Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба Эрдоган заявил о готовности России сотрудничать с Турцией в космической сфере 30 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Москва предложила Анкаре наладить сотрудничество в сфере запуска ракет в космос, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. «Мы говорили о космических исследованиях Турции. ... Наши делегации и команды оценят, какие шаги могут быть предприняты в отношении космоса. После этого мы определим сроки и дорожную карту для этого. Надеюсь, мы продвинемся в этом вопросе. Другими словами, в космических исследованиях есть гораздо более продвинутое предложение. Они предложили, чтобы мы вместе работали над строительством одной платформы на суше и одной в море и запуском с них ракет в космос», – заявил Эрдоган, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал он. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.

Эрдоган назвал Путина «дорогим другом» 29 сентября 2021, 14:18

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом. «Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС. Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган. Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. «Роскосмос» рассказал о ссоре советских космонавтов на орбите из-за алкоголя 30 сентября 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции «Салют-4» из-за бутылочки спиртовой настойки, следует из публикации в журнале «Русский космос», выпускаемом Роскосмосом. В мае 1975 года они прилетели на станцию на корабле «Союз-18». Экспедиция планировалась на 28 дней, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полете в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылочка спиртовой настойки элеутерококка. «Петр Ильич и Виталий Иванович решили ее ополовинить в начале полета, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полет почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что ее осталось грамм 50, не больше», – передает РИА Новости текст публикации. «Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга», – отмечается в публикации. Когда же Севастьянов через несколько дней игры в «молчанку» не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что «в бутылочке – противный горький концентрат, а спиртовая составляющая напитка испарилась сквозь пластик». На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции. Напомним, в 2011 году директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский заявлял, что отправка на орбиту алкоголя никогда за всю историю пилотируемой космонавтики не была разрешена и этот запрет сохранится. НАСА признавалось, что астронавты допускались к полетам в состоянии алкогольного опьянения. Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило» 30 сентября 2021, 04:05

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Анкара правильно поступила, купив у России ЗРК С-400, хоть это и вызвало недовольство США. Эрдоган подчеркнул, что Турция «сама покупает себе вооружения», это право подтвердили Анкаре как генсек НАТО Йенс Столтенберг, так и занимавший пост президента США Дональд Трамп. Эрдоган подчеркнул, что его стране «не пришлось бы» покупать С-400, если бы США продали Турции комплексы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. Его спросили, имело ли смысл приобретать российские ЗРК, учитывая последовавшие трения в отношениях с США. Эрдоган ответил: «Я думаю, оно того стоило». Президент Турции подчеркнул, что Анкара «укрепляет оборону так, как считает нужным». Однако он заверил, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны. Эрдоган указал, что у Турции и США «давние отношения», которые «будут укрепляться», их «необходимо защищать». Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Более того, Эрдоган заявил, что Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные ЗРК. Турция заступилась за «Серых волков» перед США 29 сентября 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

Анкара выразила беспокойство в связи с тем, что США могут причислить к террористическим группировкам молодежную организацию турецких националистов Bozkurtlar/Ulku Ocaklari («Серые волки»/«Очаги идеала»), заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. Бильгич выразил сожаление в связи с тем, что в «тексте поправок к закону США о национальной обороне» есть требование к Госдепу «подготовить отчет о том, является ли» организация террористической. Анкара отметила, что в США «окончательный текст закона еще не утвержден», он пока лишь одобрен Палатой представителей Конгресса США. Однако Турция считает «крайне печальной и тревожной» подобную «просьбу, содержащую необоснованные обвинения». В МИД Турции такой шаг американцев сочли очередной «попыткой антитурецкого лобби», поддерживаемого «некоторыми кругами» в Европе и США. Бильгич заявил, что «это, прежде всего, вредит борьбе с терроризмом». Он призвал «бороться с настоящими террористическими организациями», в числе которых назвал Рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает РИА «Новости». Бильгич заявил о недопустимости «предвзятых подходов» к туркам, «живущим в других странах». Анкара ожидает, что этот пункт не будет включен в окончательный текст закона, и «любые попытки ограничить свободу выражения мнения турецкой общины в США будут предотвращены», добавил представитель МИД Турции. Ультранационалистическая организация «Серые волки» (Bozkurtlar) существует в Турции с 1968 года, она считается экстремистским боевым крылом легальной турецкой Партии национального движения (ПНД). Ранее светские националисты из ПНД были в оппозиции. Но после того, как часть генералитета попыталась свергнуть президента Тайипа Реджепа Эрдогана в ходе путча в июле 2016 года, расклад сил в стране изменился, и ПНД стала союзником Эрдогана. 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе Сирии, в результате погиб российский летчик Олег Пешков. Боевики расстреляли его еще в воздухе, когда летчик спускался на парашюте. СМИ распространили видеоролик, в котором Челик с гордостью признавался в убийстве российского офицера. Предположительно Челик в тот момент был одним из командиров турецкого радикального движения «Серые волки», актив которого воевал на стороне сирийских мятежников в провинции Латакия. Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба 30 сентября 2021, 13:23

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. «Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и Минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган. Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости». «Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V» 29 сентября 2021, 17:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V». Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану. «Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС. «Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин. Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи 29 сентября 2021, 13:35

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает канцелярия турецкого лидера. «Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», – сообщили в администрации Эрдогана, передает ТАСС. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Эрдогана его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Также в состав делегации входит глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА «Новости». Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов. Китай показал ракету-носитель нового поколения 28 сентября 2021, 15:39 Текст: Алексей Дегтярев

На международном авиасалоне в китайском Чжухае продемонстрировали макет ракеты-носителя нового поколения, ее планируется применять для пилотируемых миссий на Луну. Ракета-носитель разработана для запусков пилотируемых космических кораблей нового поколения в соответствии с китайской программой, ее отличительными особенностями будут высокая надежность и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Кэцзи жибао». Высота ракеты – 90 метров. Она будет состоять из обтекателя, трех ступеней по пять метров в диаметре каждая, и системы аварийного спасения. Стартовая масса – до 2 тыс. тонн. Носитель сможет выводить на околоземную орбиту до 70 тонн полезной нагрузки, на лунную орбиту – до 25 тонн. Сейчас все еще проходит этап разработки этой ракеты. Ракета нового поколения должна расширить возможности страны в сфере пилотируемой космонавтики. Успех в разработке ракет сери «Чанчжен-5» дал возможность Китаю вести межпланетные исследования и строительство собственной станции, но возможности ракеты ограничены – носитель может доставить лишь до 25 тонн полезной нагрузки на орбиту. Также на авиасалоне представили макет сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», власти Китая сообщали о планах запустить ее в 2028 году. По расчетам, носитель сможет выводить на орбиту до 140 тонн полезной нагрузки и до 50 тонн на переходную орбиту Земля-Луна. Длина ракеты – более 90 метров, диаметр основного блока – 10 метров. В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана 29 сентября 2021, 16:27 Текст: Евгения Шестак

В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана. Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител. «У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером. Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Кремль: Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым 29 сентября 2021, 13:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что «эта тема обычно не обсуждается», и «в плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», передает ТАСС. «Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», – заключил он. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, так как страна не признает присоединение полуострова к России. Песков тогда заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Между тем в турецких СМИ предположили, что заявление Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль оценил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 30 сентября 2021, 13:10

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные, своевременные, нужные и полезные для Москвы и Анкары контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. «По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», – отметил Песков. Он также сообщил, что Путин поднял на переговорах с Эрдоганом тему ограничений на российские товары. «Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», – сказал Песков. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал Песков. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку» 29 сентября 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи поблагодарил его за позицию по строительству «Турецкого потока». «В полном объеме запущен и работает «Турецкий поток» – газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», – сказал глава российского государства. Президент также указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, передает ТАСС. Кроме того, Путин отметил успешное сотрудничество России с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии. «На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», – сказал он. По словам главы государства, ведомства России и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам. «Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», – сказал Путин. Он также отметил активную и продуктивную работу центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – считает российский лидер. Завершая приветственное слово, Путин отметил, что вопросов для обсуждения «очень много», и подчеркнул, что рад видеть Эрдогана в России. «По телефону всего не обсудишь, добро пожаловать», – резюмировал президент. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. В ООН высказали ожидания от встречи Путина и Эрдогана 28 сентября 2021, 20:49 Текст: Евгения Шестак

ООН надеется, что переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Сочи 29 сентября помогут политическому процессу в Сирии, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по арабской республике Гейр Педерсен. «Я надеюсь, что получит развитие <...> прекращение огня по всей стране. На основании этого мы начнем продвигаться в политическом процессе», – цитирует ТАСС Педерсена. Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов. Американцы нашли два объекта на орбите после необъявленного пуска Китая 28 сентября 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Китай в понедельник осуществил необъявленный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодрома Сичан, в результате которого американские военные обнаружили два объекта на орбите, сообщил известный в США эксперт Джонатан МакДауэлл. «Китайский исследовательский институт ракетной техники запустил «Чанчжэн-3B» с Сичана 27 сентября с тестовым спутником, предположительно, «Шиянь-10». (По итогам запуска) два объекта были каталогизированы (американскими военными) на геопереходной орбите с наклонением 51 градус. Официального объявления Китаем пока нет», – передает РИА «Новости» слова МакДауэлла. По его словам, старт был дан в 11.20 мск. По данным ВВС США, размещаемым на специализированном сайте space-track.org, в каталог действительно внесены два космических объекта с номерами 49258 и 49259 и международными обозначениями 2021-087А и 2021-087B. Первый объект находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса, минимальной высотой над поверхностью Земли 177 километров и максимальной 40 104 километра, второй - с наклонением 51,35 градуса и высотами 209 и 39 591 километров. При этом в каталог включены два объекта от предыдущего – объявленного – космического запуска. Он был также выполнен Китаем – ракетой «Куайчжоу-1А» со спутником серии «Цзилинь-1» с космодрома Цзюцюань. Объекты имеют номера 49256 и 49257 и международные обозначения 2021-086А и 2021-086B. Напомним, Китай в понедельник осуществил запуск спутника дистанционного зондирования серии «Цзилинь-1» HR-02D. Кремль анонсировал выход Путина из режима самоизоляции 29 сентября 2021, 12:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин, который в среду личную проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции. По его словам, Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи сначала поговорят один на один, затем последует рабочий завтрак. Напомним, 14 сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, то есть две недели уже истекли. Президент рассказал, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность.