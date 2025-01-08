В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Зеленский спустя два года ответил на петицию депутата Рады о демобилизации
Зеленский спустя два года ответил на петицию депутата Рады Гончаренко о демобилизации солдат
Президент Украины Владимир Зеленский спустя два года ответил на петицию о проведении демобилизации для солдат, служащих по мобилизации более 18 месяцев, инициированную депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Как указал Гончаренко, петиция была опубликована на сайте президента в марте 2023 года и набрала 25 тыс. голосов. Он выразил недовольство длительностью ответа президента, отметив: «Зеленский ответил на мою петицию, правда всего через два года». Он констатирует, что, несмотря на обращение к премьеру Денису Шмыгалю, решений по демобилизации до сих пор нет, передает ТАСС.
В тексте официального ответа указано, что Зеленский поручил премьер-министру проработать вопросы, поднятые в электронной петиции, и проинформировать автора о результатах.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль был вызван в Верховную раду по причине задержки с инициацией закона о демобилизации.
Напомним, в среду в Киеве прошел митинг родственников украинских военных, требующих установить четкие сроки службы и обеспечить демобилизацию, начавшийся у здания Генштаба и продолжившийся у Верховной рады.
В ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней. Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации.