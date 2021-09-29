Вакцина «КовиВак» оказалась эффективна против коронавируса на 98,4%

Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за коронавируса

Основной сценарий развития событий с коронавирусом – это сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Баранова заявила, что «основной сценарий сейчас такой»: вакцина «как-то действует, вирус тоже как-то мутирует», и «все ждут», передает РИА «Новости».

«Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус – одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается... У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», – сказала она.

Биолог отметила, что вариант натурального ослабления вируса также остается, но за два года пандемии вирус, если и ослабел, то совсем незаметно.

«В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше», – добавила Баранова.

По ее словам, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить.

«Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку «другое тело» или «обновить», – сказала биолог.

Ранее Баранова заявила, что «каждый эпизод коронавирусной болезни! Сокращает продолжительность жизни человека на 1,5-2 года.