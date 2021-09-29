Кремль анонсировал выход Путина из режима самоизоляции Путин и Эрдоган решили не обсуждать Крым на переговорах в Сочи Кремль анонсировал совещание Путина по космической отрасли 29 сентября 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в среду проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ближе к вечеру президент проведет совещание по вопросам развития космической отрасли. Объемное, содержательное, будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики, создание и перспективы использования ракетно-космического комплекса «Морской старт», работа по созданию космического ракетного комплекса «Ангара», в целом вопрос о том, как строится космодром «Восточный», как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки», – передает ТАСС слова Пескова. Также будут обсуждаться и другие аспекты, связанные с развитием космической отрасли, добавил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин в среду также планирует по телефону поздравить с днем рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. «Сегодня президент по телефону поздравляет Сильвио Берлускони с 85-летием, президент планировал это сделать, сегодня день рождения у Берлускони», – сказал Песков. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Напомним, в июле 2019 года президент России Владимир Путин посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони. Позднее Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным.

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи 26 сентября 2021, 19:41

Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Путин анонсировал повышение пенсий 28 сентября 2021, 15:14

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Повышение пенсий в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов». «Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», – заверил Путин. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Путин призвал «вытащить людей из трущоб» 28 сентября 2021, 14:54

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в России уже в 2022 году, чтобы «вытащить людей из трущоб», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», – подчеркнул он, передает ТАСС. По словам Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. «Прошу учесть это в проекте бюджета», – распорядился президент. Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан – это важная задача. «И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья», – указал он. Также президент заявил, что российские власти могут ввести дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего – для семей с детьми. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Путин анонсировал повышение темпов индексации зарплат военным 28 сентября 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что темпы индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов будут повышены на 5%. «В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5 процентов дополнительно», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, будет увеличено денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов – МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. Путин пояснил, что таким образом будет сокращен разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался в последние годы. Ранее Путин заявил главе Минобороны Сергею Шойгу, что доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» 27 сентября 2021, 19:48 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета России поручил правительству начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование, сообщает пресс-служба Кремля. «Начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», – говорится на сайте Кремля. Срок выполнения поручения – 1 июля 2022 года с промежуточным докладом до 30 декабря 2021 года. Ранее Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме. Песков напомнил слова Путина об условиях транзита газа через Украину 28 сентября 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин говорил о готовности России поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что заключенный между Россией и Венгрией газовый контракт не нарушает чьи-либо права и международные нормы, а потому вряд ли кто-то, включая Украину, может вмешиваться в эти торгово-экономические связи. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. Путин поручил обновить систему преподавания истории в школах 27 сентября 2021, 21:12 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поручил кабмину организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования, сообщает пресс-служба Кремля. «Организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», – говорится на сайте Кремля. «Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно», – уточнили в пресс-службе. Для проработки вопроса поручено предусмотреть сочетание урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства. Кроме этого, при обновлении системы преподавания истории необходимо учесть расширение применения интерактивных и мультимедийных форм представления исторической информации. Также в поручении внимание обращается на необходимость развивать у учащихся навыки работы с архивами и иными историческими источниками, в том числе привлекая школьников к поисковой и исследовательской деятельности. Поручение адресовано правительству с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, общества «Знание», ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, организации «Российское движение школьников» и во взаимодействии с межведомственной комиссией по историческому просвещению. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний». Кроме того, Путин поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование. Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу 27 сентября 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. «Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании. На замечание о том, что подобный отдых в горах – большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что «многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты». Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента «очень простые каждый раз, никаких там изысков нет». Как рассказал экс-глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с главой государства в таежном походе, таежный экстремальный отдых Путина в Туве – испытание силы духа и выносливости, а не легкая прогулка. «По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы – это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней. Тайга требует от человека не просто силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания... Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича – это совсем не променад по Сокольникам. Но, видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик», – сказал Кара-оол. По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время стал не гостем, а настоящим таежником. Напомним, в воскресенье СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Путин заявил о недостатках в стратегическом планировании в России 27 сентября 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Сложившаяся в России практика пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании, следует использовать зарубежный опыт, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. «Сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов – прежде всего на региональном и муниципальном уровне – не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие», – указал он, передает ТАСС. Президент также заявил о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования. «Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», – сказал глава государства. «Решению названных задач должны послужить подготовленные основы государственной политики в сфере стратегического планирования», – отметил он. На этом фоне Путин призвал использовать зарубежный опыт для улучшения стратегического планирования в России. «Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе», – указал он. При этом, как считает глава государства, нужно «не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области, в том числе адаптировать к российским условиям лучший зарубежный опыт». «Причем как государств, так и компаний», – заметил он. Путин поручил сократить число контрольных работ в школах 27 сентября 2021, 20:27 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний», сообщает пресс-служба Кремля. «Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», – говорится на сайте Кремля. Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения России и региональными властями. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета России поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование. Анонсировано заседание Совбеза России во главе с Путиным 26 сентября 2021, 14:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности России, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Ранее Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии.