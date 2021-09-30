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Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer
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Свыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.
Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», сообщает ZN.ua.
При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью».
Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer.
Украинским силовикам разрешили стрелять без получения приказа
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством, сообщили военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ.
«Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения – в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», – приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel, передает ТАСС.
На прошлой неделе Залужный в интервью «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом) заявил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. «Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <…>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо», – сказал он. При этом Залужный отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику.
Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».
В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа.
«Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru.
По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий».
«А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость».
Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.
Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ.
Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19
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Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.
Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости».
Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.
Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.
Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции.
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Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ
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МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V».
В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».
«Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД.
Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею».
«Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД.
В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства».
«Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД.
Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.
Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза»
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Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза.
«На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог.
Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт.
Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.
В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией.
Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС.
На Западе выдвинули новую версию попытки подрыва газопровода в Крыму
Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму, согласно которой она могла быть выгодна Украине.
По мнению обозревателя издания, Киев мог специально использовать для диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Как считает автор, это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в «подавлении крымскотатарского народа». Также она обратила внимание на тот факт, что нападение произошло до Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
«Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств», – подчеркнула Кади.
Публицист выразила недоумение, почему крымские татары «не понимают, что их эксплуатируют». Также она напомнила, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский решил сравнить организацию с «супергероем на пенсии».
«Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом», – отметила Кади.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.
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В Кремле выступили против использования Украиной турецкого вооружения в Донбассе
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Россия выступает против того, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР, Москва считает важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина – страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины», – приводит его слова ТАСС.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Украина отстала от плана по накоплению угля для отопительного сезона
Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Мы видим отставание от того графика (накопления угля), который был спланирован. Но мы планируем догнать за счет увеличения добычи и, соответственно, импорта угля... Это даст возможность спокойно пройти отопительный сезон», – цитирует РИА «Новости» Галущенко.
По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 млн тонн угля и импортировать 600 тыс. тонн для безопасного прохождения отопительного периода. Также он добавил, что в настоящее время в подземных хранилищах газа накоплено 18,8 млрд кубометров, а к началу отопительного сезона планируется закачать 19,2 млрд кубометров газа, что позволит спокойно пройти отопительный период.
При это министр отметил, что минэнерго планирует в отопительный сезон максимально использовать энергоблоки АЭС в стране.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа.
Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.
В Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»
Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V».
Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану.
«Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС.
«Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин.
Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16.
В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
На Украине заявили о потере «всех друзей»
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что разрушительная внешняя политика Киева привела к потере всех «друзей по периметру» украинских границ.
«Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?», – задался вопрос он, передает РИА «Новости».
По мнению Бортника, Украине придется заплатить не только за текущее соглашение между Москвой и Будапештом по поставкам газа, но и за ситуацию в будущем.
«Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года», – пояснил эксперт.
По его словам, на Венгрию приходится около десяти процентов прокачки газа через территорию Украины, что пополняло бюджет на 200 млн долларов ежегодно.
Бортник также заявил, что Будапешт несет дополнительные убытки из-за договора с «Газпромом» о поставках газа через «Южный поток», но при этом все равно решился на этот шаг для того, чтобы не связывать с недружественным Киевом.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Вакцина «КовиВак» оказалась эффективна против коронавируса на 98,4%
Вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от заражения коронавирусом и на 99,1% – от тяжелой формы течения болезни, сообщила директор по качеству центра Александра Синюгина.
«Вакцина «КовиВак» производства ФГАНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН производится в промышленном масштабе с марта 2021 года. На данный момент полный цикл вакцинации нашей вакциной прошли уже более полумиллиона жителей России», – сказала она, передает ТАСС.
По словам Синюгиной, уровень протекции вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%.
Ранее сообщалось, что Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее.
Тем временем президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что российские вакцины для профилактики COVID-19 на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные РНК-вакцины.
На Украине назвали причины возможного развала страны
На Украине рассматривают сценарий раздела страны между соседними государствами, причинами окончательного развала страны могут стать новые народные волнения и имеющийся политический кризис, сообщил политолог Руслан Бортник.
«Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <...> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <...> Восток побежит понятно куда», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».
Он отметил, что подобные сценарии якобы обсуждались и раньше, но соседи Украины не решались на этот шаг «из-за другой европейской политики» и влияния США. По его мнению, некоторые регионы «с удовольствием» войдут в состав других государств, если такая возможность появится.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо учредить платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления.
Представители посольства США на Украине посетили Донбасс
Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном артиллерийском катере для оценки ситуации в территориальных водах страны, сообщил пресс-центр штаба ООС.
«Делегация посольства США на Украине посетила район проведения операции Объединенных сил. В частности, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы «Мариуполь», который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках ответственности. Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины», – передает сообщение штаба РИА «Новости».
Отмечается, что помимо этого представители США посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством.
Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».
В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В Киеве сочли обострение в Донбассе местью Зеленскому за визит в США
Причинами обострения ситуации в Донбассе являются возобновление работы в «нормандском формате» и месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за визит в США, считает представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.
«Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы «нормандского формата». Была встреча политических советников в режиме видеоконференции и самой минской группы... Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США», – сказал Арестович в интервью агентству «Украинские новости».
Еще одной причиной Арестович назвал российско-белорусские учения «Запад-2021» и выборы в Госдуму.
В начале сентября Зеленский находился с рабочим визитом в США. Президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
На Украине венгерского министра упрекнули за автомобильный кортеж
Депутат Рады Украины, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко упрекнул министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в использовании автомобильного кортежа.
«Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах? Специально снял кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Сколько в нем машин, пишите в комментариях», – написал он в своем Telegram-канале.
На видео, которое опубликовал Гончаренко, видны несколько проезжающих черных машин в сопровождении мотоциклистов с мигалками.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.