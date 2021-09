Международные наблюдатели позитивно оценили выборы в России Контроль за соблюдением масочного режима усилили в транспорте Москвы Полиция начала задержания причастных к организации незаконных акций КПРФ в Москве 29 сентября 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Московские правоохранители проводят мероприятия, направленные на задержание причастных к организации незаконных акций КПРФ в столице, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Москвы 20 и 25 сентября 2021 года», – сказали в ведомстве, передает ТАСС. На прошлой неделе в центре Москвы прошла несанкционированная акция КПРФ, в ней участвовали 400 человек. В то же время ГУ МВД по Москве указали, что расценивают «публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности». Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов охарактеризовал как «уголовное преступление» ситуацию с блокированием сотрудниками полиции в Москве общественной приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.

Платошкин призвал коммунистов Москвы сдать мандаты 27 сентября 2021, 19:52 Текст: Елена Мирошниченко

Дипломат, историк, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин призвал московское отделение КПРФ сдать думские мандаты, полученные по результатам прошедших парламентских выборов. «Столичные коммунисты, прежде всего, должны сдать свои мандаты, потому что их товарищи не прошли [в Госдуму]. Кстати, они сами тоже не прошли. Я имею в виду Валерия Рашкина, Дениса Парфенова и Сергея Обухова: все они провалились в одномандатных округах и только из-за ДЭГ прошли по партийному списку. Получается, они будут в Госдуме, а их товарищи, которые не были в партийном списке, шли как одномандатники и тоже провалились из-за ДЭГ. Я считаю, что столичные коммунисты, если у них есть честь и совесть, должны поддержать своих товарищей и не участвовать в работе такой Госдумы», – сказал он в беседе с «Ридусом». Платошкин подчеркнул, что он, столичные коммунисты и формально вся КПРФ не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. «Мне непонятна позиция руководства партии, которое говорит: «Мы выборы не признаем, но в Думе работать будем», – добавил Платошкин. Идею, согласно которой депутаты-коммунисты должны сдать мандаты, накануне озвучил лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в своем телеграм-канале. «Если КПРФ в полном составе откажется от мандатов, то это и будет непризнанием выборов. И на улицы ходить не надо, и громких слов не потребуется, просто Зюганов тихо и внятно скажет: «Мы не признаем результаты выборов и отказываемся от мандатов». После этого Система сразу перейдет в почти катастрофический кризис, руководство АП будет уволено, президент должен будет лично вести переговоры с крупнейшей оппозиционной партией страны. Системные репрессии против КПРФ практически невозможны, поскольку они вызовут недовольство Пекина и позволят Западу более весомо высказываться о том, что выборы в России – показушный балаган», – написал он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, сообщила пресс-служба мэра столицы. «Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной на официальном портале мэра и правительства столицы. Рейтинг составляется на основе показателей туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и бизнеса. На первом месте рейтинга расположился Лондон, следом за ним Париж, а третье место досталось Нью-Йорку. При составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. В категории «Продукт» Москву признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. В категории «Досуг» российская столица получила пятое место, по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга. Напомним, Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году. Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы 26 сентября 2021, 17:58 Текст: Дарья Григоренко

Граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, заявил в эфире телеканала «Россия 1» председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин. Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства, передает РИА «Новости». «Новые полномочия используются в зависимости от необходимости. Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», – пояснил он, отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем. На предложение президента возглавить Думу в новом созыве, парламентарий ответил: «Для меня это доверие». Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой. Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов 29 сентября 2021, 12:20

Фото: Александр Шалгин/

пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка «Единой России», подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва, говорится в проекте постановления ЦИК. Согласно документу, от думских мандатов отказались еще два представителя «Единой России» из общефедеральной части списка партии – руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Девушка без прав и в состоянии алкогольного опьянения в Москве проехалась на машине своего молодого человека и столкнулась с семью машинами, сообщили в столичной Госавтоинспекции. «Примерно в 12.00 21-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Hyundai Solaris совершила столкновение с семью припаркованными автомобилями во дворе дома по адресу: улица 8-я Текстильщиков, дом 9», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Девушка рассказала, что автомобиль принадлежит ее сожителю, она решила покататься, пока он на работе. Правоохранители составили административные материалы о невыполнении водителем требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения; нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона; управлении транспортным средством, не имея при себе необходимых документов; несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Девушке грозит административный арест от 10 до 15 суток. Власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима 27 сентября 2021, 18:55 Текст: Дарья Григоренко

В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. «Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно»,– пояснил Немерюк, передает ТАСС. Он добавил, что за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее сообщалось, что, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит». Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад. В Москве заметили семилетнего ребенка за рулем машины 26 сентября 2021, 17:17 Текст: Евгения Шестак

Столичная Госавтоинспекция намерена проверить видеозапись с несовершеннолетним, управляющим транспортным средством на МКАД в Москве. Семилетний мальчик сидел на коленях у своего отца за рулем машины Toyota. В настоящее время в ГИБДД устанавливают место и время совершенного правонарушения, сообщается в Telegram-канале ведомства. В ведомстве выяснят, кто позволил ребенку управлять машиной. В Госавтоинспекции данный инцидент назвали крайне опасным для жизни и здоровья ребенка, а также для других участников дорожного движения. Ранее полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes. Позже Гусева задержали. ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима 28 сентября 2021, 11:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Московский торговый центр «Атриум» может быть закрыт на 90 суток из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский. «В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре «Атриум», расположенном по адресу: ЦАО, Земляной Вал, дом 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом – на подбородке. Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», – приводит его слова РИА «Новости». Юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее суд Москвы приостановил на неделю работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в связи с нарушениями правил профилактики COVID-19, допущенных владельцем магазина компанией «Лубянка девелопмент». В Москве начали тестировать камеры для наказания нарушающих тишину ночью 28 сентября 2021, 10:21 Текст: Елена Мирошниченко

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестирование камер с шумомерами: одна из них установлена в центре Москвы в районе Чистых прудов в рамках предстоящей борьбы с шумными автомобилями и мотоциклами. «Штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины (или мотоцикла), а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в пяти-семи точках по ходу движения», – рассказал «Коммерсанту» начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов. Также к материалам будет приложен видеоролик. Камера нового типа оборудована четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами на Х-образном креплении, прибор будет записывать звук, снимать фото и видео. Замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что камеры будут устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта. Чтобы было разрешено применять такие установки, камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, а также необходимо будет также утвердить методику измерения шума. Комиссия Мосгордумы по законодательству в понедельник поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины». Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин предложил штрафовать за нарушение тишины в Москве с помощью камер с шумомерами. Собянин хочет внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам ти Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам.

Москве не следует реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», – сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос про сомнения Запада относительно выборов в России. По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов. «Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы все это сократим до стандартных норм - и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar – или все, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так – значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными», – отметил Медведев. Кроме того, он прокомментировал попытки вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы и заявил, что у России должен быть «полный арсенал» влияния на такого рода цифровых гигантов, вплоть до запрещения деятельности. По словам Медведева, влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности. «Я сказал не о том, что нужно запрещать. Я сказал о том, что должны быть нормы, позволяющие влиять... Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила – ну и прекрасно», – отметил Медведев. Он также отметил, что даже США сейчас такие государственные, а не корпоративные нормы собираются принимать, те же процессы идут и в Европе. «Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей - и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему», – добавил Медведев. Также он заявил о системном противодействии из-за рубежа усилиям России, направленным на технологическое развитие. «Все то, о чем я сказал, осложняется системным противодействием нашим усилиям из-за рубежа. Здесь нам напрямую ограничивают доступ к технологиям, которые имеют большое значение для роста экономики, зачастую просто сокращаются даже научные контакты. Ну и чтобы обеспечить технологическое развитие в этих условиях, нужно тщательно определять приоритеты, и, как я уже сказал, быть максимально настойчивыми», – сказал Медведев. Он также обратил внимание на необходимость формирования конкретных технологических задач, которые должны быть тесно увязаны с практическими интересами. Ранее президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло заявил, что все попытки зарубежных структур по дискредитации выборов в Госдуму полностью провалились: организаторы кампании, понимая, что российские избиратели не верят в агрессивную пропаганду Запада, «слили» ее, а также своих сторонников, действуя затем «истерично» и без стратегического плана. Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах 27 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах и не переходят на работу в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из «пятерки» партии «Единая России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это