Бывший вице-президент Афганистана Салех опроверг взятие Панджшера талибами

Экс - вице-президент Афганистана Амрулла Салех, заявил, что остается в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер, и никуда из страны не уезжал. «Талибан» (запрещен в РФ), по его словам, не взял контроль над провинцией.

«В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами», – отметил Салех в аудиообращении BBC, передает ТАСС.

По его словам, силы сопротивления «находятся в непростом положении», однако талибам не удалось добиться «какого-либо существенного перевеса» на поле боя. «У талибов, равно как и у нас, есть потери», – добавил политик, обращение которого в своем Twitter опубликовала журналистка телеканала BBC World News Ялда Хаким.

Близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции заявил, что сообщения о взятии талибами Панджшера являются слухами, которые распространяют боевики для «запугивания населения». «Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать», – указал источник.

Ранее представитель движения Талибан (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер, источник во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.

До этого стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан. В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.

Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».