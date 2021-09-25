КПРФ исправила анонс несогласованной акции после уведомления Роскомнадзора В несогласованном митинге КПРФ в Москве приняли участие 400 человек 25 сентября 2021, 16:16 В центре Москвы прошла несанкционированная акция КПРФ, в ней участвовали 400 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. «В 14.00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. На акции присутствовал первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, секретарь МГК партии Денис Парфенов, передает РИА «Новости». Спикеры повторяли уже ранее звучавшие из уст руководства КПРФ, в том числе лидера Геннадия Зюганова, слова о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования по выборам в Госдуму в Москве, а также о других нарушениях, имевших место, по утверждению коммунистов. Представители организации SERB вышли к памятнику Пушкину с плакатом «В. Рашкин, в ваших руках красное знамя полиняло». Через некоторое время завязалась потасовка, в ходе которой участники акции отобрали у них плакат. Рашкин после выступления в сопровождении полиции покинул митинг и уехал на корейском внедорожнике. Полиция, вопреки сообщениям ряда СМИ, его не задерживала. Полицейские неоднократно предупреждали присутствующих о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Делали они это с помощью портативных громкоговорителей, а также через громкоговоритель полицейского автомобиля, стоявшего рядом с памятником Пушкину. Через какое-то время из колонок автомобиля включили песни. Задержанных на акции, несмотря на предупреждения, не было. В ГУ МВД по столице предупреждали, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность.

Немецкая компания разорвала контракты на поставки газа по всей Германии 25 сентября 2021, 01:57

Фото: Simon Belcher/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ. «За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития [событий] на энергетическом рынке никто не мог ожидать», – приводит текст заявления компании РИА «Новости». Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в Европе в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. При этом компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пусты. Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. «Так мы больше не можем продолжать [работать] с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты», – объяснила компания. Deutsche Energiepool не уточнила, сколько клиентов коснулось решение о разрыве контрактов. Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе. Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool – первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным издания, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon. На открытии торгов в пятницу стоимость газа на фьючерсном рынке Европы упала до 840 долларов за 1 тыс. кубометров. На торгах 15 сентября стоимость газа несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Газпром назвал обвинения в недопоставках газа в Европу абсурдными, подчеркнув, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах. Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград подтвердила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен объяснила множеством факторов. Перед этим Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. В Кремле на требование об увеличении поставок газа в Европу отметили, что газ невозможно транзитировать, не продав. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы 24 сентября 2021, 17:36

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы России и передать его своему соратнику по партии Дмитрию Кузнецову. «Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной Думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря политика. По его словам, Прилепин готов рассмотреть предложение стать и. о. губернатора в одном из регионов, если такое поступит. Прилепин ранее заявил, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов». Ранее Прилепин сообщил, что готов возглавить фракцию в новом созыве Госдумы, если партия сочтет это необходимым. Эксперт: Узбекистан должен отреагировать на нападение на русскоязычного мальчика в Ташкенте 24 сентября 2021, 20:00

Фото: кадр из видео

Текст: Андрей Резчиков

«Если правительства стран региона заинтересованы в конструктивных отношениях с Россией, то такие нарушения следует пресекать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Сутырин. Так он отреагировал на появление в Сети видеозаписи из Ташкента, на которой ровесники избивают восьмилетнего мальчика под крики «Урус!». «Властям надо вести системную профилактику, иначе это не только осложнит их отношения с Москвой, но и создаст напряженность внутри обществ самих этих стран. Попытка загнать под ковер эти проблемы лишь усугубит их – как и попытки части местных элит заигрывать с националистическими настроениями. К сожалению, такие попытки нередко сегодня встречаются в странах постсоветского пространства», – посетовал главный редактор аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин. Проявления национализма в странах Центральной Азии в последнее время стали чаще попадать в блогосферу, констатировал эксперт. «Часто говорят, что имел место случай проявления бытового национализма. Но в таких «случаях» надо тщательно разбираться. Если они остаются без реакции местных представителей власти и охраны правопорядка, то могут быстро превратиться в разрушительную тенденцию», – предупреждает главный редактор. По мнению Сутырина, Ташкент в последние годы демонстрирует заинтересованность в расширении сотрудничества с Москвой, «однако проявления национализма, в том числе на бытовом уровне, препятствуют этому». «Российская сторона вправе добиваться защиты и уважения прав соотечественников по линии официальных контактов с соседними странами. Важно добиваться реакции местных властей на нарушения и сотрудничества в расследовании», – подытожил Сутырин. В пятницу стало известно о нападении в Ташкенте на восьмилетнего ребенка. Поводом для нападения, как предполагается, стало лишь то, что ребенок использовал русскую речь. Бабушка мальчика Лилия сообщила, что она увидела на улице, как ее внука с криками «Урус, урус!» (в переводе с узбекского «русский») избивают соседские дети. «Я бегу к внуку – у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», – рассказала Лилия. Женщина утверждает, что мать одного из напавших детей потом набросилась и на нее с криками «Езжай в свою Россию!». После этого бабушка и мать мальчика пошли подавать заявление в полицию, при этом им пытался помешать отец одного из хулиганов. В ролике, опубликованном в соцсетях, слышно, как он угрожает женщинам расправой, обещая «зарыть». В итоге женщины все же пришли в полицию, однако та отказала в возбуждении уголовного дела. Полицейские ограничились тем, что на каждого участника ссоры составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Австралия, Индия, США и Япония решили объединиться против новых вызовов 25 сентября 2021, 04:54

Фото: Sarahbeth Maney/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на открытии первого очного саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, «четверка») в Белом доме объявил о намерении Австралии, Индии, США и Японии совместно заниматься преодолением ключевых вызовов современности. По словам главы американской администрации, данное объединение было сформировано Вашингтоном, Канберрой, Нью-Дели и Токио, «чтобы заниматься ключевыми вызовами текущей эры – от коронавируса до климата и новых технологий», передает ТАСС. «Оно олицетворяет [предусматривающий международное сотрудничество] подход, о котором я говорил ранее на этой неделе в ООН», – убежден Байден. «Когда мы (лидеры стран – участниц диалога) встретились полгода назад [в виртуальном формате], то взяли на себя конкретные обязательства по продвижению нашей общей позитивной повестки дня для свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов», – добавил президент США. Для участия в первом очном саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, «четверка») в Белом доме в Вашингтон прибыли премьер-министры Индии, Австралии и Японии Нарендра Моди, Скотт Моррисон и Есихидэ Суга. Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что партнерство Вашингтона, Лондона и Канберры в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) и Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad, «четверка», в которую входит Австралия, Индия, США и Япония) дополняют и укрепляют друг друга, Нью-Дели и Токио восприняли новость о новом партнерстве AUKUS«с теплотой». В пятницу советник канцлера Германии Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген заявил, что решение Австралии, Британии и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО». Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками. Глава крупнейшей фракции ЕП – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что создание партнерства Австралии, Британии и США в сфере безопасности стало шоком для НАТО, продемонстрировав значение союзничества и обязательств для входящих в AUKUS стран. Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит «четверки». В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате. Две бутылки в одни руки: В США ввели лимит на продажу алкоголя из-за дефицита 24 сентября 2021, 20:15

Фото: Joseph B. Frederick/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Магазины в нескольких штатах США столкнулись с нехваткой алкоголя, напитки начали продавать ограниченным числом бутылок в одни руки. Дефицит алкоголя наблюдается в штатах Северная Каролина, Вермонт, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания. Изначально проблемы с поставками алкогольных напитков в США возникли из-за пандемии коронавируса, однако сохраняются до сих пор, передает NPR. В Пенсильвании решили ввести ограничение на продажу алкоголя: покупателям будет доступно не более двух бутылок определенных напитков в день. Совет по контролю за алкогольными напитками Пенсильвании включил в перечень таких товаров 42 наименования. В частности, речь идет о марках Blanton’s, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Patrón и Veuve Clicquot, сообщает The Philadelphia Inquirer. Кроме того, в «обозримом будущем» ограничения на продажу могут коснуться коньяка Hennessy, бурбона Buffalo Trace и текилы Patrón. Отмечается, что продажи алкоголя в США выросли с начала пандемии в марте 2020 года, также сейчас в стране начинают открываться бары. При этом наблюдается нехватка стекла и алюминия, а также водителей грузовиков и работников складов. В Китае выразили недовольство качеством куриных лап из России 24 сентября 2021, 21:03

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Главное таможенное управление Китая предъявило претензии к качеству поставляемых из России куриных лап, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. «В ходе переговоров, состоявшихся 24 сентября в формате видеоконференции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Случаи несоответствия продукции качеству были выявлены в августе и сентябре 2021 года. Россельхознадзор проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов России. «Представители Главного таможенного управления КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства и пообещали не принимать мер в отношении продукции, поступившей из России до 24 сентября 2021 года», – отметили в ведомстве. Ранее Россельхознадзор опроверг перебои с поставками мраморной говядины. Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ 24 сентября 2021, 22:36

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений». «В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», – утверждается в сообщении командования в соцсети Facebook. В среду на Украине начались учения «Объединенные усилия – 2021» с участием НАТО. В этот же день украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом. В понедельник в Черном море стартовали учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок. Похитители медалей у Весниной вернули награды и извинились 24 сентября 2021, 21:59

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Укравшие у российской теннисистки Елены Весниной олимпийские медали вернули награды спортсменке, сообщил источник в Федерации тенниса России. Несколько дней назад злоумышленники вернули на КПП подмосковного поселка, где живет Веснина, завоеванную теннисисткой в Рио-де-Жанейро золотую медаль и серебряную из Токио, сообщил собеседник Ura.ru. По данным «Комсомольской правды», вместе с медалями похитители оставили коробку конфет и положили «записку с извинениями». Напомним, у Весниной в середине сентября похитили олимпийские медали из дома в Подмосковье, она написала заявление в полицию. США предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2» 25 сентября 2021, 02:31

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Если Соединенные Штаты решатся ввести новые жесткие санкции в отношении «Северного потока – 2», то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, выразил мнение заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Если он (президент США Джо Байден) введет санкции [против «Северного потока – 2»], это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой [американской] администрации по восстановлению отношений [c ЕС] пойдет прахом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости». Гривач предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок. «Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко», – заключил Гривач. В пятницу Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о частном визите Лукашенко в Сочи 24 сентября 2021, 18:44 Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник. «Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», – говорится в соообщении. Как уточняется, президент республики «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию». Ранее Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября. Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ. В Германии за два дня до выборов появились данные «экзит-полла» 24 сентября 2021, 22:58

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Немецкий телеканал ARD по неизвестной пока причине во время эфира в пятницу запустил бегущую строку, на которой было написано «Экзит-полл» по выборам в Бундестаг на 17.46» и публиковались предполагаемые результаты по четырем партиям, сообщило издание Bild. Бегущая строка с данными появилась около 18.30 (19.30 мск) и была доступна в течение всего лишь нескольких секунд. Согласно расчетам, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) якобы набирал 22,1% голосов, социал-демократы – 22,7%, «Альтернативы для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых», передает ТАСС. Что стало причиной сбоя и базируются ли данные «экзит-полла» на каком-то предварительном опросе, в ARD пока не объяснили. Во время появления бегущей строки шло развлекательное шоу «Погоня». Парламентские выборы в Германии состоятся в ближайшее воскресенье. Избирательные участки откроются в 08.00 и будут работать до 18.00. Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзит-поллов. Накануне кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет призвал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине. Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Пушков объяснил метания Зеленского по миру поиском денег 25 сентября 2021, 07:32

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сенатор Алексей Пушков указал на связь «мечущегося по мировым площадкам» в поисках денег президента Украины Владимира Зеленского с докладом Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине. «Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже «на высоком уровне» ему говорили, что Европа не будет «вкачивать» деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится. «Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа «Крымской платформы» и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик», – заключил он. Накануне Европейская счетная палата (ЕCA) обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно. Напомним, в начале сентября Зеленский представил в США «план трансформации Украины» за 277 млрд долларов. Сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США. Гинцбург: Вторую пандемию человечество может не выдержать 24 сентября 2021, 18:06

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Пандемия коронавируса показала, что второй раз человечество может не выдержать такое испытание, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать – да», – сказал он во время мероприятия, организованного Российским еврейским конгрессом, передает ТАСС. Гинцбург считает, что надо сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные. Ранее российский иммунолог сообщил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%. Кроме того, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. В «Слуге народа» заявили о неспособности Украины дожить до следующей зимы 25 сентября 2021, 09:49

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, заявила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер. Буймистер заявила в эфире телеканала «Наш», что энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента, передает РИА «Новости». «Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», – сказала она. При этом Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей. Вследствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», – предупредила она. Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ. В Сеть попали данные более чем 150 тыс. клиентов одного из российских банков 24 сентября 2021, 19:40

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В свободном доступе в Сети опубликованы более 150 тыс. анкет с данными клиентов Совкомбанка, которые подавали онлайн-заявки на кредит, факт утечки подтвердили в кредитной организации. Известно, что данные выгрузил недобросовестный сотрудник банка, объявление появилось на теневом сайте 20 сентября, передает РБК. О размещении файла сообщил основатель сервиса анализа утечек данных DLBI Ашот Оганесян. При этом в самом объявлении не фигурирует название банка, однако в анкетах неоднократно упоминается Совкомбанк. По имеющейся информации, в документе содержится более 150 тыс. анкет граждан, подававших заявки на кредит в 2019–2020 годах. В анкетах указаны ФИО, номер телефона, паспортные данные, тип запрашиваемого кредита, адрес проживания, семейное положение, ФИО и контакты родственников, место работы, должность, размер дохода, дата и время звонка от специалистов банка, а также ответы клиентов во время звонка при обработке заявки и т. д. «В мае 2020 года в банке выявили сотрудника внешнего кол-центра, незаконно копировавшего поступавшие ему для обзвона интернет-заявки от лидогенераторов (сервиса по приему заявок). Скопированные данные он планировал продать в даркнете. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и впоследствии отпущен под подписку о невыезде. Имевшиеся копии списков заявок на жестком диске его компьютера и внешних носителях были изъяты. В декабре 2020 года бывший сотрудник банка был признан виновным по ст. 183 ч. 3 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и осужден на два года условно», – рассказал представитель Совкомбанка. Ранее сообщалось, что корпоративные данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний оказались в открытом доступе. Эти организации размещали информацию на досках бесплатного онлайн-менеджера проектов Trello.