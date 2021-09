Показавший расистский жест украинский хоккеист дисквалифицирован на три матча Российских спортсменов решили заставить платить компенсацию за переход в иностранный клуб 29 сентября 2021, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий выплаты для российских спортсменов при переходе в иностранные клубы. Соответствующая инициатива (1257544-7) размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента. Согласно ей, клуб, воспитавший перешедшего в иностранную команду спортсмена, должен получать соответствующую компенсацию – как это принято, например, в футболе, передает «Интерфакс». В настоящее время, как отмечается в пояснительной записке, «иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, свой правовой статус, не предусматривающий подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо «трансфертных» выплат». В итоге клуб или спортивная школа, воспитавшая игрока, не получают компенсации за затраты, понесенные на его спортивную подготовку, и лишаются спортсмена, говорится в проекте закона. Иностранный клуб же зачастую не вкладывается дополнительно в игрока и в случае возникновения проблем приглашает нового спортсмена – без выплаты компенсаций. Урегулировать вопросы в рамках действующего законодательства не получается поскольку иностранные спортивные организации являются коммерческими организациями, которые не подпадают под юрисдикцию международных спортивных федераций, и, как следствие, не исполняют их решения. В проекте говорится, что в случае, если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован либо заявлен иностранным профессиональным спортивным клубом или организацией для участия в зарубежных турнирах по видам спорта, определяемым министерством спорта, «такой спортсмен обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсационную выплату в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта». Исключение составит участие такого спортсмена в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы. Порядок осуществления выплаты будет определен в отношении каждого вида спорта. При этом от выплаты компенсации за переход в иностранный клуб может быть освобожден игрок, оставшийся без команды в России и предложений от отечественных клубов.

В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Школьники из Перми пожаловались на принуждение к намазу на физкультуре 28 сентября 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

Ученики в Перми пожаловались на учителя физкультуры, который, по их словам, заставлял читать намаз, дети сообщили об инциденте родителям, а те пожаловались директору. Один из учеников сообщил, что школьники в начале урока немного позанимались, потом им велели «молиться Аллаху», чтобы тот «дал нам здоровья», после чего все принялись молиться, передает 360. В департаменте образования города сообщили, что после жалобы родителей в школе началась проверка, представители горадминистрации связались с директором школы, чтобы прояснить ситуацию. «По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», – отметили в департаменте. Директору школы указали провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Глава учреждения назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в ситуации. Ранее в Хабаровске водитель автобуса высадил пассажиров ради намаза. Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России 28 сентября 2021, 15:31 Текст: Наталья Ануфриева

Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов. Нетесов заявил, что, в первую очередь, это «пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус». «Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм «дельта», – добавил он. Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают. «По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса «дельта» хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта «дельта». По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант «дельта» антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах, – пояснил вирусолог. Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет. «Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант «дельта» нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор. Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека. Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости». На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин анонсировал повышение пенсий 28 сентября 2021, 15:14

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Повышение пенсий в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов». «Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», – заверил Путин. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. В ЕК увидели опасность в газовом контракте России и Венгрии 28 сентября 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, сказал представитель Еврокомиссии. Все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасности энергоснабжения, пояснил представитель ЕК, передает РИА «Новости». «Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между Газпромом и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. ЕК также может запросить получение контракта, если у нее появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена (Венгрии), региона или союза», – сказал представитель ЕК. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время антитеррористической операции 28 сентября 2021, 20:31

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

В Минске при исполнении погиб сотрудник КГБ, сообщили в белорусском ведомстве. «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», – говорится в сообщении на сайте КГБ. Уточняется, что ответным огнем преступник был уничтожен. «Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия», – сказано в сообщении. В Германии попытались оправдать финансирование проектов Навального 29 сентября 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги связанным с Алексеем Навальным структурам, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. «Этот вопрос поднимался и комментировался публично по официальным каналам. Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности», – заявил директор третьего европейского департамента МИД России в интервью РИА «Новости». По словам дипломата, «Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер». В начале сентября в комиссии Госдумы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России призвали изучить опубликованные в Сети данные о финансировании экстремистов в России иностранными посольствами. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк. Как сообщила дипломат, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИД России уточнила, что большего всего подобных донатов шло через дипмиссии США и ФРГ, в процессе участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом 28 сентября 2021, 21:45 Текст: Елизавета Булкина

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии. «Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. Синоптики предсказали «репетицию зимы» 28 сентября 2021, 15:44

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Скоро в некоторых российских регионах начнутся мощные метели, это будет своего рода «репетиция зимы», заявили в центре «Фобос». В сообщении на сайте «Фобоса» говорится, что, например, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег. Также во вторник вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер – до 15–20 метров в секунду. Кроме того, могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров. Метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям. Между тем вечером 27 сентября в Белорецком районе Башкирии уже прошел сильный снегопад, стихия парализовала движение: автомобили и фуры не могли побороть рыхлый снег и образовавшуюся гололедицу, передает «Комсомольская правда». Видео с автодороги Абзаково – Белорецк опубликовали водители, оказавшиеся в западне. На кадрах записи видно, что десятки машин буксуют и едва сдвигаются с места, уходя в занос. Людям приходится руками толкать транспорт в гору. В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что гололедица возникла не только в Белорецком, но и в Учалинском и Абзелиловском районах: «При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными, без особой надобности воздержаться от поездок. Сцепление колес с дорожным покрытием сильно ухудшается, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, при неправильном выборе скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно». Также во вторник в Челябинской области спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе – на юге области выпал мокрый снег, высота которого достигала 10 сантиметров, передает РИА «Новости». «Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было», – рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда центрального пункта пожарной связи Магнитогорского гарнизона Алексей Ишмаметьев. Он уточнил, что они не смогли проехать участок дороги из-за летней резины, хотя снега было мало. Машины отбуксировали на трассу, где они продолжили маршрут, всего помощь оказали пассажирам и водителям 20 транспортных средств. Для устранения снежного затора привлекли четыре единицы техники, работы по расчистке завершены. Напомним, в воскресенье желтый уровень погодной опасности объявляли в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил риски для России из-за испытаний гиперзвуковой ракеты США 28 сентября 2021, 14:30

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Американская ракета хоть и уступает по характеристикам «Циркону» и «Кинжалу», но все же представляет серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой ракеты США. «По своим тактико-техническим характеристикам ракета производства компании Raytheon пока существенно уступает нашим «Циркону» и «Кинжалу». Тем не менее это серьезное гиперзвуковое оружие, которое может появиться на вооружении американской армии в ближайшие два-три года», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Собеседник указал, что «хоть американская ракета и гиперзвуковая, но ее скорость достаточно низкая». «Ракету удалось разогнать до скорости выше пяти Махов – это нижняя граница зоны поражения наших новейших ЗРК С-400 и С-500. Если бы она шла на скорости восемь-десять Махов, как наши «Циркон» и «Кинжал», то это было бы серьезно», – считает собеседник. Оценивая характеристики новой ракеты, Сивков отметил, что у нее «будет довольно хорошая возможность наведения на цель». «Вопрос в том, будет ли она оптимизирована для стрельбы по надводным или по наземным целям», – рассуждает эксперт. «Кроме того, ее траектория будет стандартной для гиперзвуковой ракеты – она поднимается на высоту 20-30 км и далее пикирует к цели. Судя по размеру ракеты и используемому топливу, она может иметь дальность стрельбы от 500 до 1000 км», – добавил Сивков. «Данная ракета будет представлять серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск. Поэтому испытания в США – это сигнал для российских вооруженных сил, поскольку в нашей стране гиперзвуковое оружие хоть и создано, но его пока нет в войсках в достаточном количестве», – подытожил эксперт. Напомним, США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Об этом сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). Ракета была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года. Целью испытаний была интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет. «Все основные задачи испытания были выполнены», – сообщает Пентагон. В конце августа США объявили о проведении огневых испытаний второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти 28 сентября 2021, 15:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти, сообщила старший научный сотрудник института Анастасия Иванова. Внезапная сердечная смерть – нерешенная проблема современного здравоохранения. Это смерть в течение часа внешне здорового человека, развившаяся из-за различных сердечно-сосудистых причин, о которых пациент мог даже не знать. Около половины от всех людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, умирает внезапной сердечной смертью, причем мужчины умирают в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около 6% пациентов. В основном это люди, находившиеся в больнице, передает РИА «Новости». По словам ученого, внезапная сердечная смерть – многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы, которые могут определить предрасположенность. Специалисты проверили большое количество мутаций и полиморфизмов генов, которые могут помочь в распознавании такой предрасположенности. «Получены положительные результаты. Нами выявлены некоторые маркеры, которые могут помочь в создании системы диагностики предрасположенности к внезапной сердечной смерти для того, чтобы у таких лиц вовремя начать профилактические мероприятия и не допустить внезапного летального исхода. Это могут быть как медикаментозные мероприятия, аппаратная поддержка, так и изменение образа жизни», – рассказала Иванова. Она отметила, что пока внедрять в практику обнаруженные маркеры преждевременно, необходимо провести ряд дополнительных исследований, так как вклад в развитие заболевания вносят множество генов, полиморфизмов и мутаций. Чаще всего, по ее словам, это «семейная история». «Внезапная сердечная смерть – это заболевание, которое связано с мутацией не в одном, а во многих генах, и эти мутации необязательно приведут к смерти, но есть больший или меньший риск. Маркеры – это ряд полиморфизмов и мутаций генов, которые связаны с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью внедрения в будущем», – добавила она. Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса. Украинским силовикам разрешили стрелять без получения приказа 29 сентября 2021, 01:28

Фото: Gudak/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством, сообщили военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ. «Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения – в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», – приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel, передает ТАСС. На прошлой неделе Залужный в интервью «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом) заявил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. «Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <…>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо», – сказал он. При этом Залужный отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику. Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей». В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. США отреагировали на сообщения о пуске гиперзвуковой ракеты КНДР 29 сентября 2021, 05:32

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях и внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», заявил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы в курсе этих сообщений. Мы работаем над тем, чтобы подтвердить, какого конкретно рода был недавний пуск, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС. «Мы серьезно относимся к сообщениям о любых новых возможностях (в сфере вооружений), как мы говорили, мы осуждаем любые незаконные ракетные пуски, которые имеют дестабилизирующее воздействие на регион и международное сообщество», – подчеркнул он. Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Во вторник в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны. При этом в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР. Потерявшийся на Урале срочник найден мертвым 28 сентября 2021, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

Пропавший с оружием и без боеприпасов на Урале военнослужащий срочной службы найден мертвым в лесу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости». Также найдено личное оружие солдата. Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что 20-летний военнослужащий заблудился в лесном массиве возле части во время учений. При себе он имел оружие без боеприпасов. При этом источник в экстренных службах заявил, что солдат срочной службы сбежал из воинского ракетного соединения с оружием. Позже источник уточнил, что возле воинской части были обнаружены автомат и штык-нож пропавшего срочника. В ХСС признали высокие шансы Шольца стать канцлером 28 сентября 2021, 17:36

Фото: Emmanuele Contini/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер считает, что у социал-демократа Олафа Шольца лучшие шансы стать канцлером ФРГ. Партия Зедера ХСС вместе с Христианско-демократической партией имеет одного кандидата в канцлеры – лидера ХДС Армина Лашета. «Лучшие шансы стать канцлером в настоящее время имеет Олаф Шольц, определенно», – цитирует Зедера РИА «Новости». У СДПГ, по его словам, приоритет в формировании коалиции, но ХДС/ХСС попытаются договориться с «Зелеными» и «Свободными демократами» для создания стабильного правительства. «Это увлекательные дни для Германии и тяжелые дни для ХДС/ХСС. Нужно констатировать, что в воскресенье мы потерпели тяжелое поражение... Важно уважать итоги выборов», – заключил политик. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным более чем из половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов.