствий урагана «Ида», говорится в заявлении Минэнерго США. Ведомство «уполномочило стратегический нефтяной резерв произвести обмен», в рамках которого 300 тыс. баррелей нефти будут переданы на НПЗ компании в районе города Батон-Руж (штат Луизиана). Данную операцию проводят «с целью облегчения в районах, затронутых ураганом «Ида», доступа к топливу, необходимому для восстановительных работ», передает ТАСС. Кроме того, Минэнерго США распорядилось выделить из стратегического нефтяного резерва 1,5 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil Corporation. Процедура обмена предполагает, что компания в связи с чрезвычайной ситуацией «получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва» США. Позднее она обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом «надбавки в виде дополнительного количества нефти». Накануне цены на нефть стабилизировались после резкого роста на фоне воздействия урагана «Ида», который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана. В минувшее воскресенье нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар. Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой 3 сентября 2021, 12:56

Положение афганцев, работавших на ко

Президент России Владимир Путин считает чушью и ерундой шумиху вокруг истории со школьником Никанором Толстых, который поправил главу государства в ходе обсуждения исторической темы. В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан фрагмент записи, сделанной после завершения пленарной сессии форума. Президент вновь вернулся к теме со школьником, переспросив у Брилева: «Что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли?». Узнав, что есть и такие высказывания, глава государства возмутился. «Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого [поправку школьника] даже не заметил просто!» – цитирует ТАСС президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил в интервью, что во время встречи с учащимися в «Океане» «сам по себе момент был неординарный, он был интересный». «Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – добавил представитель Кремля. Песков считает, что представители СМИ эмоционально отреагировали на данный инцидент и «раздули» его. «Это был именно диалог. Сам президент, когда шел на это общение [с учащимися в «Океане»], сказал, что хочет, чтобы этот урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно», – отметил Песков. «А гипертрофированное освещение прессы, ну да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету», – признал он. «Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция», – сказал представитель Кремля. Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента. Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию. Боррель заявил о миграционном давлении со стороны Белоруссии на восточную границу ЕС 3 сентября 2021, 17:11 Текст: Дарья Григоренко

Руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД в Словении. «Белоруссия использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши – это границы ЕС», – цитирует его ТАСС. Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. До этого польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией. Эксперты: Будущий строительный кластер в Хабаровске поможет всему Дальнему Востоку 4 сентября 2021, 14:38 Текст: Андрей Резчиков

Создание строительного кластера в Хабаровском крае приведет не только к развитию производства стройматериалов, но и сделает жилье во всем федеральном округе более доступным, заявили газете ВЗГЛЯД дальневосточные политологи. Так они прокомментировали соответствующие предложения врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), которые были поддержаны президентом. «Строительный кластер – это не только логистика. Это еще различное производство, развитие сферы белых и синих воротничков. И тут уместно упомянуть о предложении президента провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат WorldSkills», – говорит член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Даниил Ермилов. WorldSkills, напомнил эксперт, позволяет рабочей молодежи показать свое мастерство, найти привлекательную и высокооплачиваемую работу. «Создание строительного кластера и проведение чемпионата – это формирование нового вектора развития для Хабаровского края. Здесь появится разработка современных строительных объектов, начнет развиваться производство различных стройматериалов, металлопрокат. Это будет один из локомотивов несырьевой экономики Дальнего Востока. Потому что вся остальная экономика преимущественно сырьевая, только в Приморье есть сельское хозяйство в силу климата», – пояснил политолог. Накануне президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) предложил провести в 2023 году в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills, а также поручил проработать вопрос по созданию в крае строительного кластера. «Мы видим, что крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты формируют существенный спрос на строительные материалы и конструкции. Понимая транспортную логистику, существующую производственную базу промышленности строительных материалов на Дальнем Востоке, мы видим потенциал для создания в Хабаровском крае строительного кластера для всего Дальнего Востока», – заявил Дегтярев. Директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев добавляет, что сейчас в строительном комплексе сложилась ситуация, при которой есть потребности и инвесторы, «но не хватает мозгов и рабочих рук». «Чемпионат WorldSkills как раз рассчитан на подготовку молодой смены с новым мышлением – тех, кто хочет работать на Дальнем Востоке. С воссозданием в крае строительной индустрии ситуация в корне изменится. Одна эта сфера может дать стимул развития другим направлениям деятельности. Любое производство – это стены, офисы, сооружения и т.д. В этом отношении очень важна поддержка со стороны федерального центра и уже видно, что она будет существенной», – уверен Чадаев. Ермилов отдал должное решительности Дегтярева, который решил навести порядок в строительной сфере – одной из наиболее коррумпированных в регионе – и донес до президента информацию о положении дел, вступил в «системную войну с местной строительной мафией». «Из-за сговоров строительных компаний цены на недвижимость и на стройматериалы в крае очень высокие. Сейчас отрасль непрозрачная. С появлением строительного кластера, хотят того местные олигархи или нет, отрасль выходит из тени», – считает собеседник. С учетом поддержки президентом можно не сомневаться в оперативной реализации новых проектов, уверен эксперт. «Все, что Владимир Путин берет под контроль, делается и реализовывается. Не будут помехой никакие потуги местных товарищей, завязанных на строительную сферу, на выкачивание денег из своих соотечественников. То есть принимается системное решение. Строительный рынок попадает под мониторинг», – прогнозирует Ермилов. «С точки зрения логистики, Хабаровск наиболее удачный город на Дальнем Востоке. Отсюда можно попасть в любой субъект ДФО. Существует развитая дорожая сеть, есть речной порт, проложена ветка до моря. Здесь могут переваливаться грузы любых объемов. Соответственно, с возникновением строительного кластера появляется гарантированный объем продукции, которая будет интересна всем», – полагает эксперт. В ходе форума Путин принял ряд решений по развитию ДФО. Президент выразил готовность распространить льготную дальневосточную ипотеку на врачей и учителей – на этих специалистов у регионов ДФО есть большой запрос. Ермилов уверен, что действия президента направлены на «улучшение жизненной ситуации в Хабаровской крае». «Прошлый кризис мы прожили за счет огородов и тайги. Но теперь ситуация изменилась, люди не могут кормиться тайгой. Поэтому любые социальные инициативы президента я могу только приветствовать», – говорит политолог. По словам Чадаева, край подошел к той точке, когда ему крайне необходима финансовая, технологическая и интеллектуальная поддержка. «Откладывать дальше некуда. Мы рискуем отстать от поезда экономической цивилизации. Поэтому надо вкладываться в ДФО. К этому обязывает наше положение в Азиатском-Тихоокеанском регионе, где создается 2/3 мирового ВВП», – считает эксперт. Политолог добавил, что в Хабаровском крае 70% населения представляют трудовой потенциал, но сейчас многие уезжают на заработки в западные регионы страны. «Этим людям нужны условия работы здесь. Если ничего не предпринимать, то через несколько лет хороших интеллектуальных и рабочих кадров в регионе не останется. Чтобы этого не произошло, действовать нужно уже сейчас. Поэтому поддержка федерального центра своевременна и жизненно необходима», – подчеркивает директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН». В пятницу, выступая на ВЭФ-2021, Путин заявил о необходимости запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. «Речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов. Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности», – сказал президент. Еще одна белорусская спортсменка получила польскую визу 6 сентября 2021, 03:17

Белорусская наездница Ольга Сафронова, которую исключили из сборной перед Олимпиадой, получила польскую гуманитарную визу, сообщил ее адвокат Томаш Вилинский. Сафронова должна была выступать за Белоруссию на Олимпиаде в Токио, но была исключена из сборной. Тогда спортсменка раскритиковала спортивное руководство и президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати. Она попросила Польшу предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Иоанна Клюзик-Ростковская помогла ей. По словам депутата, «все удалось гладко, благодаря помощи польского посла в Минске». Вилинский сообщил, что Сафронова хочет «получить разрешение, чтобы стартовать под нейтральным флагом», а «в дальнейшем будет добиваться польского гражданства, не отказываясь от белорусского». Если Сафронова получит гражданство Польши, то сможет выступать за эту страну, «польский конно-спортивный союз очень заинтересован в сотрудничестве с ней», сказал адвокат. Он отметил, что ни у одной польской спортсменки нет такого высокого уровня в международном рейтинге, как у Сафроновой. Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин прибыл в Благовещенск для поездки на космодром Восточный 3 сентября 2021, 19:00 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на обратном пути с Восточного экономического форума (ВЭФ) прибыл в Благовещенск, откуда отправится на космодром Восточный, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий региональных природных ЧС. Как уточнила пресс-служба Кремля, Путин ознакомится с ходом строительства командного пункта и стартового комплекса для ракеты «Ангара». Там же президент встретится с Орловым, передает ТАСС. Ранее Кремль заявил, что Путин посетит космодром Восточный 4 сентября. Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года. Москва: Киев избегает прямых контактов по вопросу встречи Путина и Зеленского 6 сентября 2021, 11:29

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве». Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим». На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Эксперт: Дальний Восток надо осваивать для людей 3 сентября 2021, 19:00

Путин задал стратегический вектор – развивать Дальний Восток экономически и социально при условии, что мерилом этого развития станут перемены к лучшему в жизни каждого конкретного жителя. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя заявления президента на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. «Дальний Восток – такая же часть России, как и любая другая, но она нуждается в особом внимании федеральной власти. Дальний Восток – это территория потенциального развития. Освоение этих земель началось еще во время Российской империи и продолжается до сих пор. По сути, президент прямо говорит о том, что Дальний Восток освоен не в полной мере», – отмечает гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. Политолог указал на отставание социально-экономического развития Дальнего Востока по сравнению с центральными округами страны. «В России сохраняется неравномерная бюджетная обеспеченность территорий. Такой дисбаланс отмечается не только у нас, с этим ничего не поделаешь. Нет больших стран, в которых все провинции развивались бы равномерно. На это влияет ряд климатических, экономических и прочих факторов», – добавил эксперт. Он особо отметил слова президента России Владимира Путина о необходимости развивать отдельные города, напомнив, что на модернизацию социальных объектов, в частности, будет выделено около 20 млрд рублей. «Стратегический вектор, заданный президентом, звучит следующим образом – Дальний Восток необходимо развивать экономически и социально, сопрягая это с улучшением качества жизни каждого конкретного человека, включая и бытовую сторону», – добавил политолог. В качестве примера конкретных мер Старовойтов назвал планы федеральных властей расширить программу «дальневосточной ипотеки» под 2% и распространить ее на врачей и учителей независимо от возраста. «Это решение поможет привлечь дополнительный приток людского капитала на Дальний Восток», – полагает эксперт. «Нужно видеть нужды простого человека в глобальных экономических проектах, которые озвучивались на Восточном экономическом форуме. Надо мерить все потребностями и судьбой конкретного россиянина, живущего в конкретном городе Дальнего Востока», – указал собеседник. В пятницу, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин заявил о необходимости запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. «Речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов. Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности», – сказал президент. «Важнейший вопрос для молодых специалистов и их семей, для всех граждан - это жилье, его качество и доступность», – сказал глава государства. Он напомнил, что «с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе «Дальневосточный гектар», а также о том, что около 24 тыс. семей уже смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита. «Есть предложения расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на правительстве», – заверил президент. Кроме того, регионы Дальнего Востока в 2022 году получат на модернизацию социальных объектов дополнительно порядка 20 млрд рублей. Из них не менее половины будут направлены на развитие инфраструктуры здравоохранения дальневосточных регионов. «Подчеркну: эти средства пойдут именно плюсом к 57 млрд рублей, которые уже планируется направить на программу модернизации первичного звена здравоохранения в [Дальневосточном] федеральном округе», – указал глава государства. Он также сообщил, что ежегодные расходы на систему здравоохранения на Дальнем Востоке будут увеличены. «Мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока, прежде всего его отдаленных и малонаселенных районов. Выделим на эти цели еще более 6 млрд рублей ежегодно», – сказал Путин. Опережающее развитие Дальнего Востока – «долгосрочный и абсолютный» приоритет для России, это перспектива развития страны «не на десятилетия, а на столетия вперед», подчеркнул Путин. «Даже в непростых условиях, связанных с пандемией и ее экономическими последствиями, мы не отказались от планов развития Дальнего Востока, а напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов развития Дальнего Востока», – указал глава государства. Картину с изображением Лукашенко с автоматом выставили в его резиденции 4 сентября 2021, 15:12 Текст: Вера Басилая

Во Дворце независимости Белоруссии выставлена картина, на которой президент Белоруссии Александр Лукашенко изображен с автоматом. Это полотно ему подарили на день рождения. «Во Дворце независимости выставили подаренную Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября… Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района Гомельской области, которые сегодня прибыли на экскурсию во Дворец независимости», - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства БелТА.



По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, картину «нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников службы безопасности президента», девушка работала над полотном около полугода, и в итоге его решено было преподнести в подарок Лукашенко. Лукашенко 30 августа отметил 67-летие. Первого сентября белорусский лидер рассказал, что в этом году получил на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая, ее написала дочь одного из сотрудников службы безопасности. Тогда же президент отмечал, что ему понравилась картина, на которой запечатлен важный в его жизни момент. Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет. Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались». Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.