Путин рассказал о не связанной со Скуратовым версии гибели митрополита Филиппа Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса Путин поручил оснастить порты России системами экологического мониторинга 3 сентября 2021, 12:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Все российские грузовые порты должны быть оснащены системами непрерывного экологического мониторинга. Это требование необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. При существенном росте железнодорожных перевозок и перевалки в портах необходимо уделять особое внимание экологическим рискам, и ряд решений на этот счет уже принят, напомнил Путин. «В том числе заключены соглашения со стивидорными компаниями. В них прописано, что в портах России должны быть экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалке грузов. Считаю, что нужно <...> закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России, не только Находка, Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин призвал рачительно относиться к запасам сырья в Арктике.

Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2» 3 сентября 2021, 09:28

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме. «Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства. Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне. Тем временем президент России Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Путин рассказал о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах 3 сентября 2021, 09:46

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. «Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал он, передает ТАСС. По словам президента, это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. «Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на десять лет», – добавил глава государства. Путин выразил надежду, что преференциальный режим на Курилах даст весомый результат для запуска проектов в приоритетных сферах. «Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка», – сказал он, передает РИА «Новости». Летом Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил премьеру Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, близкую к офшору, и десять лет не проводить никаких проверок. Путин описал реакцию на замечание школьника 3 сентября 2021, 12:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сказал, что даже не обратил внимание на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории. «Я даже не обратил на это внимание. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», – передает РИА «Новости» слова президента на ВЭФ. «И прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в «Океане» такие грамотные, подготовленные. И, что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Ну послушайте, вот это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках», – добавил он. 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Ранее в Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка. Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии 2 сентября 2021, 19:12 Текст: Вера Басилая

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей. «На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане 2 сентября 2021, 13:44 Текст: Алина Назарова

Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Путин заявил о важности доставки товаров по Севморпути 2 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Доставка товаров по Северному морскому пути значительно снижает их стоимость, это важно и прибыльно не только для России, но интересно и другим странам, заявил президент Владимир Путин. «Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка», – сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в Арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры, передает РИА «Новости». На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для России, Путин ответил, что «если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались». Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 млн тонн, и сообщил, что Россия будет работать со всеми, кто этого захочет, «очень корректно, в рамках международного права». При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона. «Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать – нет», – добавил президент. Весной Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Путин открыл гелиевый хаб в Приморье 3 сентября 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока. В ходе церемонии Путин отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям, ищет новые ниши на отечественном и мировом рынках, передает ТАСС. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. Объем инвестиций в создание гелиевого хаба на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморье превышает 6 млрд рублей. Хаб необходим для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), одного из инфраструктурных проектов Газпрома на Дальнем Востоке, который станет частью центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн кубометров ежегодно. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе», а на днях там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия. Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока 2 сентября 2021, 14:01 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. «Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он также заявил, что все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование. «Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов – все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы», – сказал Путин. Он также отметил, что предложения бизнес-сообщества будут учтены при развитии Дальнего Востока. «Сегодня находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию дальневосточного региона» –сказал Путин. Ранее Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус». Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ 3 сентября 2021, 09:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин и вице-премьер, полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поспорили, кто был вдохновителем Восточного экономического форума. «У нас есть перечень выступающих, но мне бы хотелось, чтобы мы без особой забюрокраченности провели нашу сегодняшнюю встречу. Но, тем не менее, не могу не предоставить слово Юрию Петровичу Трутневу, который был вдохновителем и, можно сказать, в известной степени автором идеи проведения подобных форумов», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Трутнев в ответ поблагодарил президента и добавил: «Вдохновителем у нас были вы, а я только исполнителем». «Хорошо», – согласился президент России. Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной 2 сентября 2021, 13:17 Текст: Алина Назарова

Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития округа в рамках Восточного экономического форума. «Обращаю внимание: самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была, что называется, подъемной для людей», – сказал он, говоря о работе единой дальневосточной авиакомпании. Кроме того, Путин указал, что «льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года». Для этого, продолжил глава государства, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки, передает ТАСС. Также, по словам президента, российские власти должны создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока. Он подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле. Путин также обратил внимание на то, что ежегодно профильное министерство «с боем» получает субсидии на льготные авиаперевозки из ДФО. «Все граждане РФ – все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования», – распорядился глава государства. Одновременно Путин заявил, что малые аэропорты должны быть избавлены от избыточных требований к их работе, но не в ущерб безопасности. Президент отметил, что многие населенные пункты ДФО находятся в удаленных и труднодоступных местах, для их жителей авиаперелет – это единственный способ связи с «большой землей». При этом, по его словам, «малые аэропорты, даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю, обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы, или почти те же самые, в том числе по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования». «Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, и по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, обременительных требований к работе, конечно (чтобы ни у кого не было глупых мыслей), не в ущерб безопасности, это само собой разумеется», – сказал президент. Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Путин поручил создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. В августе 2021 года первый рейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» совершил перелет из Петропавловска-Камчатского в Магадан. Путин назвал недостаточными меры поддержки Дальнего Востока 2 сентября 2021, 14:19 Текст: Алина Назарова

Продолжающийся отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что мер поддержки региона недостаточно, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума. «Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно если мы наблюдаем отток населения», – сказал глава государства, передает ТАСС. Также Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке. «Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», – сказал он. Ранее Путин заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. Он также заявил, что все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование. Путин заявил, что мер поддержки детей в России пока недостаточно 2 сентября 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

В России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора (мер поддержки) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент также призвал подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе. Ранее в Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Путин заявил о нехватке мощностей для реабилитации после COVID на Дальнем Востоке 2 сентября 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Дальневосточным регионам не хватает мощностей для медицинской реабилитации после перенесенного коронавируса, но людям нужно оказать помощь, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе и тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. Путин поручил предусмотреть «отдельные решения для жителей Дальнего Востока» по развитию такой инфраструктуры в программе медицинской реабилитации. Он также указал, что развивать медицину на Дальнем Востоке нужно с учетом специфики региона. «Нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока, руководствоваться здесь какими-то усредненными формулами, действовать по шаблону абсолютно недопустимо», – заявил глава государства. И если «действовать по этим шаблонам, кардинального результата, ощутимых изменений к лучшему» достичь не удастся, констатировал он. «На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает, а людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) порой оставляет желать лучшего», – сказал Путин. «В этом вопросе необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. Прошу правительство на этот счет оформить свои предложения», – распорядился президент. Ранее сообщалось, что в народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы». Путин отложил решение об отсрочке проверок бизнеса 3 сентября 2021, 07:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса. «Пять лет – это конечно, большой срок... Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе его общения с модераторами и спикерами ВЭФ. На встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ в пятницу глава государства отметил, что форум «прочно занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода». «Это интересная площадка, полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти», – передает ТАСС слова Путина. Он пояснил, что ВЭФ «позволяет проанализировать то, что сделано в регионе, огромном регионе России – Дальневосточном – за предыдущее время и наметить совместно какие-то шаги по развитию региона». «Это важно для людей, здесь проживающих, для власти, для того, чтобы продемонстрировать, на что мы способны, а для бизнеса – для того, чтобы начать или продолжить интересные, перспективные проекты, которые для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в хорошем смысле слова амбиции, приносят прибыль, что немаловажно», – подчеркнул президент. Он отметил, что на нынешней встрече хотел бы получить информацию о работе на ВЭФ. В четверг Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. Путин подтвердил отсутствие личного мобильного телефона 3 сентября 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что не пользуется мобильным телефоном. Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев в самом его начале обратился к главе государства: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) – у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», – передает РИА «Новости» слова Брилева. «Мне кажется, это не трудно было заметить», – пошутил президент. После чего журналист поинтересовался у главы государства, пользуется ли он мобильным телефоном вообще: «А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?». «Нет», – ответил Путин. Напомним, 20 августа телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным в Москве. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина нет мобильного телефона. Как пояснил Песков, информацию Путин получает в разных вариантах: «папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты», кроме того, президент «может сам в компьютере посмотреть интернет».